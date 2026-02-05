Derrière une performance financière robuste, l’industrie rappelle sa brutalité : sans mémoire disponible, la demande ne se transforme pas en expéditions. Qualcomm voit son court terme contraint malgré la résilience du smartphone premium et d’excellents résultats trimestriels. Diversification et discipline de capital s’imposent comme amortisseurs. Wall Street s’en inquiète…

Sur le papier, Qualcomm signe un premier trimestre fiscal 2026 (clos le 28 décembre 2025) très solide, même record sur plusieurs indicateurs.

Le groupe annonce 12,25 milliards de dollars de chiffre d’affaires trimestriel, en hausse de 5 % sur un an, avec des bénéfices nets trimestriels portés à 3 milliard de dollars (en progression de 1%).

« Nous sommes satisfaits de publier de solides résultats trimestriels, avec un chiffre d’affaires record pour l’ensemble du groupe », s’est réjouit Cristiano Amon, président et directeur général de Qualcomm. « Notre dynamique autour de l’IA personnelle, industrielle et physique s’accélère, comme en témoignent nos récentes annonces produits au CES et la traction observée chez nos clients. Si nos perspectives à court terme sur les smartphones sont affectées par des contraintes d’approvisionnement en mémoire à l’échelle de l’industrie, nous restons encouragés par la demande des consommateurs finaux pour les smartphones premium et haut de gamme, et nous sommes toujours en bonne voie pour atteindre nos objectifs de chiffre d’affaires à l’horizon de l’exercice 2029. »

Du smartphone à l’automobile

Le détail des moteurs confirme que Qualcomm n’est plus seulement une histoire de modems et de smartphones Androit haut de gamme, même si le smartphone reste le cœur du réacteur.

La branche QCT (semi-conducteurs) pèse 10,613 milliards de dollars sur ce trimestre, en progression de 5 %, quand le licensing QTL atteint 1,592 milliard, en hausse de 4 %. Au sein de cette branche, le segment des smartphones génère 7,8 milliards de dollars de revenus, en hausse de 3 %, grâce au succès des puces Snapdragon 8 Elite dans les téléphones premium.

L’automobile poursuit sa trajectoire ascendante avec 1,1 milliard de dollars de revenus, en bond de 15 % sur un an, confirmant la pertinence de la stratégie de diversification du groupe vers le cockpit numérique et les systèmes avancés d’aide à la conduite. Le « digital chassis » bascule dans une autre échelle industrielle et Qualcomm semble décidément bien placé pour en profiter.

L’Internet des objets (IoT) progresse de 9 % à 1,7 milliard de dollars, soutenu par la demande en lunettes connectées et applications industrielles.

Pourquoi, alors, une réaction boursière négative malgré des records ?

L’industrie mondiale des semiconducteurs traverse une nouvelle période de fortes turbulences. Depuis la fin 2024, une pénurie structurelle de mémoire DRAM secoue l’ensemble du secteur de l’électronique grand public. Ce phénomène, loin d’être conjoncturel, résulte d’une réallocation massive des capacités de production vers les mémoires à haute bande passante (HBM) destinées aux centres de données dédiés à l’IA. Les trois géants de la mémoire que sont Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology ont fait le choix stratégique de prioriser ces composants à forte marge, créant un effet de rareté sur les mémoires traditionnelles et Flash utilisées dans les smartphones et les ordinateurs. Une pénurie qui a enflammé le prix des mémoires DRAM de 170% en un an et continue de faire enfler les prix.

Malgré ses performances solides, Qualcomm a publié des prévisions prudentes pour le deuxième trimestre fiscal qui ont fait chuter l’action de près de 10 % en séance post-marché, tombant jusqu’à 134 dollars. Qualcomm anticipe en effet un chiffre d’affaires compris entre 10,2 et 11 milliards de dollars, nettement en deçà des 11,11 milliards attendus par les analystes. Cristiano Amon a été catégorique sur l’origine de cet avertissement : « C’est à 100 % lié à la mémoire. Les indicateurs macroéconomiques sont solides, la demande de smartphones est forte. Malheureusement, le marché est désormais dimensionné par la disponibilité de la mémoire ».

En clair, Qualcomm dit avoir de la demande, mais moins de capacité « exploitable » chez ses clients pour la convertir en volumes immédiatement.

Reste un élément que les investisseurs regardent de très près dans ce type de séquence : la discipline financière. Qualcomm rappelle avoir retourné 3,6 milliards de dollars aux actionnaires sur le trimestre, via 949 millions de dollars de dividendes et 2,6 milliards de dollars de rachats d’actions. C’est un signal de confiance, mais qui ne suffit pas quand la question centrale devient « à quoi ressemblera le prochain trimestre ».

Face à ces vents contraires, Qualcomm mise sur sa stratégie de diversification pour réduire sa dépendance aux smartphones. Dans l’automobile, le groupe a signé une lettre d’intention pour un accord d’approvisionnement à long terme avec le groupe Volkswagen, couvrant plusieurs marques et leur initiative de véhicule défini par logiciel. Toyota a lancé son nouveau RAV4 équipé du Snapdragon Cockpit, portant à dix le nombre de programmes utilisant les plateformes Snapdragon Elite.

Sur le marché des PC, Qualcomm a présenté le Snapdragon X2 Plus ciblant les marchés entreprises et commerciaux, équipé du processeur Oryon de troisième génération. Au CES 2026, 18 PC Snapdragon ont été dévoilés par des partenaires comme Asus, HP, Lenovo et Microsoft, le groupe visant 150 PC commercialisés sur l’année. Dans les centres de données, l’acquisition d’Alphawave Semi pour 2,4 milliards de dollars vise à accélérer la pénétration de ce marché stratégique, avec les premières puces d’inférence IA (AI200/AI250). Cristiano Amon explique que le segment des centres de données devrait devenir significatif en termes de revenus dès l’exercice 2027, avec un potentiel de plusieurs milliards de dollars. « Nous créons véritablement une entreprise complètement différente, pertinente sur de nombreux marchés ».

2026 risque bien d’être une année charnière pour le groupe. Sa future croissance semble désormais davantage portée par l’automobile, les Copilot+ PC et les datacenters, que par les smartphones…

