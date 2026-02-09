Un ERP surcustomisé, c’est comme un avion bricolé en vol : ça finit toujours par coûter cher à maintenir et lent à faire évoluer. Le duo « clean core » + IA remet de l’ordre dans le cœur, pousse l’innovation en périphérie via le cloud, et transforme les workflows en moteurs d’automatisation et de décision en temps réel.

Le marché français des logiciels ERP (Enterprise Resource Planning), évalué à 3,07 milliards de dollars en 2024, devrait croître à un TCAC de 9,7 % pour dépasser 5,4 milliards de dollars d’ici 2030.

Les entreprises françaises envisageant d’investir doivent intégrer deux éléments clés dans leur stratégie ERP :

Une approche « clean core »

Les systèmes ERP existent depuis les années 1960. Traditionnellement, les entreprises les déployaient on-premise et les personnalisaient afin de répondre à leurs processus métier et besoins spécifiques. Si cette approche offrait une certaine flexibilité à court terme, l’accumulation de code personnalisé au fil du temps a entraîné divers problèmes : coûts de maintenance élevés, erreurs récurrentes, modifications non documentées, intégrations complexes. De plus, chaque évolution ultérieure impliquait des délais importants, des risques accrus, des reprises multiples et des phases de tests lourdes.

Une approche clean core répond à ces défis en maintenant la solution ERP au plus proche de son état d’origine. Au lieu d’être surchargé de fonctionnalités additionnelles, le système est allégé pour ne conserver que les fonctions essentielles. Les personnalisations nécessaires sont alors réalisées via des extensions cloud et des innovations périphériques, ce qui permet de préserver un cœur standard, stable et facilement évolutif lors des mises à jour.

Les entreprises qui fonctionnent avec un clean core peuvent mettre à jour leur logiciel plus rapidement et avec un risque de perturbation réduit. En adoptant au fil de l’eau les dernières mises à jour fonctionnelles, de sécurité et de conformité réglementaire, elles améliorent leur capacité d’innovation tout en répondant aux exigences essentielles du marché.

Un autre avantage du clean core réside dans une stabilité et une fiabilité accrues du système, garantissant des performances élevées même avec des workloads importants. Par ailleurs, avec moins de code personnalisé à maintenir, la gestion et la maintenance de la plateforme deviennent plus simples et moins coûteuses.

Bien que l’ERP cloud soit aujourd’hui le mode de déploiement connaissant la croissance la plus rapide et générant les plus fortes marges en France, la majorité des environnements reste encore on-premise. Une approche clean core permet aux entreprises françaises de tirer parti d’au moins une partie des avantages du cloud tout en conservant un socle ERP interne. Par exemple, elles peuvent utiliser une solution cloud de nouvelle génération pour ajouter de nouvelles fonctionnalités de manière flexible, sans intervenir directement sur leur système ERP.

À l’inverse, un acteur des services de construction et d’ingénierie, Groupe Qualiconsult, a bâti un tout nouveau socle métier sur un clean core entièrement dans le cloud. L’entreprise, qui peinait à innover en raison d’un système legacy on-premise fortement personnalisé, a choisi de migrer vers le cloud via une implémentation greenfield en mode big bang d’une plateforme ERP cloud de nouvelle génération. Elle a également tiré parti de services et d’outils de migration, ainsi que d’une suite d’applications métiers clés, de capacités data et d’IA.

Grâce à cette transformation, Groupe Qualiconsult a constaté de nombreuses améliorations opérationnelles, notamment une productivité accrue, une meilleure capacité d’adaptation et davantage d’agilité. L’entreprise a également gagné en visibilité en temps réel sur ses données et en capacités analytiques, facilitant ainsi une prise de décision éclairée.

Intégrer l’IA au cœur du système

Les ERP traditionnels sont basés sur des règles et s’appuient sur des workflows structurés qui améliorent l’efficacité mais apportent également de la rigidité. L’intégration de l’intelligence artificielle dans un ERP de nouvelle génération peut transformer en profondeur les opérations ERP des entreprises françaises. L’automatisation permise par l’IA optimise les processus et élimine les efforts manuels inutiles, tandis que ses capacités d’analyse en temps réel et de prédiction permettent d’anticiper les tendances et de prendre de meilleures décisions.

De plus, l’IA conversationnelle permet désormais aux utilisateurs métiers d’interagir avec les systèmes cœur de métier via des commandes en langage naturel. Les plateformes ERP intégrées à des outils de collaboration intelligente, tels que Microsoft Teams, permettent quant à elles aux collaborateurs de travailler conjointement sur des projets avec collègues et partenaires.

En résumé, l’impact se fait sentir dans l’ensemble de l’entreprise : optimisation des opérations de supply chain et de logistique, automatisation des processus de rapprochement financier, interactions plus intuitives par exemple. Voici deux cas d’usage concrets : la planification pilotée par l’IA apporte de la valeur à la supply chain et à la planification de la production en optimisant l’allocation des ressources selon les contraintes, les fluctuations de la demande et des facteurs externes, notamment les délais fournisseurs. Grâce à des outils de planification augmentés par l’IA, les industriels peuvent ajuster dynamiquement leurs plannings de production en fonction de la disponibilité des matières premières, de la main-d’œuvre, des équipements et d’autres ressources, afin de réduire le gaspillage, éliminer les goulets d’étranglement et rendre la chaîne d’approvisionnement plus réactive face aux évolutions du contexte.

Les plateformes ERP intelligentes dotées d’une IA embarquée rationalisent de nombreuses fonctions financières et workflows opérationnels. Elles peuvent simplifier les tâches de clôture de fin de journée (ou de mois, ou d’année) en analysant les données financières historiques et en pré-remplissant les écritures comptables, réduisant ainsi les efforts manuels et les risques d’erreurs. Par ailleurs, les outils de traitement documentaire basés sur l’IA utilisent la reconnaissance optique de caractères et le traitement du langage naturel pour lire les documents et automatiser la saisie des données. Concrètement, ces solutions peuvent extraire et vérifier les informations issues de différents documents financiers, factures, formulaires, contrats juridiques, de manière bien plus rapide et plus précise que des traitements humains. Résultat : des approbations accélérées et un niveau de conformité renforcé. De plus, libérés de ces tâches répétitives, les responsables financiers et comptables peuvent se consacrer à des activités à plus forte valeur ajoutée, telles que la budgétisation et la planification prospective.

La voie à suivre

Les grandes entreprises françaises utilisent des ERP cloud de dernière génération notamment pour la maintenance prédictive, l’optimisation de la supply chain, la visualisation produit, la prévision de la demande. Par ailleurs, des acteurs français de l’IA, comme Mistral AI, s’associent à ces entreprises en mettant à disposition leurs modèles de langage de grande taille afin de faciliter la création de cas d’usage en IA générative pour les applications.

Pour franchir un cap décisif, les entreprises françaises doivent engager sans attendre la modernisation de leur socle ERP. L’approche clean core et l’intégration de l’IA offrent une voie structurée pour gagner en agilité, en performance et en résilience. Ces leviers permettent d’accélérer l’innovation tout en maîtrisant la complexité et les coûts. Ceux qui sauront les activer dès maintenant prendront une longueur d’avance durable.

____________________________

Par Tarang Puranik, EVP, Global Service Offering Head (SAP) & Head Europe, Infosys

À lire également :