L’ère numérique a poussé les entreprises à s’adapter et à innover en explorant des technologies transformatrices qui stimulent la croissance et l’efficacité. Dans ce contexte, la solution hybride multicloud, combinant cloud publics et privés, répond à des besoins informatiques polyvalents et, en cela, joue un rôle clef.

Le multicloud hybride est la nouvelle norme. Il offre le meilleur des deux mondes, combinant la flexibilité des cloud publics et la sécurité des cloud privés. Ses caractéristiques natives offrent évolutivité et résilience. Grâce au Future Mode of Operations (FMO), il propose un environnement multicloud hybride sans frontières. L’avènement de la transformation numérique via le cloud hybride passe par une approche multicloud, l’optimisation de l’orchestration de la charge de travail et l’utilisation de solutions SaaS spécifiques à un domaine. La propriété élastique des cloud publics permet une évolution flexible qui répond rapidement aux besoins évolutifs des entreprises.

Un récent rapport sur l’utilisation du cloud indique que 80 à 85 % des professionnels du secteur de l’IT plébiscitent le cloud pour leur entreprise.

Les entreprises adoptent des stratégies cloud afin d’utiliser les caractéristiques propres à cette technologie, telles que l’évolutivité, la disponibilité as a service et la résilience. Le cloud privé traditionnel s’est transformé en un multicloud hybride composé d’hyperscalers, de cloud privés et périphériques. Alors que les hyperscalers offrent des technologies de nouvelle génération et un modèle de tarification flexible, le cloud de périphérie est devenu pertinent pour héberger des applications critiques, numériques et sensibles à la latence centrée sur la périphérie. Le FMO propose un plan de déploiement pour un cloud multihybride, couvrant toutes les zones géographiques.

Les environnements hybrides multicloud jouent un rôle crucial pour permettre la transformation numérique et favoriser l’innovation des organisations, voici comment :

* Flexibilité et évolutivité – Les environnements hybrides multicloud permettent aux entreprises de tirer parti d’une combinaison d’infrastructures de cloud public, de cloud privé et d’infrastructures sur site. Cette flexibilité leur permet de réévaluer les ressources à la hausse ou à la baisse, en fonction de la demande, en optimisant les coûts et les performances. Pour les initiatives de transformation numérique, cette flexibilité est capitale car les organisations adaptent leur infrastructure pour répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise et aux avancées technologiques.

* Agilité et rapidité – La transformation numérique nécessite souvent un déploiement rapide de nouvelles applications et de nouveaux services. Les environnements hybrides multicloud offrent l’agilité nécessaire pour déployer rapidement les volumes de travail, en tirant parti des services natifs du cloud et des outils d’automatisation. Cette agilité accélère le rythme de l’innovation, en réduisant les délais de commercialisation des nouveaux produits et fonctionnalités.

* Gestion des risques – En répartissant les charges de travail entre plusieurs fournisseurs de services cloud et l’infrastructure sur site, les entreprises limitent les risques associés à l’enfermement propriétaire, aux violations de données ou encore aux pannes de service. Cela assure le plan de continuité des activités et la résilience, améliorant ainsi la sécurité globale de l’organisation.

* Optimisation de la charge de travail – Les architectures hybrides multicloud permettent aux entreprises de placer les charges de travail dans les environnements les plus appropriés, en fonction de facteurs tels que les performances, les exigences de conformité et les coûts. Par exemple, les charges de travail sensibles peuvent être conservées sur site ou dans un cloud privé, tandis que les charges de travail moins critiques peuvent tirer parti de l’évolutivité et de la rentabilité des services du cloud public.

* Déploiement de l’innovation – Les environnements multicloud favorisent l’innovation en donnant accès à un large éventail de services, d’outils et de technologies cloud proposés par différents fournisseurs. Les organisations tirent parti de ces ressources pour expérimenter des technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle, le machine learning, l’IoT et la blockchain, stimulant ainsi l’innovation au sein de diverses fonctions de l’entreprise.

* Collaboration et intégration améliorées – Les environnements hybrides multicloud facilitent la collaboration et l’intégration entre les différents systèmes, applications et sources de données. Cette interopérabilité permet aux organisations de supprimer les silos et de créer des écosystèmes numériques cohésifs qui rationalisent les processus, améliorent la prise de décision et améliore l’expérience des clients.

* Optimisation des coûts – Les stratégies hybrides multicloud permettent aux entreprises d’optimiser leurs coûts en allouant les charges de travail aux environnements cloud les plus rentables. Elles tirent parti des variations de prix, des remises et des instances ponctuelles proposées par les différents fournisseurs de cloud, optimisant ainsi l’utilisation des ressources et réduisant les dépenses globales d’infrastructure.

L’adoption du cloud hybride fait face à quelques défis, principalement concernant les risques de sécurité, les complexités d’intégration, la gestion efficace du changement et de l’échelle. Toutefois, ces obstacles peuvent être surmontés grâce à une solide conception de l’infrastructure réseau et à une navigation réussie dans le processus.

Une stratégie de cloud hybride efficace implique une compréhension claire de l’environnement actuel, le respect des exigences légales et réglementaires et la prise de décisions basées sur la donnée. Donner la priorité aux personnes et aux processus, considérer l’échec comme une opportunité d’apprentissage et partager les succès constituent autant d’éléments qui contribuent à la réussite d’une migration vers le cloud.

À l’ère de la transformation numérique, les technologies cloud sont devenues indispensables pour les entreprises. L’adoption du multicloud hybride, avec sa combinaison de caractéristiques des cloud publics et privés, peut être la force motrice pour catalyser la transformation numérique. Ainsi, les entreprises peuvent exploiter tout le potentiel offert par les technologies cloud pour piloter leur croissance, en favorisant l’innovation, ce qui leur permet de garder une longueur d’avance dans un paysage de plus en plus concurrentiel.

Les environnements hybrides multicloud servent de base aux projets de transformation numérique, offrant la flexibilité, l’agilité, la sécurité et l’innovation nécessaires pour stimuler la croissance et la compétitivité des entreprises dans un paysage numérique en constante évolution.

____________________________

Par Mahalingam Vaithilingam, Vice-président, Cloud and Infrastructure Services, Infosys

