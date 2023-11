L’adoption du cloud dans le paysage des entreprises françaises connait une évolution, un changement de paradigme. Initialement adopté pour des raisons économiques, le cloud est désormais bien plus perçu comme un moyen de stimuler la croissance, l’innovation et l’adoption des technologies émergentes.

Il y a une dizaine d’années, les entreprises ont commencé à adopter les solutions cloud. Équipées de data centers vieillissants et de systèmes numériques en pleine expansion, ces dernières ont été confrontées à un choix : dépenser des sommes considérables pour moderniser leurs serveurs et les réseaux propriétaires ou adopter le cloud. L’informatique dématérialisée dans les entreprises a permis de mettre en lumière le double enjeu des entreprises : les services informatiques cherchent à disposer de systèmes modernes tout en réduisant les coûts.

Aujourd’hui, les entreprises ne peuvent plus se tourner vers le cloud pour améliorer leurs capacités tout en réduisant leurs coûts techniques puisque ces deux aspects sont désormais dissociés.

L’utilisation du cloud pour remplacer ou mettre à jour des systèmes reste plébiscitée, mais elle est désormais associée à des objectifs de croissance, tels que la création de nouvelles sources de revenus, l’intégration d’acquisitions et l’accès à de nouvelles technologies.

Néanmoins, le cloud permet d’améliorer les capacités. Selon une récente étude, les entreprises s’appuient de plus en plus sur le cloud pour adopter des solutions sophistiquées, stimuler la croissance et booster la transformation. Près de 73 % des dirigeants qualifient leurs systèmes cloud comme très efficaces ou extrêmement efficaces.

À l’inverse, la réduction des coûts pose question. Aujourd’hui, peu d’entreprises se tournent vers l’informatique dématérialisée pour réduire leurs coûts. Seules 10% des entreprises françaises considèrent la réduction des coûts comme motivation première pour migrer vers le cloud. Au-delà des coûts, les entreprises françaises sont susceptibles d’adopter cette technologie pour remplacer ou mettre à jour des nouveaux systèmes ou de favoriser le développement de nouvelles capacités.

Aussi, celles qui utilisent le cloud pour des raisons budgétaires sont insatisfaites des résultats. La migration vers le cloud est moins efficace pour réduire les coûts que pour l’ajout de nouvelles capacités ou l’amélioration de la collaboration entre les systèmes. Par ailleurs, les dirigeants des entreprises qui ont migré vers le cloud pour cette raison principalement n’ont pas noté de meilleurs résultats que ceux pour qui la réduction des coûts était moins prioritaire.

Les coûts, une priorité pour les entreprises

Les entreprises qui s’intéressent aux coûts liés au cloud ont mis le doigt sur un enjeu clef. En effet, les entreprises ne disposent pas de capacité à prévoir, contrôler et optimiser les dépenses qui y sont liées.

Selon l’étude, les entreprises françaises se montrent moins confiantes dans leur capacité à contrôler et à prévoir les coûts. Cependant, elles sont beaucoup plus confiantes dans son utilisation en matière de résilience opérationnelle.

Selon une étude menée par Greylock Partners, les startups spécialisées dans la gestion et la gouvernance du cloud ont levé environ 1,3 milliard de dollars en 2022. Ces dernières occupent la 5ème position des financements de startups liés au cloud, derrière les startups spécialisées dans l’intelligence artificielle et le machine learning, la sécurité du cloud, l’analyse et les outils de développement.

La raison sous-jacente est évidente : le cloud a d’abord été un outil permettant de réaliser des économies et de renforcer l’efficacité, mais aujourd’hui cette technologie soutient les initiatives de croissance et de transformation, et ce malgré le fait que de nombreuses entreprises n’aient pas revu leur politique de gouvernance du cloud pour prospérer dans cette nouvelle ère du cloud.

Un changement de stratégie au service de la croissance

En adoptant une approche identique, les entreprises perdront de la visibilité sur leurs environnements technologiques cloud, il devient donc difficile d’expliquer les fonctions des différents services. La visibilité d’un environnement cloud est capitale, mais elle ne sera pas pertinente sans une approche stratégique.

L’approche FinOps vise à réunir les équipes techniques, commerciales et financières autour d’un objectif commun : trouver un équilibre entre la nécessité de disposer de capacités de pointe dans le domaine du cloud, la discipline financière et l’utilisation efficace du cloud.

Outre le fait de faire preuve de transparence quant aux solutions cloud utilisées, il est capital pour les entreprises de disposer d’une politique qui explique les raisons pour lesquelles elles utilisent le cloud. Pour ce faire, il suffit de mettre en place une analyse de rentabilisation associée à chaque déploiement et à chaque système cloud.

En l’absence d’une analyse de rentabilité ou de business owner, il est difficile, voire impossible, de suivre le retour sur investissement d’une stratégie cloud. Dans un objectif de croissance, les enjeux sont d’autant plus importants car ces investissements de croissance comportent plus de risques que ceux basés sur des économies de coûts.

Le cloud est plébiscité par les entreprises qui perçoivent son potentiel. Avec 80 % des entreprises qui prévoient d’augmenter leurs dépenses liées au cloud au cours de l’année prochaine, les environnements de cloud deviendront de plus en plus complexes à gérer. Ce n’est qu’avec une nouvelle approche, centrée sur la transparence et la mise en place d’une analyse de rentabilité, que les entreprises parviendront à croître et à se transformer dans la nouvelle ère du cloud.

____________________________

Par Umashankar Lakshmipathy, EVP and Co-Head of Cloud and Infrastructure Services, Infosys

