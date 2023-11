La transition vers le cloud n’est plus une option mais une nécessité parce qu’elle peut catalyser la transformation numérique et propulser la croissance des entreprises. Voici pourquoi et comment…

En raison du contexte macroéconomique actuel et des prévisions évoquant une possible récession, de nombreuses entreprises remettent au premier plan la transition numérique et les projets de transformation qui en découlent dans leur agenda. Afin de saisir pleinement les opportunités de croissance, il devient primordial de mettre en place une stratégie intégrée en matière de cloud et de numérique.

La transition numérique : Un catalyseur essentiel de transformation

La transition numérique suscite un intérêt croissant, entraînant une accélération significative de la migration des entreprises vers le cloud, avec une préférence marquée pour les solutions SaaS, facilement accessibles. Selon l’étude « Flexera 2021 State of the Cloud Report », cette tendance se manifeste par l’adoption de stratégies multicloud par 92 % des entreprises et de stratégies de cloud hybride par 80 %. Ces chiffres témoignent clairement de l’importance croissante du cloud en tant que pilier essentiel pour l’avenir numérique des entreprises.

La transition numérique et la migration vers le cloud évoluent de manière synergique, engendrant des gains d’efficacité, des transformations de processus et une demande accrue de la part des consommateurs. La prise de conscience quant aux opportunités qu’offrent ces deux modèles économiques est largement répandue parmi les entreprises. En réalité, ces transformations majeures étaient déjà amorcées il y a une dizaine d’années. Malgré cela, certains acteurs hésitent à les mettre pleinement en œuvre, peut-être influencés par l’impact négatif des récents événements mondiaux. Cependant, ils ont tort de freiner cette démarche, car les avantages potentiels en termes de croissance et d’adaptation aux nouvelles réalités du marché sont incontestables.

Au lieu d’entraver le processus, ces perturbations devraient encourager la transition numérique et favoriser l’adoption du cloud. Que ces deux démarches soient entreprises séparément ou conjointement, elles entraîneront une accélération des prises de décisions grâce à une puissance informatique accrue et à une plus grande agilité des processus, se traduisant par des résultats plus rapides et un service client amélioré.

Cependant, pour renforcer leur compétitivité, les entreprises doivent associer la migration vers le cloud à leur processus de transformation, afin d’en tirer un bénéfice maximal. Pour atteindre cet objectif, une approche unifiée et cohérente est nécessaire, couvrant les deux aspects essentiels. Cette stratégie commune permettra d’optimiser les synergies entre la transition numérique et le cloud, offrant ainsi une voie plus sûre vers l’amélioration des performances et l’atteinte de leurs objectifs commerciaux.

L’impact de la migration vers le cloud pour les entreprises

Le cloud joue un rôle essentiel dans l’adaptation des entreprises au nouveau monde numérique. En effet, il leur permet d’accéder à des applications métier prêtes à l’emploi, des outils analytiques et des plateformes « low code » qui éclaircissent la prise de décision et réduisent les coûts. Cependant, le cloud va au-delà de la simple maximisation des bénéfices pour les entreprises ; il les accentue. Devenu le pivot de la transformation numérique, sa capacité à faciliter l’innovation à grande échelle et le lancement rapide de produits conçus spécifiquement pour ces entreprises en font un élément clé de leur réussite dans le monde numérique actuel.

Pour effectuer une migration dans le cloud réussie, il est essentiel d’adopter des solutions applicatives de type « evergreen » pour les processus métier, profitant ainsi des multiples offres SaaS disponibles de nos jours, et de mettre en place un plan unifié intégrant à la fois la migration vers le cloud et la transformation globale de l’entreprise. En adoptant cette approche deux-en-un, l’entreprise évite toute personnalisation superflue, ce qui lui confère une agilité accrue pour faire face aux changements.

L’absence du cloud pourrait entraîner des difficultés pour les entreprises à effectuer des mises à jour opportunes de leurs systèmes et processus, avec pour conséquence une augmentation des coûts de gestion. De plus, opter pour une migration dans le cloud sans une transformation numérique progressive accroît le risque d’erreurs, ce qui pourrait entraîner des pertes de données et des incidents de sécurité liés à une configuration inadéquate.

Maximiser la transformation numérique avec le cloud

La clé du succès réside dans l’adoption d’une stratégie unifiée qui englobe à la fois la migration vers le cloud et la transition numérique. Ces deux initiatives sont étroitement liées et se renforcent mutuellement. Cependant, pour tirer pleinement profit de cette approche combinée, les entreprises doivent optimiser leur démarche. Comment peuvent-elles atteindre cet objectif de manière optimale ?

La direction doit prendre l’initiative et impulser la transformation. Pour amorcer ce processus, elle doit procéder à un benchmark afin de mieux comprendre la position actuelle de l’entreprise en termes de capacités et de lacunes. Cette évaluation permettra de déterminer les domaines prioritaires où concentrer les efforts et les ressources en vue d’une transformation réussie.

Par la suite, il est nécessaire de synchroniser les processus métier avec l’informatique. Cet alignement est crucial étant donné que les modèles économiques actuels mettent de plus en plus l’accent sur la digitalisation des processus.

Pour débuter, il est essentiel de définir clairement les objectifs, les systèmes, les technologies et les processus en usage pour leur mise en œuvre puis d’établir et de documenter les principaux objectifs métier, afin d’élaborer une feuille de route solide qui guidera la migration vers le cloud et la transition numérique. Il sera également crucial de mettre en place des mécanismes de mesure de la performance pour optimiser les résultats obtenus. L’entreprise doit se concentrer sur les indicateurs ayant le plus d’impact positif sur ses finances ou son expérience utilisateur.

Ce processus nécessite l’adhésion des collaborateurs et incite les entreprises à saisir cette opportunité pour renforcer les processus métier et accompagner leur personnel dans l’adoption de nouveaux modes de travail, afin d’exploiter au maximum le potentiel des nouvelles technologies. En mettant l’accent sur la formation et la sensibilisation, l’entreprise pourra créer un environnement favorable à l’innovation et à l’efficacité, permettant ainsi à ses équipes de s’adapter et de prospérer dans ce nouvel écosystème numérique.

Les clés de la transition réussie

Face à tous les éléments évoqués, les entreprises doivent amorcer rapidement leur migration vers le numérique et le cloud. Cependant, il est fréquent que les DSI se retrouvent perplexes quant à la meilleure approche à adopter pour entamer cette transition.

Plutôt que de chercher à élaborer une stratégie complète dès le départ, les DSI peuvent adopter une approche par étapes pour une transition réussie. En accordant la priorité aux aspects les plus importants, ils peuvent se concentrer sur la sélection d’un domaine spécifique, la détermination d’un cas d’usage, la mise en œuvre progressive de la transformation numérique et de la migration vers le cloud, tout en exposant les résultats obtenus. En répétant cette démarche graduellement, ils pourront avancer de manière pragmatique vers une transformation réussie de leur entreprise.

En adoptant cette approche coordonnée et unifiée, l’entreprise pourra démontrer sa valeur ajoutée et générer une dynamique positive. À terme, cette démarche lui permettra de bénéficier d’un vaste éventail d’avantages issus du cloud et du numérique, maximisant ainsi les retombées obtenues.

Par Ludovic Ponthier, Presales Manager chez IFS

