Migrer vers le cloud n’est pas chose facile. C’est pourquoi les PME ont aujourd’hui tout intérêt à se tourner vers des acteurs locaux afin de disposer d’un cloud de proximité à leur écoute.

PME ou grand compte, opérer un système d’information n’a jamais généré de revenus directs. Commander un serveur, l’installer, le configurer, organiser la résilience et la protection des données, assurer la maintenance… et recommencer autant de fois que l’on doit monter en puissance… Puis tout reprendre lorsqu’on arrive en fin de garantie… Voilà qui monopolise des ressources d’autant plus précieuses qu’elles sont parfois rares et donc onéreuses.

Se donner les moyens de se concentrer sur son cœur de métier

À l’heure du cloud, les PME, plus que toute autre entreprise, ont intérêt à déléguer cette gestion à des prestataires pour pouvoir se focaliser sur leur cœur de métier : créer de la valeur pour les clients. Au passage, le cloud leur apporte également flexibilité et réactivité, les mettant sur un pied d’égalité avec les grandes entreprises en termes de ressources IT à leur disposition pour développer leur croissance et innover.

Mais une fois la décision d’externaliser prise, comment choisir son prestataire ? Quelles parties de son système d’information basculer dans le cloud ? Faut-il opter pour les géants du Web et leurs solutions standardisées ou au contraire privilégier des prestataires à taille humaine, capables d’accompagner leurs clients en s’adaptant à leurs besoins spécifiques ? En réalité, les PME ont avant tout besoin d’un partenaire de confiance avec lequel elles vont pouvoir établir une relation directe. Un partenaire qui prendra non seulement le temps de les écouter, de comprendre leur métier et leur organisation, mais qui saura aussi les conseiller et leur apporter des solutions personnalisées, qu’elles soient hébergées en interne, sur un cloud privé ou public. Et c’est précisément la promesse de valeur d’Access Group, ainsi que le souligne Stéphane Affole, Responsable Technique Activité Hébergement, Access Hébergement, filiale de Access Group : « Nous n’avons pas de roadmap pour les dix prochaines années. Nous sommes capables d’innovation, mais d’une innovation qui répond à la réalité des besoins exprimés par nos clients. Dit autrement, notre feuille de route est construite avec nos clients ».

Un cloud flexible, réactif et hautement personnalisable

Fondé en 1987 dans la région Rhône-Alpes, le Groupe Access a effectivement « grandi » avec ses clients : de grossiste en accessoires informatiques, il s’est transformé en hébergeur avant de devenir un prestataire de cloud dès 2010. Entre temps, le Groupe a aussi développé ses compétences dans le domaine des services informatiques et ajouté la corde opérateur de services télécom à son arc afin de pouvoir accompagner ses clients dans la mise en œuvre de systèmes d’information hébergés en interne, dans le cloud ou dans les deux en mode hybride.

Avec plus de 500 clients, des PME pour l’essentiel, Access Hébergement gère plus de 600 VM et près de 5000 utilisateurs. Dans une région à forte activité saisonnière (ski), le Groupe s’est forgé une infrastructure particulièrement flexible et réactive, capable de monter en charge rapidement pour répondre à des besoins ponctuels. De la même façon, l’offre d’Access Hébergement s’adapte à tous les besoins, qu’il s’agisse de prendre en charge un système d’information complet dans le cloud, d’accompagner les clients avec des solutions hybrides ou simplement de proposer un service de sauvegarde (BaaS) pouvant aller jusqu’à la mise en œuvre d’un PRA, garantissant la reprise d’activité du système d’information déployé en interne.

Une relation de proximité bâtie sur la confiance

Certifié ISO 27001 / HDS, deux normes de sécurité particulièrement exigeantes, le cloud d’Access Hébergement offre non seulement ce qui se fait de mieux en matière de protection des données, mais aussi de processus pour se protéger des ransomware, cyberattaques et autres incidents malencontreux ou malveillants qui pourraient porter atteinte à l’intégrité d’un système d’information.

Dit autrement, Access Hébergement apporte à ses clients toutes les garanties d’un grand cloud public, y compris au niveau des ENS (Engagement de Niveau de Service (SLA)), en y ajoutant la personnalisation des services. « Mais notre plus grande force réside dans la proximité, ajoute Stéphane Affole. Proximité géographique avec des centres de données (datacenters) locaux que les clients peuvent visiter et la certitude d’avoir des données hébergées en France, mais également proximité relationnelle. Nous sommes accessibles quand ils ont un problème à nous soumettre et nous prenons le temps de déjeuner avec eux pour mieux comprendre leur métier, leur organisation et leurs objectifs ».

Cerise sur le gâteau, Access Hébergement s’est dès 2010 intéressé à la consommation énergétique de ses centres de données (datacenters) et de ses équipements. Green IT avant l’heure, le Groupe accompagne aussi ses clients dans leur mise en conformité RSE en proposant des services à faible empreinte carbone.

Pour aller plus loin, qui ici pour nous décrire vos besoins

Pour regarder notre émission sur la sécurité du cloud, cliquez ici