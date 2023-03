Toutes les entreprises ont entamé une transformation numérique pour améliorer leur efficacité, leur capacité d’innovation ou simplement permettre leur survie dans un monde digital. Une transformation pas toujours abordée avec une stratégie très claire et bien définie. Notamment en matière d’infrastructure et d’équipe informatique. Voici 6 compétences techniques essentielles à toute transformation numérique sur lesquelles baser votre stratégie…

À travers le monde, tous les secteurs, que ce soit celui de la banque, du retail et de l’industrie, ou encore celui du divertissement ou de l’éducation… tous mettent en place une stratégie numérique.

Malheureusement, les contraintes budgétaires, des modèles d’exploitation conservateurs et le manque de formation des personnes en charge, sont autant d’obstacles venant freiner l’adoption de ces stratégies. Par ailleurs, les architectures d’entreprise actuelles peuvent manquer d’agilité, de souplesse, de sécurité et d’observabilité pour mener à bien les changements technologiques.

Alors, comment aider ceux qui ont encore du mal à aller au bout de leur parcours de transformation numérique ?

Tout d’abord, un peu de contexte pour savoir où en sont la plupart des entreprises.

Focus sur l’automatisation des tâches

Elle permet d’améliorer l’efficacité en introduisant des applications dans les processus d’entreprise et en transférant des tâches complexes, accomplies manuellement, vers une exécution automatisée.

Focus sur l’expansion numérique

Elle consiste à assembler des applications pour fournir des services numériques, et qui permet de réaliser numériquement des processus de bout en bout dans toute l’entreprise.

Focus sur l’usage de l’IA

On assiste à un approfondissement du processus de numérisation des entreprises. Les plateformes d’application, les technologies de télémétrie, d’analyse des données, d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle seront intégrées aux processus commerciaux afin d’améliorer la productivité.

6 compétences essentielles

La plupart des entreprises se trouvent aujourd’hui dans la deuxième phase de leur parcours de transformation numérique. Pour continuer à avancer, voici six compétences techniques essentielles qu’elles doivent avoir :

1- Une infrastructure informatique dynamique

L’accélération de la transformation numérique a entraîné la distribution rapide des sociétés, des utilisateurs et des applications au-delà du centre de données. Les infrastructures d’entreprise traditionnelles ne peuvent pas s’adapter à cette distribution, car elles sont basées sur des ressources et des emplacements fixes et statiques. Une infrastructure informatique moderne doit être dynamique et capable d’exploiter les ressources des centres de données, des clouds et des environnements périphériques.

2- Données et informations

La gestion et l’analyse des données d’entreprise peuvent générer une valeur commerciale, même avec des architectures et des politiques traditionnelles. La modernisation est néanmoins indispensable. Les entreprises numériques développent de plus en plus leurs architectures de données et éliminent les silos de données pour obtenir des informations plus précises. C’est un élément clé pour favoriser l’automatisation et la prise de décision en temps réel.

3- Apps et livraison d’applications

La livraison d’applications est devenue une véritable spécialité qui regroupe les compétences techniques et les meilleures pratiques nécessaires à la mise à l’échelle, à la distribution et à la livraison d’applications dans des environnements d’infrastructure divers et élastiques. À mesure que la pression pour améliorer les performances augmente et que les utilisateurs exigent davantage des expériences numériques, les entreprises devront fournir des applications plus fréquemment et de manière dynamique pour répondre aux conditions commerciales changeantes.

4- Observation et automatisation

Une entreprise numérique doit traiter et analyser les signaux numériques pour s’adapter aux conditions en constante évolution. Les entreprises qui maîtrisent les compétences d’observabilité et d’automatisation en retireront des avantages commerciaux. Cela permet aux entreprises numériques de libérer des ressources et de mettre l’accent sur l’innovation, plutôt que de se concentrer sur le maintien des capacités commerciales existantes.

5- Pratiques d’ingénierie de la fiabilité des sites (SRE)

Pour gérer efficacement une entreprise numérique basée sur des données et des applications, il est nécessaire d’opérer un changement organisationnel crucial : adopter des approches SRE pour les opérations. En réduisant au minimum l’intervention humaine et en exploitant l’automatisation centrée sur la réalisation d’objectifs de niveau de service (OLS) alignés sur les résultats commerciaux souhaités, plutôt que sur des mesures purement techniques, les entreprises peuvent tirer pleinement parti des avantages des données et de l’automatisation. Cela permet aux entreprises numériques de réagir plus rapidement et de fournir de nouvelles capacités plus fréquemment.

6- Sécurité

Les entreprises ont un grand besoin de détecter et d’éliminer les menaces de sécurité à chaque couche de l’architecture informatique numérique. Il est indispensable de sécuriser le déploiement et l’application des politiques, mais pas au détriment de l’entreprise. Une stratégie de sécurité traditionnelle et binaire basée sur une architecture informatique rigide ne répondra plus aux besoins de l’entreprise et peut devenir un obstacle. Trouver l’équilibre idéal entre sécurité et performance est essentiel à toute stratégie de risque.

Peu importe la manière dont on l’envisage, les responsables informatiques et les DSI sont désormais aux commandes de la transformation numérique. Ceux qui réussiront chercheront continuellement à moderniser l’informatique en définissant une nouvelle norme : une architecture d’entreprise pour les activités numériques.

Par Geng Lin, directeur technique chez F5

