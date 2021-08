Pierre angulaire de la transformation numérique, les APIs ouvrent le système d’information de l’entreprise à une multitude de sources de données et d’applications aussi diverses que variées. Parce qu’il facilite l’agrégation de nouveaux services, l’API se pose comme un réel catalyseur de la transformation du business

Si les API connaissent un succès croissant – au point de devenir la clé de voûte des systèmes d’information, c’est pourtant une technologie qui existe depuis longtemps. Ces interfaces sont des abstractions des services qu’elles exposent au consommateur. S’il en existe différentes catégories – API de système d’exploitation, de langage de programmation, d’infrastructure, de services web, etc. – toutes bouleversent en profondeur le système d’information en ce sens qu’elles permettent à l’entreprise de réinventer ses services et le business model associé. Et cette mutation se traduit dans 4 dimensions qui jouent un rôle moteur dans la transformation numérique.

> L’API qui rend plus efficace :

Les interfaces logicielles sont utilisées comme outil de modernisation des systèmes d’information pour répondre à un besoin technique d’optimisation de l’architecture. C’est une démarche qui permet d’être plus agile, d’améliorer l’efficacité des processus internes et de réduire les coûts de développement. L’architecture à base de microservices et les API sont des concepts distincts qui adressent des problématiques différentes, mais qui répondent à des objectifs similaires et fonctionnent selon les mêmes principes. Tous les deux sont conçus pour surmonter les difficultés des infrastructures monolithiques et peu souples. S’il est possible d’exposer un SI classique sans microservices, il n’est pas envisageable de concevoir des architectures en microservices sans leur lot d’API, qui vont permettre d’orchestrer et de communiquer entre les différents microservices. Si la mise en œuvre de ces API n’a que peu d’incidence sur la transformation de l’entreprise, elle apporte toutefois une efficacité en termes opérationnels et dans les cycles de développement.

> L’API qui permet d’ouvrir en toute sérénité :

En plus de la modernisation du système d’information, il s’agit de rendre l’organisation de l’entreprise plus agile grâce à la co-création : en ouvrant son propre système, l’entreprise peut ainsi l’enrichir à travers des services externes. Elle peut également proposer à un ensemble de partenaires ciblés d’accéder – via des API spécifiques – à certaines de ses fonctions en vue de co-créer des services pour ses propres clients. Elle se donne ainsi les moyens de répondre aux enjeux de respect des normes réglementaires (DSP2 par exemple). C’est un premier pas d’ouverture à d’autres sources d’informations et de traitement.

> L’API est un produit en soi :

L’entreprise peut en faire une offre consommable qui doit séduire le « consommateur », qu’il s’agisse d’un client ou d’une partenaire, auquel il faudra le vendre. Désormais, l’interface n’est donc plus uniquement une fonction middleware qui vise à faciliter la communication, l’intégration et permettre d’exposer des services vers l’extérieur. Elle devient un canal de distribution supplémentaire extrêmement efficace, qui peut être facilement intégré au sein des applications du partenaire. Bien loin d’une interface de programmation d’application d’ancienne génération, l’API est un produit, doté de nombreuses fonctionnalités qui va permettre à l’entreprise d’acquérir de nouveaux clients et de proposer de nouveaux services qui pourront être monétisés. Soit autant de nouvelles sources de revenus.

> L’API pour la plateformisation :

Quand l’entreprise devient une plateforme, la proposition de valeur s’enrichit d’autant que l’entreprise propose à l’ensemble de l’écosystème d’apporter de nouveaux services de manière indépendante en plus de ses propres offres et de celles de ses partenaires proches. La plateforme constitue dès lors un catalogue de services mis à dispositions des membres de l’écosystème. Chacun peut souscrire librement ces services et les consommer à travers des API. Cela renforce l’expérience client, l’agilité et ouvre de nouvelles possibilités d’échange et de relation d’affaires. Pour y parvenir, l’entreprise doit toutefois veiller à répondre aux exigences en matière de sécurité avancée, de respect des réglementations en vigueur dans une zone et un secteur donné, de facilité d’usage, de facturation, d’identité numérique. Que ce soit dans les services publics, la santé ou la distribution, de nombreux exemples d’Open API apparaissent et préfigurent ce que seront les nouveaux business de la « network economy » !

À terme, la transformation numérique de l’entreprise doit permettre la libre circulation de l’information et des données, ainsi que leurs transformations en nouveaux services. Le système d’information représente la clé de voûte de cette transformation progressive de l’entreprise. Que ce soit pour optimiser le SI ou pour accompagner sa plateformisation, l’entreprise doit s’appuyer sur l’API pour fournir les garanties opérationnelles tout au long de sa transformation et rendre cette dernière plus performante.

___________________

Par Emmanuel Méthivier, Catalyst, Business Program Director chez Axway