Il y a eu deux véritables « héros » pendant la pandémie : la technologie et les individus.

Qu’elles aient été en première ligne, s’adaptant face à l’une des périodes les plus imprévisibles de l’histoire moderne, ou qu’elles aient simplement essayé de faire au mieux dans une situation compliquée, les personnes touchées par la pandémie ont fait preuve de résilience, et de flexibilité ; la technologie était là pour les soutenir.

Nous opposons souvent l’homme et la technologie, chacun se disputant la même place à table. Mais si les deux dernières années nous ont appris quelque chose, c’est que les deux sont essentiels et qu’aucun ne peut fonctionner avec succès sans l’autre.

Il est donc absolument primordial que nous apprenions à améliorer cette relation… rapidement.

C’est d’ailleurs le but de la transformation numérique : atteindre une harmonie parfaite entre l’homme et la machine. Nous serons alors en mesure d’initier les vrais changements qui répondront au mieux à nos besoins numériques ainsi qu’à ceux de nos collaborateurs, nous préparant ainsi pour l’avenir, quel qu’il soit.

Cependant pour en arriver là, nous devons d’abord nous appliquer à humaniser les processus.

Voici les trois approches clés pour y parvenir :

1- Utilisez des termes compréhensibles

Les solutions technologiques modernes sont étonnantes, complexes et changent souvent la vie. Cependant, sans contexte, elles sont pratiquement dénuées de sens.

Le contexte apparaît naturellement lorsque nous humanisons la façon dont nous parlons de la transformation numérique. Il est plus utile d’utiliser des termes clairs et pratiques qui démontrent réellement les avantages que la technologie peut avoir sur les personnes dans la vraie vie, que d’utiliser le jargon technique ou des mots à la mode.

Il en va de même pour vos clients : si vous pouvez montrer à un public de dirigeants que vous comprenez leurs problèmes spécifiques sur un plan humain, avec des exemples de progrès significatifs sur un plan technologique, il sera beaucoup plus facile de les convaincre.

L’idée est, tout simplement, de clarifier autant que possible la valeur de la technologie – et de ce que vous avez à offrir – pour la société. Dans un monde où les critères ESG (Environmentaux, Sociaux et de Gouvernance) sont de plus en plus importants, les entreprises doivent être capables de faire bien plus qu’évoquer leurs efforts de transformation. Elles doivent les démontrer.

2- Recruter les bonnes personnes pour préparer l’avenir

La technologie est conçue pour travailler avec les humains et non contre eux.

Il est impossible d’engager une transformation numérique globale sans la présence de personnes pour la contrôler. On ne saurait donc sous-estimer l’importance d’investir dans des talents et de les soutenir dans leur développement. Mais cela ne va pas sans difficultés, d’autant que la démographie mondiale est en pleine mutation. La population vieillit rapidement et la plupart des nouvelles générations assurant la relève exigent des méthodes de travail totalement nouvelles. Pour s’assurer de recruter (et de conserver) les bons talents, nous devons répondre à leurs besoins.

Une récente enquête que nous avons menée auprès de plus de 3 000 employés de la génération Z en France, en Espagne et en Italie nous donne quelques détails sur ces besoins. A titre d’exemple, 75% des personnes interrogées préfèrent une organisation hybride ou entièrement à distance au modèle traditionnel du bureau. Sans surprise, 88% estiment qu’il est important que leur entreprise utilise les dernières technologies numériques.

En tant qu’employeurs, nous devons être suffisamment flexibles pour satisfaire cette nouvelle génération de talents. Le temps où les employés suivaient les directives et systèmes de formation traditionnels, pendant longtemps considérés comme « essentiels », est à présent révolu.

Nous devons à la place leur offrir les bons outils pour accomplir leur mission, le bon encadrement pour le faire correctement, et un environnement flexible dans lequel ils peuvent vraiment s’épanouir.

En adoptant cette approche, nous pouvons réellement mettre fin à la pénurie de talents.

3- La technologie au service des personnes

Pour finir, nous devons garder en tête que la technologie ne doit jamais faire obstacle aux personnes et à leur mission : elle doit seulement faciliter leurs tâches.

En concevant la technologie et les processus pour répondre aux besoins des personnes qui les utilisent au lieu d’attendre que celles-ci s’adaptent à la technologie, nous encourageons leur adoption, optimisons l’efficacité et simplifions le travail.

L’utilisation de la technologie « low-code » est un excellent exemple de la manière dont nous pouvons y parvenir. Ces plateformes reposent sur une approche « visuelle » du développement, ce qui signifie essentiellement qu’elles ne requièrent que peu ou pas de connaissances du code réel. Quelles que soient leur expérience ou leurs connaissances « techniques » en matière de codage manuel, les employés de l’entreprise peuvent créer eux-mêmes ce dont ils ont besoin, plutôt que d’attendre qu’un spécialiste le fasse ou d’essayer de travailler avec quelque chose qui ne correspond pas à leurs besoins. Cela permet aux employés de travailler plus efficacement et de gagner des heures précieuses qui pourraient être utilisées ailleurs.

Que vous mettiez en œuvre des programmes de développement low-code ou que vous utilisiez une solution numérique pour améliorer le flux de travail à distance, n’oubliez pas qu’avant tout, la technologie doit fonctionner pour les humains. L’objectif final doit toujours être de permettre aux gens de travailler, et non de les freiner.

___________________

Par Yannis Daubin, Area Vice President & General Manager de ServiceNow France.