Avec ses 450 000 m2 de data center dans le monde, NTT Ltd est un grand acteur de la connectivité et de la transformation numérique. Le DG de la filiale française, David Hubert, est l’invité de la semaine d’InformatiqueNews et d’IT for Business.

Filiale informatique du géant japonais des Telecom, NTT Ltd est aussi l’un des leaders mondiaux des services technologiques. L’entreprise a noué des partenariats avec des organisations du monde entier afin de définir et obtenir des résultats grâce à des solutions technologiques intelligentes, orientées données, connectées, numériques et sécurisées. Fournisseur d’envergure mondiale dans le domaine des TIC, NTT emploie plus de 40 000 collaborateurs dans un environnement de travail diversifié et dynamique couvrant 57 pays, faisant des affaires dans 73 pays et fournissant des services dans plus de 200 pays.

Son Directeur Général France, David Hubert, est l’invité de la semaine de Guy Hervier. Ensemble ils évoquent les activités variées du groupe en France, sur les enjeux de connectivité d’un univers très orienté Cloud. Ils reviennent aussi sur les nombreux impacts de la pénurie des composants informatiques et sur ce qu’elle implique pour les DSI.