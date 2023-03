Au cours de ces dernières années, la transformation numérique des entreprises se résumait généralement à la mise en œuvre de stratégies pour améliorer l’expérience client, accélérer la mise sur le marché et créer de nouveaux modèles économiques. Les changements macroéconomiques de plus en plus fréquents ont contraint de nombreuses entreprises à optimiser leur budget, alors même que leurs revenus sont fragilisés.

Selon Gartner, « la notion de transformation numérique peut s’appliquer à tous les domaines, de la modernisation des technologies de l’information (par exemple, le cloud computing) à l’optimisation numérique, en passant par la création de nouveaux modèles économiques numériques« .

La modernisation des systèmes hérités est une composante commune à ces initiatives, dont le principal objectif est la réduction des coûts. La recherche d’optimisation des coûts permet de réduire les charges, et surtout, de redistribuer les ressources vers des projets innovants.

Les 4 approches pour optimiser les coûts

1- Réduire la dette technologique – La « dette technologique » est un enjeu important, d’autant plus dans un marché en constante mutation. La clé réside dans une stratégie reposant sur la priorisation des tâches, l’itération et l’excellence d’exécution.

2- Remplacer les systèmes hérités – Face à des avancées technologiques toujours plus à la pointe, il est difficile d’éviter d’avoir des systèmes ou applications héritées dans la pile technologique. De plus, certaines technologies nécessitent des compétences spécifiques, devenues rares sur le marché. Il convient donc de se concentrer sur les technologies qui seront stratégiques sur le long terme.

3- Optimiser l’automatisation – L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique suscitent beaucoup d’engouement. Toutefois, l’automatisation des processus robotiques (RPA, Robotic Process Automation) reste un incontournable pour renforcer la productivité au sein de l’entreprise. Dans le secteur de la finance par exemple, les entreprises qui parviennent à automatiser les tâches répétitives, comme la demande de conciliations et les demandes de prêt, rencontrent un franc succès. Cependant, la plupart des entreprises n’en sont qu’au stade prématuré dans l’automatisation de leurs processus métier.

4- Réduire les coûts de mise en conformité – La mise aux normes représente un coût pour les entreprises, mais dans quelle mesure ce coût est-il maîtrisé ? Rechercher des opportunités pour réduire la redondance et favoriser l’automatisation des tâches s’avère concluant. Il en est de même de s’associer à des projets stratégiques et lucratifs pour garantir conformité et valeur ajoutée.

Des stratégies pour maximiser l’impact

De nombreux leviers peuvent être utilisés pour réaliser des économies de coûts. Les solutions privilégiées par la plupart des entreprises sont l’externalisation totale, la renégociation des contrats et, enfin, la réduction des effectifs. Ces solutions peuvent toutes être pertinentes, à condition d’avoir une vision globale et d’évaluer les objectifs sur le long terme. La démarche doit être holistique et stratégique.

Le recours seul à une externalisation complète ne suffit pas à réduire les dépenses, puisque le temps nécessaire à la mise en place de cette externalisation peut s’avérer très onéreux.

Par ailleurs, réduire la redondance des informations est une réelle piste pour réduire les coûts. En effet, les entreprises conservent généralement les mêmes informations à plusieurs endroits. Le repérage des données doublons et la consolidation de ces dernières permet une première réduction des données stockées.

Il est primordial de toujours interroger les différents métiers au sein de l’entreprise, tout comme mettre au défi ses partenaires pour avoir la solution la plus adaptée aux besoins de l’entreprise. Le regroupement des fournisseurs ainsi que la simplification de la gestion du système d’information sont autant de moyens de réaliser des réductions de coûts.

La transformation numérique est un processus en constante évolution qui doit toujours être aligné sur les objectifs commerciaux à court et à long terme. Alors que de nombreuses entreprises se méfient du climat économique actuel, la rationalisation de la gestion des données peut contribuer à optimiser les coûts, mais aussi à favoriser une plus grande agilité et l’innovation. En fin de compte, les décisions les plus pragmatiques sont souvent les plus efficaces.

____________________________

Par Sanida Tang, Solution Engineers Manager chez Cloudera France

À lire également :