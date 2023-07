Le cloud, dont l’adoption est en forte croissance, est un outil indispensable pour permettre aux entreprises d’atteindre leurs objectifs. Cependant, l’adoption du cloud est un processus continu, qui incite les entreprises à explorer la façon dont elles peuvent l’exploiter pour stimuler l’innovation et élaborer leurs nouvelles applications.

Alors que les entreprises cherchent à rester compétitives, elles se tournent vers la puissance des technologies numériques émergentes telles que l’IA et l’automatisation. La démocratisation de ces technologies a amplifié la demande d’applications intelligentes. Les applications/services cloud et les plateformes low-code/no-code (LCNC) redessinent le paysage technologique. Nous analyserons la convergence transformatrice des applications cloud et des plateformes LCNC, soulignant leur pouvoir collectif pour stimuler l’efficacité, la créativité et la croissance.

La demande pour ces nouvelles technologies s’est confirmée par les études récentes. Gartner estime que d’ici 2023, environ 720 milliards de dollars seront investis dans la technologie logicielle d’hyper-automatisation, dont une part importante allouée aux technologies de développement low-code. Les applications cloud telles que les logiciels as-a-service (SaaS) sont réputées pour leur résilience et leur facilité de maintenance. Elles permettent une évolutivité rapide et une intégration transparente avec d’autres systèmes. Alors que le marché continue d’évoluer, les applications cloud constituent un moyen idéal pour exploiter les atouts de l’IA et de l’automatisation. Avec l’adoption de plateformes low-code sur le cloud, les entreprises profitent non seulement des avantages des applications cloud natives, mais accélèrent aussi le développement de logiciels de manière exponentielle. Notamment en tirant parti des fonctionnalités et des composants prédéfinis. Cette approche offre plusieurs avantages : coûts de développement réduits, évolutivité améliorée, maintenance simplifiée, sécurité renforcée et dépendance aux experts cloud réduites…

Les applications cloud multiplient les avantages des nouvelles technologies

Le catalyseur de l’IA et de l’automatisation :

L’IA et l’automatisation nécessitent une puissance et des ressources de calcul importantes, ce qui les rend complexes et coûteuses à mettre en œuvre. Cependant, les applications cloud changent radicalement l’équation en fournissant un accès à la demande aux ressources et aux services. Elles écartent ainsi le besoin d’investissements coûteux, en tirant parti des applications cloud pour l’IA et des capacités d’automatisation. Les entreprises peuvent ainsi analyser de grandes quantités de données, obtenir des informations exploitables et prendre des décisions éclairées. Elles offrent ainsi de nouvelles opportunités de croissance et d’efficacité. Cependant, pour de meilleurs résultats, les entreprises doivent s’assurer que leurs applications cloud fonctionnent harmonieusement, qu’elles peuvent partager des données de manière transparente et prendre en charge des flux de travail efficaces.

Le LCNC favorise la créativité :

L’essor des plates-formes LCNC a permis aux organisations d’exercer un contrôle et de développer leur créativité lors de la conception d’applications intelligentes. Ces plateformes permettent aux développeurs citoyens de créer des solutions de bout en bout, sans connaissances approfondies en matière de codage. En outre, elles permettent aux entreprises d’accélérer le développement de logiciels, de réduire les coûts et d’améliorer l’évolutivité, la sécurité et la maintenance. Les plates-formes de développement LCNC proposent des interfaces visuelles intuitives, des modules prédéfinis et des fonctionnalités de glisser-déposer pour un développement rapide des applications.

Collaboration, évolutivité et adaptabilité :

Les applications cloud, les plateformes LCNC et l’automatisation favorisent la collaboration, même à distance. Les plateformes de gestion de projet intégrées, les outils de communication et les applications de partage de documents facilitent la collaboration en temps réel, améliorent la prise de décision et réduisent la latence.

Démocratiser les compétences et la croissance :

Les petites entreprises disposent souvent d’une expertise technique limitée, ce qui entrave leur potentiel de croissance. Cependant, en mettant à disposition des développeurs informatiques et des autres employés des outils low-code, les entreprises peuvent contourner cet obstacle. S’appuyer sur les plateformes LCNC dans le cloud permet aux entreprises de toutes tailles de tirer parti d’outils puissants et de stimuler l’innovation, tout en permettant aux individus de devenir compétents sur le terrain numérique.

L’automatisation au service de l’efficacité :

Les applications LCNC Cloud offrent des possibilités d’automatisation remarquables. En automatisant les tâches répétitives, les entreprises peuvent réduire les efforts manuels et améliorer la précision.

Par exemple, une plateforme LCNC peut automatiser le flux de données entre un système de gestion de la relation client (CRM), un outil de gestion de projet et une plateforme d’email marketing. L’intégration de ces applications avec des outils d’analyse de données permet aux entreprises d’obtenir une vue d’ensemble du comportement et du niveau de satisfaction des clients. Fortes de ces informations, elles peuvent créer des campagnes marketing ciblées et des expériences client personnalisées. L’intégration du système CRM à une plateforme LCNC permet d’automatiser l’accueil des clients. L’automatisation des tâches de saisie, de validation et de notification des données réduit les efforts manuels et améliore l’expérience client. Elle rationalise le lead nurturing, les mises à jour de projets et les campagnes d’emailing, libérant un temps précieux pour les activités à forte valeur ajoutée.

Le duo IA et Automatisation change la donne

Les entreprises sont nombreuses à avoir adopté les applications cloud SaaS proposées par divers fournisseurs de services. L’intégration et l’automatisation sont, quant à elles, mises en place via des plateformes de développement low-code telles qu’Azure, Oracle ou AWS.

Ces plateformes permettent un prototypage et une itération rapide ainsi qu’un déploiement efficace des applications. Les entreprises peuvent répondre aux demandes du marché et garder une longueur d’avance sur la concurrence en créant et en modifiant des solutions d’automatisation. Au fur et à mesure que les organisations grandissent ou pivotent, elles peuvent intégrer de manière transparente de nouvelles applications dans leur écosystème existant, assurant une transition douce, minimisant les perturbations.

La convergence des applications cloud et des plateformes low-code/no-code témoigne du succès de la mise en œuvre de l’IA et de l’automatisation. L’intégration transparente des applications métier combinée à des capacités d’automatisation, rationalise les opérations, améliore la collaboration et donne aux entreprises des informations exploitables. Cependant, les entreprises doivent s’assurer que les applications cloud choisies respectent des protocoles de sécurité solides et des règles de conformité. De plus, un audit régulier des processus automatisés atténue les risques potentiels et garantit l’intégrité des données. En sélectionnant, intégrant et orchestrant avec soin les applications cloud, les entreprises peuvent être à la pointe de l’innovation.

Par Sreekumar Sreedharan, Vice President and Service Offering Head, Oracle Practice, Infosys

