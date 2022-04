Aujourd’hui, nul ne peut le nier. Toute entreprise est devenue une entreprise technologique, qui se concentre désormais sur la découverte et la compréhension des données afin de gagner du terrain sur son propre marché.

Cependant, cela est plus facile à dire qu’à faire. Au sein de plusieurs organisations, les données résident à différents endroits, et bien qu’elles puissent être livrées sur un appareil, l’utilisateur final doit fournir un effort pour y accéder. Ce qui, à son tour, affecte sa capacité à effectuer son travail.

C’est ici que Low-Code / No-Code (LCNC) entre en jeu. Il nous aide à répondre à un besoin d’innovation agile et rapide. Les technologies low-code et no-code sont en passe de devenir la nouvelle façon de créer des applications. Preuve en est : selon Gartner, au moins 70 % des nouvelles applications utiliseront des technologies low-code ou no-code d’ici 2025. En 2020, ce chiffre atteignait seulement 25 %.

Des technologies scalables et rapides

Les technologies de développement low-code/no-code sont des environnements de développement logiciel visuels, qui aident les développeurs citoyens à glisser et déposer des composants d’application, à les connecter et à créer des applications mobiles ou Web. Considérons les plates-formes à low code/no-code comme des technologies qui ont démocratisé le codage, tout comme les caméras des téléphones portables ont démocratisé la création de contenu.

Les technologies « Low-code / no-code » gagnent du terrain

Le LCNC accroît l’agilité. L’année 2020 s’est avérée être un point d’inflexion lorsque les entreprises ont appris – et compris – la nécessité d’être agiles. Par sa simplicité, la technologie LCNC aide les entreprises à réduire considérablement leurs délais de commercialisation.

Le monde sera toujours avide de logiciels, mais il n’y aura qu’un certain nombre de programmeurs. Or, les plateformes low-code/no-code augmentent l’efficacité de ces programmeurs. Selon une récente étude, ces plateformes ne se contentent pas seulement d’accélérer la transformation numérique, mais contribuent bel et bien à réduire les lacunes et les pénuries de compétences.

Quel impact pour les développeurs?

Le LCNC libérera les développeurs professionnels des activités de programmation banales. Il créera également de nouveaux emplois. Selon un rapport du World Economic Forum, 133 millions de nouveaux rôles devraient voir le jour grâce à la combinaison des algorithmes, des machines et des humains. Il y aura non seulement une forte demande d’emplois nécessitant des compétences techniques – développement d’applications, programmation et autres talents similaires – mais aussi des emplois nécessitant des compétences humaines telles que la résolution de problèmes, la pensée créative, etc….

Les plateformes LCNC doivent répondre à de nouveaux défis

En raison de leur simplicité et de leur agilité, les solutions LCNC peuvent accroître la complexité informatique si elles ne sont pas gérées efficacement. C’est pourquoi une structure de gouvernance appropriée, une supervision de la sécurité et une documentation adéquate sont cruciales. Cependant, les solutions low-code peuvent rapidement offrir des solutions remarquables pour répondre aux défis les plus complexes, apportant parfois autant de valeur qu’un projet de transformation numérique de longue haleine. Il n’est donc pas surprenant que les investissements dans les plateformes de développement low-code soient estimés à croître 2,5 fois plus – soit de moins de 10 % aujourd’hui à près de 25 % des budgets logiciels.

Meilleures pratiques pour tirer parti du low-code / no-code

La première étape est de reconnaître qu’elles sont avant tout ici pour rester. Une fois que l’entreprise se sent prête à adopter ces technologies, l’étape suivante consiste à identifier les domaines d’adoption de la LCNC. Et vient ensuite la formation. Malgré leurs interfaces non intimidantes, les outils LCNC nécessitent des réglages et une mise au point. Un code faible ou inexistant ne signifie pas qu’aucun codage n’est nécessaire ; la formation est essentielle à l’adoption. En l’absence de compétences et de formation, ces outils pourraient finir par devenir des produits de consommation courante.

Les partenaires de services informatiques jouent un rôle crucial pour aider les entreprises à adopter cette nouvelle façon de travailler. Le co-développement sera essentiel pour adopter une stratégie « digital-first ». Pas moins de 73 % des entreprises s’attendent d’ailleurs à ce que leurs partenaires jouent un rôle central dans la mise en place d’une stratégie numérique.

___________________

Par Srinivas Kamadi, Senior Vice President et Global Head of Enterprise Application Integration and Services, Infosys