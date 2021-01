En cette période d’accélération de la transformation numérique, la plateforme d’Appian constitue une réponse solide et pérenne à la multiplication des développements et aux besoins croissants d’automatisation des processus.

Analystes et dirigeants d’entreprises s’accordent à reconnaître que la crise pandémique a été un véritable accélérateur de transformation numérique pour les entreprises. Afin de servir des collaborateurs et des utilisateurs confinés, il a fallu trouver des solutions urgentes, moderniser les processus et faire tomber les appréhensions et les freins qui jusqu’ici paralysaient certains projets de transformation. Une transformation qui repose généralement sur cinq piliers : des plateformes à base d’API, la Data, les nouvelles expériences numériques (à la fois mobiles et multicanaux), les développements logiciels et l’automatisation des processus.

Durant cette année pandémique, deux technologies ont porté cette transformation et ont aidé les entreprises à accélérer dans la numérisation de leur processus et de leur business : le développement « Low-Code » et l’hyperautomation. Deux technologies qui sont au cœur de la stratégie d’Appian et font de sa plateforme une fondation essentielle sur laquelle les entreprises peuvent construire leur avenir.

Low-Code pour allier rapidité, agilité et efficacité

La transformation numérique se traduit immanquablement par des besoins accrus de logiciels pour satisfaire une multitude de nouveaux besoins métiers. Selon IDC, les entreprises vont créer 500 millions de nouvelles applications entre 2018 et 2023, c’est plus que le nombre d’applications créées au cours des 40 dernières années.

Aujourd’hui, les DSI croulent sous les nouveaux projets. Elles ont besoin d’accélérer les développements et fluidifier les déploiements.

Dans un tel contexte, les outils de développement « Low-Code » s’affirment chaque jour un peu plus comme la solution face à la multiplicité et la variété des demandes. Ces plateformes aident activement les entreprises à moderniser leurs expériences clients, à améliorer leur efficacité opérationnelle et à insuffler davantage de mobilité et d’automatisation. Elles offrent vitesse, flexibilité et efficacité aux équipes de développement pour rationaliser les processus métiers et répondre mieux et plus vite aux besoins des clients, des partenaires, des métiers. Elles s’appuient sur l’idée que les développeurs devraient consacrer leur temps et leur compétence à innover et non à coder à plusieurs reprises le même formulaire ou la même interface et pour chaque plateforme (Desktop, Mobile, Web, IoT, etc.).

Si la plateforme de développement Appian Low-Code permet de concevoir graphiquement des processus et d’accélérer la production des applications métiers, elle s’adresse d’abord aux développeurs et à la DSI. Appian est sans doute la plateforme Low-Code la plus focalisée sur les applications critiques et industrielles. « Appian permet à l’IT de répondre plus rapidement et plus facilement aux demandes du métier, explique Marie-Josée Ferreira, Senior Executive chez Appian. La plateforme est vraiment conçue pour adresser des solutions d’entreprise avec des centaines, des milliers voire des millions d’utilisateurs. On adresse les cas d’usage les plus complexes et par voie de conséquence également les plus s ».

La solution aide à résoudre cette dichotomie rencontrée par toutes les DSI : comment allier l’augmentation des demandes d’application et la pénurie de développeurs ? Elle invite les DSI et leurs différentes équipes à capitaliser sur une même plateforme et sur ce que chaque développeur a réalisé et réalise. Chaque application créée est composée de composants réutilisables (data, interfaces, règles métiers, intégrations, etc.). Ainsi, chaque application produite accélère la création de celles qui suivent.

Pour Richard Manga, Senior Solutions Consultant d’Appian France, « Appian est à la fois une plateforme de développement et d’exécution. Elle s’inscrit aujourd’hui dans des approches DevOps avec des fonctionnalités propres de versionning, de mise en production, de suivi des logs des applications pour leur monitoring et de gestion du cycle de vie des applications. L’approche Low-Code offre vitesse, transparence et flexibilité. Avec Appian, les équipes disposent de la puissance nécessaire pour travailler ensemble et plus rapidement, prouver très vite la valeur d’une application et construire sur les succès. ».

L’Hyperautomation pour tout automatiser, fluidifier et intégrer

Dans un monde de plus en plus imprévisible, l’automatisation est devenue l’assurance d’une poursuite d’activité et d’une modernisation qui permet aux collaborateurs métiers de se focaliser sur ce qu’ils font de mieux : créer, innover, communiquer.

Gartner a introduit le concept d’hyperautomation, une notion qui prône une automatisation bien plus impactante et efficiente que celle jusqu’ici pratiquée, grâce à l’imbrication de différentes formes d’automatisation et à l’apport de l’IA et du Machine Learning.

Avec la nouvelle version de sa plateforme, Appian se focalise sur l’impact de cette automatisation et l’agilité qu’elle procure dès lors qu’elle est pensée pour unifier l’expertise humaine, l’IA, les bots, les processus robotisés, le BPM… « L’activité d’une entreprise repose d’une part sur celle d’experts humains qui apportent de la valeur et sur celle de robots, de règles métiers, d’intelligence artificielle qui apportent efficacité et résilience. Avec Appian, l’entreprise construit des applications permettant de donner une vision à 360° aux managers de l’activité et de fluidifier tous les processus par l’automatisation… » explique Marie-Josée Ferreira.

Appian disposait déjà d’une plateforme assez riche en la matière avec des fonctionnalités d’automatisation des workflows, de BPM, de gestion de règles d’entreprise. Des briques par ailleurs rendues intelligentes grâce à la fonctionnalité IDP (Intelligent Document Processing) qui étend les incontournables fonctions OCR de lecture de documents en intégrant de l’IA et du Machine Learning. « L’OCR classique ne sait récupérer une information que si celle-ci est précisément positionnée à l’endroit attendu. Si la mise en page change, le processus automatisé échoue. Grâce à l’IA et au Machine Learning, la plateforme Appian détecte et comprend les changements apportés automatiquement de sorte que le processus automatisé ne tombe pas en erreur et n’ait pas à être réécrit » détaille Richard Manga.

Bien que sa plateforme soit parfaitement intégrée aux principales solutions RPA du marché, Appian y a récemment ajouté sa propre offre Appian RPA qui tire pleinement parti des briques sous-jacentes et des capacités Low-Code de sa plateforme. L’objectif est de permettre l’automatisation des tâches répétitives quotidiennes à l’aide de robots logiciels. Ces derniers s’intègrent bien sûr aux autres fonctionnalités d’automatisation déjà présentes pour servir tous les besoins métiers.

En associant ces multiples formes d’automatisation aux développements Low-Code, la plateforme permet une automatisation de bout en bout des processus de l’entreprise. Mais, l’une des grandes forces d’Appian est de permettre l’insertion de tâches manuelles (comme des approbations ou la saisie de compléments d’information) au sein d’un workflow automatisé pour satisfaire tous les besoins et orchestrer humains, bots et IA de façon harmonieuse et efficiente.

En alliant Low-Code et hyperautomatisation, Appian propose aux départements IT une solution à même d’adresser tous les scénarios y compris les plus critiques et d’accélérer la transformation numérique de leurs entreprises en s’appuyant sur une plateforme puissante et évolutive qui leur procure agilité, efficacité et réduction des coûts opérationnels et de développement.

Deux livres blancs pour tout savoir Low-Code, l’avenir du développement d’applications d’entreprise Une plateforme Low Code permet d’exprimer rapidement une idée de nouvelle application métier grâce à des composants visuels et du drag & drop. Les développeurs gagnent en vitesse (ils sont 10 à 20 plus productifs) et les applications sont plus homogènes, plus stables et plus performantes car écrites par la plateforme. La qualité des applications ne dépend plus des capacités des développeurs ou du temps alloué au projet. En outre, les applications sont plus faciles à faire évoluer, plus portables, plus mobiles et plus universelles.

Une plateforme Low-Code simplifie enfin à la fois le développement, la collaboration entre les équipes et le déploiement des applications. Appian RPA, une fonctionnalité clé dans votre boîte à outils d’automatisation La valeur de l’automatisation robotisée des processus (RPA) est de plus en plus perçue, s’intégrant dans une stratégie globale d’automatisation. Elle augmente l’efficience et la productivité des entreprises en automatisant des tâches manuelles et répétitives. L’alliance de la RPA, du BPM, des règles de décision, de l’IA et du Case Management, au sein d’une même plateforme permet d’orchestrer la collaboration des humains, des robots et de l’IA dans des workflows fluides et efficaces.