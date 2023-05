La gestion d’une plateforme low-code/no-code affecte la capacité d’une entreprise à faire évoluer, gérer et atténuer les risques. Il suffit de prendre quelques mesures proactives pour en maximiser les avantages. Une approche qui permet notamment de faire évoluer son utilisation, tout en maîtrisant les risques.

Déclenchée par la pandémie, la transformation numérique a généré la création de nouvelles – et multiples – applications. Le développement de logiciels nécessite des développeurs disposant d’une expertise en matière de langages informatiques, d’environnements de développement et de protocoles de test pour coder. Or, ceci est à la fois coûteux et chronophage.

Parallèlement, il faut plus de personnes pour développer ces applications dans l’omnicanal. Mais une alternative très prometteuse émerge sous la forme d’un développement low-code/no-code, là où les « développeurs citoyens » – des personnes ayant peu ou même aucune connaissance technique – peuvent créer leurs propres applications en s’appuyant beaucoup moins sur l’organisation informatique.

Les plateformes low-code et no-code permettent principalement aux utilisateurs professionnels de créer plus facilement des solutions. Néanmoins, elles permettent également aux développeurs professionnels de créer plus rapidement des applications complexes et de se concentrer sur l’innovation.

10 avantages concrets du low-code

01- Une livraison et une mise sur le marché plus rapides

Le développement low-code/no-code pourrait réduire les temps de développement « réguliers » de 50 % à 70 %. En effet, la plate-forme regroupe des lignes de code au sein des composants réutilisables. Ainsi, un utilisateur peut les choisir et les connecter dans un flux de travail approprié pour créer un logiciel avec les fonctionnalités requises. La plateforme facilite également la modélisation, l’intégration, les tests et le déploiement d’applications Web et mobiles. Ou comment réduire le temps de gestion du cycle de vie global.

02- Efficacité, productivité et collaboration

Lorsque le développement low-code/no-code combine la perspective commerciale des développeurs citoyens avec l’expertise technique des développeurs professionnels, le résultat se concrétise par des solutions plus efficaces. Les efforts de collaboration peuvent également augmenter la productivité et la livraison. De plus, les plateformes incluent des outils qui simplifient le cycle de vie des processus – ce qui peut inclure des capacités de surveillance et d’alerte qui avertissent le personnel lorsqu’un processus risque d’échouer.

03- Une meilleure utilisation des ressources techniques

Parce qu’il n’existe actuellement aucun nouveau code en cours d’écriture, les applications low-code sont plus faciles à maintenir. Lorsque le personnel technologique passe moins de temps sur le codage habituel ou les activités de support, il peut se concentrer sur l’innovation et d’autres tâches à plus grande valeur ajoutée.

04- Une expérience client optimisée

En conjonction avec la conception CX (expérience client), les outils low-code/no-code peuvent créer des solutions qui améliorent les parcours client. La conception CX représente essentiellement un processus itératif, pendant lequel les expériences sont conçues, prototypées et testées à plusieurs reprises avant que les meilleures ne soient lancées sur le marché. Une plateforme low-code/no-code peut prendre en charge cette approche, en réduisant le temps et le coût de développement. 1/3 des entreprises prévoit d’ailleurs d’en tirer parti pour créer de meilleures expériences client numériques.

05- Une intégration simplifiée

La plupart des plateformes low-code/no-code sont extensibles, offrant des intégrations directes avec les principaux fournisseurs tiers et permettant au service informatique de transformer les API, les services web et les lignes de commande en blocs de construction réutilisables. Cela accélère ainsi le temps nécessaire à l’intégration et au déploiement de nouveaux outils et technologies. Les entreprises peuvent donc conserver une longueur d’avance sur les dernières tendances en matière d’automatisation et les demandes des consommateurs.

06- Des économies de coûts

Ses propriétés de glisser-déposer rendent le développement accessible même aux utilisateurs profanes. Ces derniers peuvent simplement connecter divers composants et interfaces de programmation d’applications tierces pour créer leurs propres versions de solution. Cela pourrait s’avérer être un excellent moyen de créer et de maintenir des applications à faible coût. Le tout avec un meilleur profil de risque/rendement financier ce qui réduirait le coût total de possession (TCO).

07- Moins de code, plus d’impact

J’en suis convaincu : le low-code/no-code pourrait potentiellement à terme changer toute la dynamique de l’industrie informatique.

08- Démocratiser le développement logiciel

De nombreuses applications logicielles simples ne nécessitent pas une grande expertise en développement. Et les outils no-code/low-code permettent même aux utilisateurs profanes de les écrire. Cette démocratisation du développement de logiciels améliore les performances des entreprises en permettant aux unités fonctionnelles ou commerciales de résoudre les problèmes de manière indépendante, sans attendre le support informatique.

09- Permettre l’hyper-automatisation dans les entreprises

Parallèlement aux technologies numériques, telles que l’intelligence artificielle et l’automatisation des processus robotiques, les plateformes d’applications low-code prennent en charge l’hyper-automatisation de divers processus métiers. Plus précisément, les plateformes permettent aux collaborateurs de créer des applications personnalisées pour collecter, gérer et échanger des données dans toute l’entreprise. L’hyper-automatisation, une tendance technologique majeure, représente actuellement un facteur clé de l’adoption du low-code.

10- Prendre en charge le logiciel en tant que service (SaaS)

Le développement low-code/no-code et le SaaS sont symbiotiques. Les faibles barrières à l’entrée permettent aux entreprises sans connaissances en codage de créer des applications sur une plate-forme low-code pour le marché SaaS. De leur côté, les principaux fournisseurs de SaaS incluent des outils de développement low-code dans leur liste d’offres.

Le low-code/no-code n’est pas une panacée pour les besoins de modernisation des applications, mais reste une excellente option. Les entreprises doivent évaluer la plateforme low-code/no-code pertinente parmi la myriade de plateformes disponibles sur le marché, en fonction de leurs exigences de cas d’application et, si nécessaire, exécuter une proof of concept pour toutes les fonctionnalités et les exigences d’intégration. Enfin et surtout, une comparaison du coût total de possession sur cinq ans entre le low-code/no-code et d’autres alternatives permettra d’avoir une visibilité claire du modèle de licence et aidera les entreprises à réaliser un véritable ROI suite à l’adoption de cette technologie.

Par Gautam Khanna, Vice President and Global Head of the modernization practice – Infosys

