Lift & Shift… Greenfield… Brownfield… Se moderniser via le cloud consiste d’abord et avant tout à migrer ses applications dans le cloud. Reste à choisir la bonne approche…

Définir le cloud comme pilier central de la stratégie informatique est un fait désormais reconnu. Les avantages considérables qu’il offre pour l’infrastructure des systèmes – réduction des coûts, amélioration de l’évolutivité, de la flexibilité, de la disponibilité, de la résilience et de la sécurité – sont clairs, et la plupart des organisations l’adoptent à grande échelle. En outre, le cloud est devenu un catalyseur essentiel de l’innovation commerciale.

Transférer les applications d’entreprise dans le cloud

Les applications d’entreprise permettent généralement d’assurer les principales fonctions commerciales d’une organisation et sont devenues essentielles. Elles couvrent un large éventail de fonctionnalités et sont communément désignées par des acronymes tels que ERP (Enterprise Resources Planning), CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management) et HCM (Human Capital Management). Tout voyage vers le numérique doit prendre en compte ces applications de base, car elles permettent les transactions commerciales les plus significatives et stockent toutes les données fondamentales. Les entreprises sont aujourd’hui préoccupées par la stabilité et la sécurité de ces applications et recherchent une infrastructure robuste et résiliente. Traditionnellement, ces applications étaient hébergées « sur site », c’est-à-dire que les systèmes de calcul, de mise en réseau et de stockage des données étaient hébergés dans les propres data centers des entreprises.

Le transfert de ces applications vers le cloud est devenu un nouvel impératif, motivé par le double objectif de réduire les coûts et d’adopter des technologies avancées telles que l’IA/ML, l’IoT, la Blockchain et l’analytique. Une nouvelle classe d’applications d’entreprise basées sur le cloud a émergé, tirant parti du cloud et des nouvelles innovations technologiques, qui promettent d’être le fondement de la transformation numérique. Cependant, le déplacement des applications d’entreprise centrales vers le cloud n’est pas une tâche aisée.

Les applications de base englobent des processus complexes, des flux de travail et des structures organisationnelles qui sont très difficiles à reproduire. Peu à peu, les applications cloud destinées à des fonctions commerciales spécifiques, telles que les ventes et le marketing, la gestion du capital humain et les achats, ont gagné du terrain. Nous avons assisté à l’adoption des ERP basés sur le cloud par les petites et moyennes entreprises. Aujourd’hui, nous observons de plus en plus de grandes applications d’entreprise sur cloud. Celles-ci étaient traditionnellement sur site, mais elles ont toutes sorti des produits sur le cloud. SAP S/4 HANA Cloud et Oracle Fusion Cloud en sont de parfaits exemples.

Construire une feuille de route viable

Si les avantages de l’adoption d’applications cloud sont évidents, sa feuille de route a une incidence considérable sur la réussite de sa mise en œuvre. Car une feuille de route solide maintient les professionnels de l’entreprise en son centre. Quels sont les principaux moteurs de l’entreprise pour envisager un changement dans les applications d’entreprise actuelles ? Si les problèmes ou les opportunités actuels sont importants, la création d’une architecture d’entreprise prête pour l’avenir est essentielle. Il est donc crucial d’évaluer les applications complètes ainsi que les applications best-of-breed qui sont les mieux adaptées aux fonctions individuelles. Mettre en œuvre toutes les applications finales en une seule fois s’avère être très complexe. Dans ce cas, la planification de la séquence d’adoption des applications cloud devient essentielle.

Conversion au cloud : Greenfield ou Brownfield ?

Avant de se lancer dans la mise en œuvre du cloud, les entreprises doivent décider de l’approche à adopter. Doivent-elles se contenter d’une « conversion », où elles conservent tous les aspects de leur application actuelle et effectuent uniquement un mouvement technique vers la nouvelle application cloud ? Ou bien est-il plus pertinent de procéder à une nouvelle mise en œuvre greenfield pour l’ensemble du périmètre ? Peut-être qu’une voie médiane semble plus appropriée : il existe un large éventail de choix hybrides ou brownfield qui permettent de conserver une certaine partie de la logique et des données de l’application actuelle tout en migrant vers la nouvelle application cloud.

Pour les organisations qui ne disposent pas d’une suite d’applications d’entreprise à part entière ou qui ont une application d’entreprise obsolète, une mise en œuvre greenfield représente le meilleur choix. Parmi les autres scénarios dans lesquels une implémentation greenfield se justifie, citons une entreprise qui crée une nouvelle activité ou qui subit une transformation majeure de son activité. La solution d’application d’entreprise existante peut être inadaptée, trop complexe ou inefficace pour l’objectif de l’organisation. Ou encore, l’organisation peut avoir subi d’importants changements structurels (restructuration, fusions et acquisitions ou cessions), ce qui se traduit par des applications multiples et disparates.

Dans tous ces cas, l’implémentation greenfield permettra à l’entreprise de passer à une plateforme d’entreprise harmonisée et efficace avec les applications et l’infrastructure les plus modernes. Cette approche permettra de mettre en place une plate-forme beaucoup plus agile et flexible pour une innovation et une croissance continues de l’entreprise, en tirant parti des dernières technologies numériques.

Indépendamment de l’approche, il est toutefois nécessaire que les organisations se concentrent sur l’objectif final. Il s’agit de concevoir une infrastructure organisationnelle, qui exploite tous les avantages du cloud et permette l’adoption de technologies nouvelles et innovantes susceptibles de définir l’avenir de l’organisation et de la placer sur la voie du succès.

___________________

Par Vibhuti Kumar Dubey, SVP and Head, SAP Practice, chez Infosys

À lire également :