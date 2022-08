La technologie s’apprête à totalement révolutionner et bouleverser le secteur de la santé : des innovations dans l’IA ou la robotique promettent de transformer le diagnostic et l’assistance aux médecins.

Ces dernières années, nous avons assisté à une explosion des cas d’utilisation des technologies d’IA dans le domaine de la santé, et spécifiquement depuis la pandémie, selon un rapport de CB Insights.

Qu’il s’agisse d’IRM ou de tomodensitométries moins chères, plus rapides et de meilleure qualité ou de la télé pathologie… Ces nouvelles technologies peuvent transformer le fonctionnement des laboratoires de pathologie et l’IA est appelée à y jouer un rôle crucial.

Un diagnostic plus rapide et de meilleure qualité

Étant donné qu’un mauvais diagnostic peut avoir des conséquences potentiellement fatales, la promesse de l’IA d’améliorer le processus de diagnostic représente une alternative très intéressante.

Grâce à l’IA, les scanners sont ainsi transformés en un modèle 3D personnalisé qui aide les médecins à étudier le flux sanguin avec précision.

En radiologie, la vision par ordinateur (ou computer vision) peut aider à détecter des anomalies dans les scans médicaux et permettre un meilleur diagnostic.

D’autre part, un algorithme de machine learning produit par une équipe de recherche dirigée par le MIT est aujourd’hui capable d’analyser des scans 3D jusqu’à 1 000 fois plus rapidement. De telles applications pourraient s’avérer extrêmement précieuses car l’analyse des images est actuellement un processus fastidieux et chronophage pour les médecins.

Une meilleure prise de décision

En offrant des informations exploitables indispensables basées sur l’analyse des données, l’IA peut aider les personnels de santé en leur permettant de prendre de meilleures décisions.

Cependant, la préoccupation majeure reste l’accessibilité, ainsi que la sécurisation des données afin d’éviter toute utilisation abusive. Il faut donc prévoir suffisamment d’interventions et d’audits.

Les cadres et les modèles de gouvernance doivent être conçus pour permettre une bonne agilité tout en protégeant les données personnelles.

Une détection plus rapide avec une simplification des procédures administratives

Lors de cas de maladies graves comme le cancer, chaque minute est vitale. Les solutions alimentées par l’IA peuvent non seulement permettre une détection précoce de la maladie, mais aussi aider à anticiper le traitement adapté.

Actuellement, les processus de soins de santé sont fastidieux, répétitifs et prennent beaucoup de temps. Des technologies telles que la transcription automatique « speech-to-text » peuvent permettre de soulager les médecins, les infirmières et le personnel de soutien.

Bien entendu, plutôt que d’automatiser aveuglément les processus existants, il convient de se concentrer sur l’élimination des processus inutiles ou redondants en permettant un traitement en temps réel et direct.

Tirer au mieux parti de l’adoption de l’IA dans la santé

Si l’IA dispose d’un énorme potentiel dans le domaine de la santé, elle doit aujourd’hui répondre à certains défis, notamment en matière de confidentialité et d’éthique. Compte tenu de la nature très personnelle des soins de santé, il est essentiel d’instaurer un climat de confiance avec les patients lorsqu’il s’agit de s’en remettre à des machines pour le diagnostic et le traitement.

D’un point de vue technologique plus large, voici quelques moyens pour les prestataires santé de se préparer à utiliser l’IA de manière optimale dans leurs activités.

>> Créer un Data Lake : La consolidation des données sous la forme de data lake offre la souplesse nécessaire pour les exploiter dans divers cas d’utilisation. Même si ce n’est pas pour un usage immédiat, disposer des capacités d’analyse nécessaires peut s’avérer très utile.

>> Établir des protocoles de confidentialité des données : Avec une automatisation accrue, il est essentiel de mettre en place des protocoles de confidentialité détaillés, établis et internalisés.

>> La formation : Il est essentiel de former tous les acteurs de l’écosystème des soins de santé pour qu’ils utilisent les informations de la bonne manière. Dans le cas contraire, cela peut avoir des conséquences involontaires susceptibles de causer de graves dommages.

Du point de vue de la réglementation, les organismes gouvernementaux sont déjà en train de créer entres autres des forums et des comités pour mettre en place des mécanismes de contrôle et de gouvernance permettant d’éviter l’utilisation abusive des données.

L’IA et le machine learning s’avèrent être fondamentaux pour le diagnostic précoce des maladies graves et ont radicalement amélioré la précision des diagnostics corrects. Cette transformation a eu un véritable impact positif sur les patients. Avec une combinaison de facteurs tels que les nouvelles innovations dans l’IA, la pénurie croissante de professionnels de la santé qualifiés et le vieillissement rapide de la population mondiale, l’IA dans les soins de santé est là pour rester.

Par Subhro Mallik, SVP & Head of Life Sciences chez Infosys

