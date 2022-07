La crise sanitaire a redistribué les cartes du monde professionnel. Le télétravail, vital à la survie des entreprises lors de la pandémie, a fait ses preuves : la productivité n’a pas été impactée. Les collaborateurs quant à eux, ont découvert que le home office leur offrait un bien meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle. Certains même, en quête de sens et d’épanouissement, n’ont pas hésité à démissionner. Imaginer que nous reviendrons en arrière n’est qu’utopie. Les attentes sont fortes et imposent de redessiner rapidement l’environnement de travail de demain. Si la recette de l’environnement de travail idéal n’est pas universelle, elle passera sans nul doute par l’écoute et la prise en compte des besoins des collaborateurs. De grandes tendances se profilent d’ores et déjà posant les jalons du bureau du futur.

Un environnement de travail hybride alliant flux d’échanges et personnalisation

Il est désormais essentiel de donner l’envie aux salariés de revenir au bureau. Pour y parvenir, celui-ci doit évoluer pour devenir un lieu social offrant interactions, convivialité et flexibilité… En définitive, il doit pallier les manques inhérents au télétravail. Selon le livre blanc 2021 publié par Multiburo et BureauxLocaux, le bureau doit principalement favoriser la rencontre et l’échange entre collègues pour 71% des sondés mais également faire avancer les projets et mieux communiquer avec les membres de son équipe (66%). Pour répondre à ces attentes, la conception même des espaces de bureau est réinventée. Salles de réunions mêlant virtuel et présentiel, atmosphère énergisante ou au contraire apaisante… les possibilités sont multiples. Mais quelle que soit sa conception, le bureau doit se mettre au service du travail de manière individuelle et collective et favoriser les flux d’échanges sous toutes leurs formes.

Au cœur de la bonne circulation de ces flux, les nouvelles technologies – IA, outils de collaboration, analytique avancé ou encore solutions de gestion de l’expérience numérique des collaborateurs (DEX) – sont cruciales pour accompagner les salariés, en télétravail comme en présentiel, dans la réalisation optimale de leur missions et in fine dans leur réalisation personnelle.

Une autonomie accrue et encouragée, gage de l’accomplissement des collaborateurs

Les collaborateurs souhaitent désormais reprendre le contrôle de leur travail et de leur vie. Il ne s’agit plus de faire acte de présence au bureau, mais bel et bien de délivrer à son rythme, les résultats attendus. In extenso, l’autonomie, source d’une plus grande confiance en soi, est devenue un nouveau moteur du bonheur au travail.

Face à cette nouvelle équation, les modèles de management doivent poursuivre leur (r)évolution. La mission du manager sera de donner un sens au travail de chacun, tout en laissant la latitude nécessaire à ses collaborateurs de s’organiser pour délivrer les résultats attendus. Cette posture, loin des modèles précédents, favorisera indéniablement l’accomplissement professionnel. En complément, la mise à disposition par l’entreprise d’outils informatiques efficients et adaptés, permettra de favoriser cette autonomie mais aussi leur bien-être au travail. Quand on sait que 77% des décideurs IT et RH accusent les dysfonctionnements informatiques de contribuer à l’épuisement professionnel des employés, avec une perte de productivité de 22 minutes quotidienne en moyenne (selon une étude Pulse pour Nexthink), il est indéniable que la bonne gestion de l’outil IT, indispensable à la conduite de toute mission dans l’entreprise, est un moteur crucial de la rétention et de l’épanouissement des talents.

Favoriser et valoriser l’engagement et le sentiment d’appartenance

La crise de la covid a incité les salariés à l’introspection. Aux Etats-Unis selon Bloomberg, pas moins de de 24 millions d’américains ont démissionné entre avril et septembre 2021. En France, le Ministère du Travail estime à 386 000 le nombre de démissions rien qu’au second trimestre 2021. La Grande démission n’est pas un mythe ! La perte de sens au travail, associée à un puissant sentiment de manque de reconnaissance, ont été décisifs.

Dans le monde professionnel de demain, l’engagement des collaborateurs devra être considéré comme un capital immatériel inestimable. Les services IT et RH, soutenus par le management, seront les piliers du succès de l’expérience collaborateurs et devront favoriser un dialogue continu. Leurs actions, visant à soutenir l’adhésion à la culture d’entreprise, à communiquer de manière transparente, à accompagner les collaborateurs et les managers afin de garantir un climat de confiance et un fort esprit d’équipe, ou encore à comprendre les besoins spécifiques de groupes et d’individus aussi bien dans l’utilisation de l’outil informatique que dans leurs parcours d’évolution ou leur bien-être au travail … seront décisives pour assurer l’engagement et l’épanouissement de chacun.

Il est urgent d’appréhender cette nouvelle énergie qui circule au sein des entreprises. Les collaborateurs désirent plus que jamais se réaliser pleinement et donner du sens à leur vie professionnelle. Ils entendent travailler différemment et redessinent les contours de leur nouvel environnement de travail. Pour bénéficier à l’avenir de leur savoir-faire, ainsi que de leur envie de faire, l’entreprise devra éviter de retomber dans ses anciens schémas de pensée et de fonctionnement tout en démontrant sa capacité d’écoute, sa flexibilité et son adaptation aux besoins prégnants de ses forces vives.

___________________

Par Thibault Rivier, Directeur France, Nexthink

À lire également :