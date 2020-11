Chaque semaine, en collaboration avec IT for Business, InformatiqueNews accueille sur son plateau un invité de la semaine au cœur des préoccupations IT des entreprises. Cette semaine, Guy Hervier reçoit Christophe Bouchardeau, le directeur général de Nexthink.

Né d’un projet d’intelligence artificielle mené par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, l’editeur Nexthink offre aux équipes informatiques les moyens de gérer, améliorer et optimiser l’expérience utilisateur. La gestion des urgences en « mode pompier » cède la place à une approche proactive au service de la satisfaction des utilisateurs et de la tranquillité d’esprit des équipes IT. Libérés des irritants techniques du quotidien, les collaborateurs sont plus efficaces, plus productifs et plus engagés.

Les solutions de Nexthink sont aujourd’hui déployées sur 7 millions de postes dans près d’un millier d’entreprises en recherche d’une diminution des coûts de leur support IT et d’une meilleure productivité de leurs collaborateurs.

Réduire les incidents sur les postes de travail, identifier les dysfonctionnements à résoudre en priorité, analyser les comportements des utilisateurs et améliorer l’expérience numérique d’une manière générale, telles sont les missions de Nexthink. Son directeur général, Christophe Bouchardeau, revient avec Guy Hervier sur l’importance de ces missions dans un monde confiné, sur les impacts de la crise sanitaire dans le fonctionnement des services IT, et sur les solutions de Nexthink. « Ce que l’on apporte au marché s’articule selon trois axes : trouver et corriger les problèmes rencontrés par les utilisateurs du numérique, engager l’IT dans une démarche de proactivité et d’anticipation des problèmes, fournir les outils qui vont permettre d’améliorer de façon continue les expériences utilisateurs » résume Christophe Bouchardeau.