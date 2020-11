En 1995, Bill Gates éditait son premier ouvrage « The Road Ahead ». 25 ans plus tard, il porte un regard critique et instructif sur ses prédictions de l’époque…

Il y a 25 ans, jour pour jour, sortait le premier ouvrage de Bill Gates : « The Road Ahead » (traduit en Français sous le titre « La route du Futur » chez Robert Laffont), un livre où le fondateur de Microsoft tentait de prédire comment Internet et les évolutions technologiques allaient transformer nos sociétés, nos foyers, nos villes.

L’une des vérités les plus justes qu’il énonçait en début de l’ouvrage était que « nous tendons à surestimer les changements qui arriveront à court terme et sous-estimer ceux qui se produiront à long terme ». Une remarque qui s’est largement vérifiée.

Dans un billet de Blog, Bill Gates revient sur ses prédictions émises il y a 25 ans. « De nos jours, il est facile d’oublier à quel point Internet a transformé la société. Lorsque The Road Ahead est sorti, les gens s’orientaient avec des cartes en papier. Ils écoutaient de la musique sur CD. Les photos étaient développées dans des laboratoires. Si vous aviez besoin d’une idée de cadeau, vous deviez demander à un ami en personne ou par téléphone. Aujourd’hui, vous pouvez faire chacune de ces choses beaucoup plus facilement – et dans la plupart des cas à un coût bien moindre – à l’aide d’outils numériques » écrit-il.

Dans « The Road Ahead », Bill Gates prédisait l’arrivée de la vidéo à la demande, de services musicaux, et d’ordinateurs de poche permettant de communiquer, de se distraire et de se tenir informé.

Il évoquait aussi le rôle et l’impact des réseaux sociaux : « Une idée qui est au cœur de The Road Ahead est que la technologie permettrait un réseautage social sans précédent. Elle s’est concrétisée. Je suis cependant surpris de la manière dont les réseaux sociaux à la fois nous rapprochent mais contribuent aussi à une atmosphère plus polarisée. Je n’avais pas prévu à quel point les gens choisiraient de filtrer les différentes perspectives et de renforcer leurs propres points de vue » au travers de ces réseaux.

Il reconnaît également s’être montré bien trop optimiste sur les agents numériques. Microsoft, notamment au travers de sa division Office, anticipe – depuis la sortie du livre de Bill Gates – l’arrivée d’intelligences artificielles qui feront office de secrétaire virtuelle pour vous aider dans toutes vos tâches quotidiennes, du tri du courrier électronique et des fichiers à l’organisation des réunions. Pour Bill Gates version 2020, « Il est vrai que nous avons Cortana, Siri et Alexa, mais travailler avec elles est encore loin de la riche expérience que j’avais en tête en 1995. Ces assistants n’apprennent pas encore ‘nos besoins et nos préférences de la même manière qu’un assistant humain peut et sait le faire’, comme je l’anticipais à l’époque. Nous ne sommes vraiment qu’au début de ce dont les digital agents seront éventuellement capables. »

Bill Gates revient aussi sur une prédiction sur l’impact d’Internet qui ne s’est clairement pas réalisée : « Une chose que j’ai écrite à ce sujet ne s’est pas encore produite – mais je pense toujours qu’elle se produira : c’est la façon dont Internet affectera la structure de nos villes. Aujourd’hui, le coût de la vie dans un centre-ville dense, comme celui de Seattle, est si élevé que de nombreux travailleurs (y compris les enseignants, les policiers et les baristas) n’ont pas les moyens d’y vivre. Même les hauts salariés consacrent un pourcentage disproportionné de leur revenu au loyer… ». Bill Gates expliquait dans son livre qu’avec les technologies numériques qui facilitent le télétravail, les besoins de déplacement s’amoindrissent. Vivre loin du lieu de travail devient possible et rend plus attrayante une vie hors des centres-villes. Le nombre de voitures sur les routes diminue mécaniquement et à la longue ce nouveau mode de vie affecte la façon dont nos villes fonctionnent et sont construites.

Finalement, la technologie n’a pas suffi à restructurer nos villes. Mais le COVID-19 est en passe lui d’y arriver. Dans son billet de Blog, Bill Gates constate que « nous commençons à voir certains de ces effets entrer en jeu maintenant, car les employés de bureau restent à la maison à cause du COVID-19. Microsoft a récemment annoncé une nouvelle politique reconnaissant que faire du travail à domicile (pendant moins de 50% du temps) sera la nouvelle norme même après la fin de la pandémie et la réouverture de leurs bureaux ».

Bill Gates en profite pour annoncer son nouvel ouvrage « How to Avoid a Climate Disaster » (Comment éviter une catastrophe climatique). Pour lui, ce nouveau livre a beaucoup en commun avec « The Road Ahead », dans le sens où « tous deux portent sur la manière dont la technologie et l’innovation peuvent aider à résoudre des problèmes importants ». Il ajoute cependant « une chose est différente: les enjeux sont plus importants avec le changement climatique. Aussi passionné que je sois par les logiciels, l’effort pour éviter une catastrophe climatique a un tout autre niveau d’urgence. Les conséquences pour l’humanité sont dramatiques… Mais vous pouvez aussi voir le verre à moitié plein. Il existe d’énormes opportunités pour résoudre ce problème, éliminer nos émissions de gaz à effet de serre et créer de nouvelles industries qui rendent l’énergie propre disponible et abordable pour tous, y compris pour les habitants des pays les plus pauvres du monde ». Un livre qui devrait mettre en lumière les recherches technologiques actuelles pour conserver une Terre viable pour l’humanité, loin des volontés de certains de refuser toute notion de confort et nous ramener à des pratiques et pensées moyenâgeuses.