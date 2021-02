L’année 2021 est à peine entamée que les prédictions vont déjà bon train sur une future sortie de crise. Les Français et les entreprises attendent avec une hâte certaine un dénouement positif à la situation actuelle relativement anxiogène. Tous espèrent un retour à la normale au plus vite de leur vie personnelle et professionnelle grâce. Pour autant, 2021 sera-t-elle réellement l’année d’un retour à la normal ? Bill Gates qui avait lui-même prédit cette pandémie il y a cinq ans, se tourne lui aussi vers l’avenir et imagine une version « semi-normale » du passé. A quoi donc ressemblera 2021 ?

Quand 2021 rime avec résilience et flexibilité

L’année écoulée semblait destinée à poursuivre le schéma de croissance que nous avons connu ces dernières années avec certaines des plus grandes introductions en bourse et capitalisations dans le secteur technologique ainsi qu’une industrie de la cybersécurité en plein essor. Mais l’arrivée de la plus grande pandémie mondiale moderne a considérablement changé la donne et il est clair que nous allons assister à un changement majeur de trajectoire. Par conséquent, la situation promet d’être bien différente pour les 12 mois voire les années à venir, à mesure que l’économie mondiale s’adaptera à ce qu’on appelle la nouvelle normalité.

Le travail à distance, la télémédecine et l’apprentissage à distance sont devenus notre nouvelle norme. Se rassembler en grand groupe au travail ou à l’école, profiter d’un repas partagé ou rendre visite au médecin pour un examen mineur sont autant de pensées qui font désormais partie de notre héritage. De nouveaux modèles et de nouvelles méthodes de travail ont vu le jour afin de s’accommoder à un nouveau quotidien. L’avenir sera-t-il à la main-d’œuvre hybride combinant les avantages de la culture et la collaboration de la vie de bureau avec la flexibilité du télétravail ?

Migration vers le cloud : réelle indépendance ou nécessité ?

Cette nouvelle année nous pousse à nous questionner sur ce que représente notre dépendance au cloud et cette nouvelle normalité pour les infrastructures. La pandémie a accéléré pour de nombreuses entreprises le calendrier de leur transformation numérique. Réalisant en quelques mois seulement ce qu’ils avaient planifié sur plusieurs années. Cette accélération prématurée a ainsi précipité le passage des entreprises vers une migration massive vers le cloud, qu’il soit privé ou public. Cela va sans dire que l’adaptabilité et la flexibilité seront (encore) les maîtres-mots de cette année. Mais ce leitmotiv ne s’accorde pas pour autant avec précipitation. Les entreprises désireuses de faire la transition vers le cloud devront s’accorder une ligne directrice rigoureuse qui repose sur trois piliers fondamentaux.

Entre optimisations des coûts, agilité…

La priorité absolue est d’offrir aux clients des fournisseurs d’infrastructures un retour sur investissement convaincant et concret. En raison de la pandémie, les entreprises sont obligées de se pencher sur les éléments indispensables de leur infrastructure et sur la manière dont ils les gèrent. Le coût de cette gestion, même à distance, est descendu à des niveaux que nous n’avions jamais vus auparavant, car la transition vers le cloud est devenue monnaie courante. En conséquence, les entreprises recherchent des mesures de retour sur investissement solides et tangibles et une compréhension claire du coût total de possession de leurs investissements technologiques.

La souplesse des entreprises et des opérations commerciales joue également sur le succès à long terme. Les clients évaluent leurs investissements en infrastructure sous un angle différent, à mesure que leur modèle d’entreprise s’adapte à l’évolution des conditions. Les dirigeants d’entreprises sont contraints d’être plus flexibles pour répondre aux demandes en constante évolution des employés et des clients. En conséquence, les technologies de l’information doivent évoluer et devenir plus agiles pour répondre aux nouveaux besoins de l’entreprise et garantir une relation intacte sur le long terme entre les unités commerciales, les partenaires et les fournisseurs.

…. et (surtout) sécurité !

Ne pas oublier la sécurité, la transparence et l’analyse ! Les secteurs de la technologie et de la sécurité ont besoin plus que jamais d’un coup de projecteur sur ces trois capacités. Les entreprises doivent réagir et évoluer en fonction des nouvelles conditions et doivent développer et maintenir un état d’esprit axé sur la sécurité. Elles doivent être transparentes quant aux défis et à la manière dont elles répondent aux nouvelles opportunités tout en faisant confiance à l’analyse pour les aider à mesurer, à s’adapter et à prospérer en ces temps de défis inédits.

Si la plupart des entreprises ont été obligées d’intégrer en quelques semaines cinq années d’efforts de transformation numérique afin de soutenir la mise en place du travail à distance, nombreuses sont celles qui ont aujourd’hui tiré les leçons de cette expérience. Mieux équipés et préparés pour relever les défis de demain, il est aujourd’hui temps de mettre à profit ce que nous avons appris au cours de ces derniers mois et de s’engager pleinement dans le nouvel avenir.

___________________

Par Pascal Beurel, Senior SE France chez Gigamon