AIOps et approche FinOps… Laila Sqalli, IT Value Engineer chez BMC Software, revient sur les défis actuels des entreprises qui doivent en faire plus avec des moyens contraints et des budgets de nouveau sous pression.

Au cours de cette discussion, Laila nous rappelle en quelques points clés le positionnement de BMC Software qui a été récemment reconnue par le Forrester comme leader sur le marché des solutions AIOps (Artificial Intelligence Operations Systems).

Face aux défis du multicloud, de l’hybridité et de la croissance explosive des volumes de données, Laila aborde les problématiques courantes de ses clients : complexité de gestion, visibilité des données en temps réel, gestion des coûts. Elle revient aussi sur les problématiques de gestion de coûts, de scalabilité, de sécurité, d’automatisation et des ressources disponibles.

Interrogée sur les solutions que BMC propose pour relever ces défis, Laila explique l’approche FinOps de BMC, qui englobe ces processus grâce à des technologies comme l’intelligence artificielle ou le machine learning. L’éditeur a développé des solutions pour offrir une visibilité sur les environnements cloud et le parc informatique, gérer la capacité et l’utilisation, surveiller les opérations et les activités.

Le succès de la mise en œuvre de ce type de solutions passe par la mise en place des KPI et des mécanismes de contrôle avec des sponsors Finops.