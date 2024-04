Face aux défis de réduction des temps d’arrêt et de reprise sur incidents, d’optimisation de la sécurité dans un monde aux cybermenaces de plus en plus virulentes, et d’amélioration de la gouvernance dans un monde d’IA et de conformités, la stratégie multicloud se présente comme une réponse adaptée, permettant aux entreprises de bénéficier d’une flexibilité et d’une résilience sans précédent dans la gestion de leurs ressources informatiques.

Gartner rapporte qu’aujourd’hui, plus de 75 % des entreprises utilisent plusieurs services de cloud public. Ce chiffre n’a rien d’étonnant car une stratégie multicloud peut résoudre de nombreux défis des entreprises comme réduire la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur, réduire les coûts et optimiser les performances.

En règle générale, le multicloud fait référence à l’exécution d’applications d’entreprise sur un logiciel en tant que service (SaaS), à une plateforme en tant que service (PaaS) ou à une infrastructure en tant que service (IaaS) à partir de plusieurs fournisseurs de services cloud.

Mais, lorsqu’il s’agit de prendre en charge des applications, des pics d’activité et des processus métier spécifiques, tous les services cloud ne sont pas égaux.

Une ère de défis numériques

Parmi les avantages, le multicloud offre aux entreprises la flexibilité dont elles ont besoin pour créer et exécuter des applications sur plusieurs cloud et environnements informatiques. De fait, l’environnement cloud peut être privé, public ou hybride, ce qui ouvre le choix de déploiement qui convient le mieux aux besoins de l’entreprise, voir au besoin spécifique d’une application donnée à un moment donné.

Le multicloud est au service de 3 grands défis des entreprises et garantit :

La réduction des temps d’arrêt

Les entreprises ne peuvent se permettre de se passer d’applications métier critiques. Le recours au multicloud permet d’intégrer de la redondance dans la stratégie informatique en orchestrant et répartissant plusieurs charges de travail et en réduisant le risque d’un point de défaillance unique. En d’autres termes, lors d’une panne dans un cloud, les besoins informatiques peuvent être acheminés vers un autre cloud.

L’optimisation de la sécurité

La sécurité est une priorité absolue pour la plupart des entreprises mais la gestion de la sécurité d’une application est coûteuse. Il est donc essentiel de pouvoir externaliser la sécurité des applications. Lorsqu’une entreprise travaille avec un fournisseur de cloud, ce dernier est responsable de la gestion de la sécurité, aussi bien au niveau de l’infrastructure (par exemple, les hyperscalers) que de l’application elle-même. Une bonne stratégie multicloud comprendra également un tableau de bord de surveillance centralisé qui fonctionne avec plusieurs fournisseurs de services et solutions cloud permettant de surveiller tout incident de sécurité dans l’environnement multicloud.

L’amélioration de la gouvernance

L’application de politiques de gouvernance et de conformité à l’échelle de l’entreprise peut s’avérer compliquée. Avec une plateforme ou des outils de gestion multicloud, elles bénéficient d’une visibilité et d’une gouvernance sur leurs ressources cloud dans tous les environnements cloud, tout en réduisant la complexité.

En centralisant les politiques de gouvernance dans un environnement multicloud, les entreprises sont assurées que les politiques de gouvernance appropriées sont en place, quel que soit l’environnement cloud utilisé.

Comprendre les besoins et estimer les facteurs essentiels

Choisir des fournisseurs de multicloud impose de prendre en compte des facteurs décisifs, comme évaluer les besoins et les exigences de l’entreprise, en se posant les bonnes questions : quels sont ses besoins métiers ? De quel niveau de couverture a-t-elle besoin, couverture régionale, basculement à chaud, récupération ? Quelles sont les exigences législatives ou réglementaires auxquelles elle doit répondre ? Quelles sont les exigences de stockage ? Quelles sont les conditions d’accès ou de temps de réponse ?

Lors de l’évaluation d’un fournisseur multicloud, les entreprises doivent examiner à la fois la manière dont le fournisseur gère leurs besoins et exigences actuels mais aussi quelle est sa stratégie envers des exigences futures.

Autre facteur capital : comprendre les droits sur les données. Il est courant aujourd’hui que les entreprises parlent de démocratisation des données. Par exemple, SAP et Google ont récemment annoncé un nouveau partenariat incluant une offre open data. Ces types d’offres présentent de nombreux avantages, pourtant les entreprises doivent bien comprendre comment leurs données seront utilisées par leurs fournisseurs de services cloud et, plus important encore, consentir à cette utilisation des données.

Les entreprises doivent aussi intégrer le principe d’élasticité dans leurs accords multicloud. Cela leur garantit de ne payer que pour ce qu’elles utilisent, et non pour ce qu’elles ont le droit d’utiliser. Cette élasticité leur offre la possibilité d’augmenter ou de réduire leur utilisation du cloud selon les besoins.

Enfin, elles veilleront à accéder au tableau de bord de surveillance centralisé qui fonctionne avec plusieurs fournisseurs de services et solutions cloud. Un tableau de bord de surveillance centralisé réduira la complexité tout en garantissant la cyber-résilience.

Les entreprises ont intérêt à utiliser le multicloud pour faire face aux grands défis actuels et futurs. Opter pour un environnement multicloud, sécurisé et élastique pour les types de contenus évolutifs augmentera entre autres, la productivité de l’informatique, des opérations et des développeurs. Le choix du fournisseur-partenaire doit leur permettre de se connecter, gérer, gouverner et sécuriser les informations de bout en bout dans l’environnement multicloud.

Par Bertrand Pinchon, Directeur Avant-vente Europe du Sud chez Opentext

