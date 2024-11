La gestion de la supply chain oscille entre optimisation et résilience, confrontant les organisations à des choix complexes. Si l’automatisation par l’IA permet de répondre aux défis prévisibles, c’est l’humain qui reste indispensable pour surmonter l’imprévisible et anticiper les perturbations mondiales.

Avant la pandémie, les entreprises s’appuyaient sur les modèles de “lean” supply chain (gestion de la chaîne logistique allégée ) pour minimiser les stocks (et éviter le gaspillage) tout en veillant à la disponibilité des produits pour répondre dans les temps à la demande des clients. Les responsables des opérations analysaient les tâches, les processus et la charge de travail du personnel afin d’éliminer les activités non essentielles et d’assurer une communication transparente. Ainsi, la transformation numérique a joué un rôle clé dans cette optimisation, en centralisant les données et en augmentant la visibilité permettant aux responsables de mieux contrôler les opérations.

Cependant, cette approche, visant à réduire les coûts et à maximiser l’efficacité opérationnelle, n’offrait que des marges de manœuvre limitées en cas d’imprévus.

De plus, l’instabilité internationale de ces dernières années a aussi contribué à changer la donne. Ces processus soigneusement optimisés pour fonctionner aussi efficacement que possible ont soudain dû réagir à une vague de problèmes imprévisibles : les confinements mis en place dans le monde entier ont entraîné la pénurie de certains matériaux ou composants, les périodes de quarantaine ont compliqué le franchissement des frontières et les changements dans la vie quotidienne des consommateurs ont impacté la demande. En outre, l’essor du travail à distance a contraint les processus internes des entreprises à s’adapter, imposant le développement de nouvelles méthodes de communication et de collaboration.

Face à la réalité d’éventuelles importantes pertes, la priorité n’était plus à l’optimisation de la supply chain mais à la résilience opérationnelle. Les organisations qui ont surmonté cette épreuve sont celles qui ont eu la capacité de résister à ces événements perturbateurs et à s’y adapter pour progresser. Cela signifie par exemple, la mise en place d’itinéraires flexibles pour ajuster le transport aux situations géopolitiques, une gestion agile multi-sources et une réflexion en amont pour définir une stratégie de repli. Les organisations qui ont réussi à mettre en œuvre ces changements structurels ont pu éviter l’annulation de commandes passées par leurs clients et ont ainsi pu maintenir leur chiffre d’affaires.

Les entreprises ont tiré un enseignement des perturbations liées à la pandémie : lorsque l’on passe trop de temps à résoudre des problèmes prévisibles, le temps et les ressources manquent pour faire face à l’imprévu.

Quel compromis entre efficacité et résilience ?

Aujourd’hui, la plupart des organisations ne sont plus confrontées quotidiennement à des perturbations à une aussi grande échelle. Cependant, l’impact de ces événements extraordinaires n’a pas été oublié. Alors que les responsables des opérations cherchent de nouveau à augmenter leur chiffre d’affaires grâce à des chaînes logistiques optimisées, la perspective d’un chaos causé par des événements imprévisibles et incontrôlables reste présente. La question est donc de savoir comment gérer les défis quotidiens tout en gardant du temps pour les situations imprévisibles.

Les ressources limitées signifient qu’il faut souvent faire un compromis entre efficacité et résilience, deux éléments pourtant nécessaires au succès d’une organisation.

La solution

L’automatisation est la solution pour répondre aux défis prévisibles. Les progrès technologiques permettent aux organisations d’automatiser des tâches qui, auparavant, étaient effectuées manuellement par des employés. Non seulement cela réduit le risque d’erreur humaine, mais cela permet au personnel de se concentrer sur des missions plus complexes et plus enrichissantes et de laisser celles à faible valeur ajoutée à l’IA ou aux modèles d’apprentissage automatique (“machine learning »).

Ainsi, l’automatisation peut résoudre des défis prévisibles, maximiser l’efficacité des opérations en réduisant le gaspillage et en augmentant la flexibilité à court terme. Pour réduire la charge de travail de l’équipe, L’IA peut gérer des processus tels que la planification des ventes et des opérations, en coordonnant les commandes des clients et le niveau d’approvisionnement nécessaire ou encore affiner les prévisions en fonction de la demande réelle.

Les entreprises peuvent aussi s’appuyer sur les chatbots IA pour communiquer avec les principales parties prenantes internes ou externes et améliorer la communication d’informations. Ces modèles peuvent trier et analyser de grands volumes de données, en compilant l’ensemble des informations utiles à la prise de décision. Par exemple, un chatbot pourrait fournir instantanément le niveau des stocks aux partenaires, aux clients et à l’équipe de vente, réduisant ainsi les temps de recherches manuelles et les échanges de courrier électronique.

L’automatisation suppose des processus réguliers et ininterrompus, ce qui signifie qu’elle n’est pas prévue pour faire face à des événements extraordinaires, tels qu’une pandémie qui aurait un impact inévitable sur des écosystèmes entiers en générant des pénuries de matériaux, des délais de transport plus longs et une instabilité de la demande. Face à de telles situations, l’humain doit intervenir pour reprendre la situation en main.

Les technologies, telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique libèrent du temps aux employés qui peuvent s’attacher à gérer les imprévus et créer des solutions pour y remédier.

L’élaboration des scénarios s’appuie sur des modèles complexes, mais aussi sur la créativité humaine afin d’anticiper des stratégies pour surmonter les obstacles à l’échelle mondiale. Cela peut impliquer de développer des relations avec des fournisseurs alternatifs, de constituer un stock de composants clés ou de suggérer aux clients un calendrier de livraison échelonné en période de perturbations.

Se projeter vers l’avenir

L’instabilité est une réalité inéluctable et il y aura toujours des défis impossibles à prévoir en entreprise. Les organisations doivent innover et s’adapter, en utilisant l’automatisation pour relever les défis quotidiens et laisser du temps aux employés pour anticiper l’imprévisible. Ainsi, elles seront prêtes à affronter et à surmonter les prochains obstacles. Tout l’art sera de bien gérer le compromis entre efficacité et résilience.

Par Rasheed Mohamad, Global Revenue and Operations Officer, Alcatel–Lucent Enterprise

