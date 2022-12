Pour relever les défis de la Supply Chain en ces temps incertains, les industriels peuvent s’appuyer sur de nouvelles technologies comme l’IA, les jumeaux numériques et les métavers industriels…

Face à la pandémie et les défis géopolitiques actuels, les acteurs industriels ont accéléré le processus de numérisation de leurs activités. Alors que les entreprises françaises sont confrontées à une forte pénurie de main-d’œuvre (plus de 365 000 emplois étaient à pourvoir au premier trimestre 2022), l’efficacité des processus en place est plus importante que jamais dans le secteur manufacturier. La transformation numérique est désormais une priorité absolue pour répondre aux demandes d’approvisionnement mais les opportunités, portées par cette numérisation de la supply chain, n’en sont qu’à leurs prémices.

Relever les défis de la supply chain

Les entreprises manufacturières ressentent les effets de la pénurie de main-d’œuvre et il reste encore beaucoup à accomplir pour faire face à cette situation historique. Dans un premier temps, ces entreprises doivent prendre conscience du potentiel de la numérisation pour leur secteur. En 2021, seulement 33 % des entreprises européennes spécialisées dans la logistique étaient dotées d’un plan stratégique de transformation numérique. Plus surprenant encore, seulement 45 % des travailleurs du secteur de l’industrie et de la logistique sont convaincus que « les technologies numériques de communication et les logiciels de collaboration occuperont une place importante dans leur profession dans les années à venir ».

Les entreprises doivent, pour faire face aux défis futurs, investir dans la numérisation pour augmenter la résilience et l’agilité de leur chaîne d’approvisionnement dans l’optique de préparer leur activité à une économie mondiale très dynamique et en constante mutation. À titre d’exemple, les travailleurs de première ligne peuvent s’appuyer sur des technologies numériques pour répondre avec une efficacité accrue aux demandes d’approvisionnement. Mais faute de déployer les bonnes solutions et de ne pouvoir en exploiter pleinement le potentiel numérique, ces entreprises risquent de se voir dépassées par des acteurs innovants et plus agiles. Face à ces enjeux, de quelles solutions disposent-elles pour numériser leurs premières lignes ?

Les lunettes connectées au service de la productivité

Dans le secteur de la fabrication comme de la logistique, les travailleurs de première ligne peuvent être équipés de lunettes intelligentes pour améliorer leur productivité quotidienne en atelier. À l’image des afficheurs tête haute (HUD) qui équipent certains véhicules, ces lunettes projettent directement les instructions dans le champ de vision du travailleur grâce la réalité augmentée (RA) et lui permettent de gagner en efficacité tout en assurant sa sécurité. Munis de cette solution, les opérateurs de première ligne ont les mains libres et bénéficient d’un support de suivi des tâches automatisé leur permettant de mener d’autres activités physiques et donc d’accroitre leur productivité.

Prenons l’exemple de l’industrie agroalimentaire. Dans ce secteur, les lunettes connectées s’appuient sur l’intelligence artificielle pour valider la qualité des produits par reconnaissance d’image : le logiciel installé sur les lunettes compare l’état présent à l’état final des produits fabriqués. Les opérateurs bénéficient alors d’une meilleure précision des tâches et améliorent la satisfaction client.

Dans ce même secteur, les lunettes connectées peuvent être utilisées pour veiller au respect des normes de santé et de sécurité, en vérifiant par exemple si l’employé porte ses gants d’hygiène obligatoires. La solution améliore ainsi la sécurité de la chaîne et du lieu de travail.

Les lunettes connectées contribuent donc à améliorer les performances des travailleurs de première ligne en augmentant les capacités, l’efficacité et la précision nécessaires pour répondre aux exigences d’approvisionnement.

Déployer l’intelligence artificielle

Le déploiement de l’intelligence artificielle (IA) au service des travailleurs de première ligne a pour objectif d’améliorer l’exécution des tâches routinières des équipes de fabrication et de logistique en augmentant la précision et l’ergonomie dans les ateliers.

L’automatisation et le contrôle qualité bénéficient également du déploiement de l’intelligence artificielle. Elle peut en effet alerter automatiquement les travailleurs de la présence d’un danger sur le lieu de travail – par exemple en localisant les charges dans un entrepôt -, mais aussi vérifier le processus de travail en validant l’exécution d’une tâche à ses différentes étapes, avec pour corollaire une amélioration du contrôle qualité des processus et une augmentation significative du niveau de précision.

Par conséquent, le déploiement de l’IA en première ligne permet d’optimiser l’efficacité de l’ensemble des activités et d’accroître le niveau de satisfaction des travailleurs, tout en contribuant au respect des normes d’hygiène et de sécurité. Autant de critères décisifs pour la fidélisation des employés dans un secteur en proie à une pénurie de spécialistes.

Le métavers industriel et l’Industrie 4.0 au service de la supply chain de demain

En associant intelligence artificielle et technologies wearables pour créer l’« intelligence augmentée », les entreprises peuvent libérer le potentiel de leur chaîne d’approvisionnement et, surtout, de leurs travailleurs de première ligne. L’intelligence augmentée va transformer le monde de l’entreprise tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Le concept de métavers industriel porté par l’Industrie 4.0 constitue le véritable moteur de l’avenir. Un nombre croissant d’entreprises du monde entier vont l’appliquer dans de multiples scénarios, tout en veillant à suivre de près l’évolution des nouvelles technologies telles que les wearables pour préserver leur future chaîne de production. Ces implémentations dont nous commençons à dessiner les contours pourront juguler les risques de pénurie de main-d’œuvre et faire enfin entrer l’industrie dans une nouvelle ère de la numérisation.

Par Dr. Hendrik Witt, Chief Product Officer de TeamViewer

