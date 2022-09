Deux années de pandémie ont déclenché des ondes de choc sur la supply chain du marché de l’électronique, un secteur réfractaire au changement. Ironiquement, ce marché n’est pas le plus numérisé. Sa transformation doit encore s’accélérer.

Au cours des deux dernières années, les entreprises de tous les secteurs ont été contraintes d’accélérer leurs projets de transformation digitale et le marché de l’électronique ne fait pas exception. Ces organisations ont dû transformer leurs opérations non seulement en raison de la réduction considérable de leur contact direct avec les clients, mais également pour endiguer les retards et les pénuries qui auraient d’énormes répercussions. Pourtant, malgré les meilleurs efforts – et dans certains cas, la mise en place de « war room » – ces répercussions ont déclenché des ondes de choc à travers la supply chain aux quatre coins du monde sur le marché de l’électronique.

Un niveau d’incertitude des approvisionnements tel que nous le connaissons aujourd’hui n’a pas été observé depuis 30 ans et les pénuries devraient durer jusqu’en 2023. Le dernier rapport trimestriel Commodity IQ de Supplyframe, qui fournit une vue d’ensemble de la dynamique du marché dans l’industrie électronique, a révélé que jusqu’au premier trimestre de 2023, plus de 70% des délais d’approvisionnement devraient augmenter. Avec autant de commerce investi dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, ces prévisions constituent une grave préoccupation pour les distributeurs et les fabricants de produits électroniques.

Le secteur de la chaîne d’approvisionnement électronique est connu pour sa résistance au changement. Au cours des dernières décennies, de nombreuses organisations ont continué à utiliser les systèmes déjà existants sans y apporter de changements ou presque, et ce jusqu’au début de la pandémie. C’est cet état d’esprit peu enclin au risque qui est en partie à l’origine des difficultés actuelles de la chaîne d’approvisionnement auxquelles sont confrontées les organisations de tous les secteurs verticaux de l’industrie électronique.

Nous avons toutefois atteint un point de basculement qui a conduit à une adoption et un intérêt partagé pour les solutions digitales qui peuvent aider à surmonter les tempêtes actuelles et futures de la chaîne d’approvisionnement. Malgré tous les efforts déployés pendant la crise sanitaire, il est essentiel que cette transformation numérique de la chaîne d’approvisionnement électronique se poursuive.

Pourquoi la numérisation de la gestion de la chaîne d’approvisionnement est nécessaire

Le terme « transformation digitale » a été beaucoup utilisé au cours des dernières années. Il a acquis la réputation d’être un mot à la mode surutilisé et quelque peu inaperçu. Pourtant, une transformation est exactement ce qui est nécessaire après les incidents de la chaîne d’approvisionnement de 2020 et ceux qui se sont produits depuis. L’objectif de la transformation de la chaîne d’approvisionnement de l’électronique devrait être de cartographier la chaîne d’approvisionnement de bout en bout, tout en comprenant les risques qui sont présents tout au long de la chaîne.

Imaginez que la chaîne d’approvisionnement mondiale soit un voyage en voiture et qu’en tant que professionnels du secteur, nous conduisions sans GPS. Nous savons où nous voulons aller, mais nous n’avons aucun aperçu du trafic, des conditions météorologiques ou d’autres données qui pourraient facilement nous aider à réduire les risques et à accroître l’efficacité en temps réel.

Les logiciels informatiques offrent des avantages immédiats et permanents pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement de l’électronique, ce qui peut contribuer à réduire les risques et à améliorer l’efficacité. La connexion de solutions statiques aux technologies numériques modernes offre une visibilité inégalée de la chaîne d’approvisionnement, ce qui permet de prendre des décisions plus éclairées dès le premier jour.

Les éléments clés d’une stratégie de gestion de la chaîne d’approvisionnement électronique numérisée comprennent l’accès à des informations en temps réel, des prévisions précises et la possibilité de collaborer entre les équipes et les services. Les logiciels informatiques fournissent la base de chacune de ces capacités en transformant des logiciels autrement statiques en solutions agiles, dynamiques et toujours à jour. Par exemple, il peut relier des équipes et des services autrement cloisonnés, donner accès aux dernières informations sur le marché, aux stocks et aux prévisions. En outre, elle permet aux équipes d’éliminer les processus manuels et d’automatiser les tâches, ce qui rend la gestion de la chaîne logistique beaucoup plus efficace

Les avantages à court terme conduisent à des avantages à long terme

Les avantages et les informations obtenus grâce aux logiciels informatiques ne s’arrêtent pas là non plus. Au fil du temps, les organisations réaliseront d’autres avantages, notamment des économies de coûts grâce à une meilleure connaissance des tendances émergentes. Les équipes constateront également que la suppression à long terme des processus manuels leur laisse plus de temps pour se consacrer à des tâches importantes et à valeur ajoutée.

La prise en charge de la collaboration transversale permettra également d’améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, car les équipes communiquent à l’intérieur et à l’extérieur de la solution pour éliminer les goulots d’étranglement et éviter les retards coûteux.

De plus, il est également possible de s’appuyer sur les complexités et la volatilité inhérentes à la chaîne de valeur de l’électronique. Cela inclut des fonctionnalités telles que la capacité d’identifier des pièces ou des composants alternatifs qui correspondent à la forme, à l’ajustement et à la fonction de l’article en question. En outre, la connaissance des stocks des fournisseurs et des risques inhérents, grâce à des solutions logicielles informatiques de pointe, aide les acteurs de l’industrie électronique à gérer un secteur en constante évolution, surtout ces derniers temps.

Il n’est jamais trop tard pour commencer

Les avantages d’une transformation numérique sont mieux exploités lorsque les dirigeants adoptent une approche externe-interne de leur planification. Beaucoup s’appuient sur les informations et les données qui existent entre les quatre murs de leur organisation, mais cette vision limitée n’est plus suffisante pour rester compétitif à l’échelle mondiale.

Cependant, une fois que les dirigeants reconnaissent qu’il faut en faire plus, c’est souvent la bataille pour y parvenir qui est la plus difficile. C’est pourquoi les étapes de planification des efforts de numérisation sont essentielles et doivent être considérées comme une opportunité, et non comme un facteur de stress.

Lorsque vous engagez des efforts pour développer la numérisation, commencez par prendre du recul et examinez objectivement vos capacités actuelles ainsi que les points faibles de votre chaîne d’approvisionnement. Parmi les questions à se poser :

* Comment définir et mesurer le risque dans la chaîne d’approvisionnement ?

* Quels sont les principaux défis auxquels l’organisation est confrontée aujourd’hui ?

* Quels sont les angles morts de la visibilité actuelle de la chaîne d’approvisionnement ?

Utilisez ces réponses pour vous faire une idée des capacités dont vous avez besoin pour mener à bien une véritable transformation. Il est également utile de consulter les employés pour obtenir leur avis sur la question. Souvent, ils sont plus proches du travail quotidien et peuvent apporter des informations précieuses qui, autrement, pourraient être ignorées ou négligées.

À partir de là, les organisations doivent explorer des sources d’information externes, afin de mieux comprendre comment l’accès à ce type de données peut améliorer les marges, l’efficacité ou encore la visibilité globale de la chaîne d’approvisionnement. En outre, les considérations relatives à la sécurité informatique doivent également être prises en compte ; assurez-vous de toujours faire appel à des fournisseurs fiables et dignes de confiance.

Le dernier kilomètre

La pandémie a démontré que les processus démodés en place ne peuvent tout simplement plus fonctionner. Les organisations du secteur doivent accepter que la transformation numérique n’est pas une option – et qu’il ne s’agit pas d’un processus ponctuel. Elle représente un état d’esprit qui nécessite une réflexion et une amélioration constantes et continues en réponse aux tendances émergentes, à la technologie et aux possibilités d’améliorer les systèmes existants.

Cela a été illustré par des informations récentes que nous avons obtenues dans le cadre d’une étude sur le NPI et les achats en 2021, réalisée par Supplyframe en partenariat avec Lifecycle Insights. Nous avons découvert que les organisations les plus performantes lancent 55% de leurs produits à temps. Celles-ci font partie des organisations les plus numérisées du secteur, et cette statistique montre qu’il y a encore beaucoup de place pour l’amélioration.

D’après mon expérience, les organisations dont l’état d’esprit est le plus mature feront un gros travail de standardisation et de mise en place d’outils. Cependant, plus que la simple mise en œuvre d’un nouveau système informatique pour aider à moderniser et à améliorer les processus, le fait de tirer un réel bénéfice de leurs investissements dépendra de l’approche qu’elles adopteront. Les organisations gagnantes seront celles qui adopteront un nouvel état d’esprit, évalueront en permanence l’efficacité de leurs procédures et adapteront leurs stratégies pour s’assurer qu’elles sont aussi efficaces que possible – ce qui les aidera à résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement d’aujourd’hui et de demain.

Par Loïc Biarez, VP Product France de Supplyframe.

