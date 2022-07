Les attaques de supply chain ne sont pas une nouveauté. Si les entreprises ont appris quelque chose au cours des deux dernières années, c’est que l’impact des cyberattaques sur la supply chain est désormais universel, depuis les retombées de la vulnérabilité du logiciel SolarWinds jusqu’à l’exposition de celles d’Apache Log4j et Kaseya l’année dernière. Malheureusement, lorsque de telles attaques de la supply chain frappent les petites entreprises et PME qui sont généralement les fournisseurs des grandes entreprises, leur impact est particulièrement redoutable.

Pour les PME qui subissent déjà l’impact prolongé de la pandémie, la pression supplémentaire liée à la gestion de cyberattaques sophistiquées et fréquentes en temps réel, constitue un lourd fardeau, alors qu’elles tentent de protéger leur entreprise contre les répercussions financières, juridiques et réputationnelles. Dans ce contexte et plus que jamais, il est important pour les PME de mettre en place une infrastructure de sécurité stricte et des processus de cybersécurité efficaces afin de s’assurer que leur entreprise soit bien préparée à l’éventualité d’une cyberattaque.

La « nouvelle normalité » a ouvert la porte à plusieurs nouvelles vulnérabilités ; les cyberattaques au niveau mondial ont augmenté de 50% en moyenne en 2021, par rapport à 2020.

Malgré l’augmentation des violations de la sécurité, les principales menaces qui pèsent sur les PME sont restées les mêmes. Le phishing, les malwares, le piratage de identifiants et les ransomwares sont les quatre principales menaces qui pèsent sur ces entreprises. Quelles sont alors les répercussions pour ces petites et moyennes entreprises ?

La réalité est la suivante : les acteurs de la menace ont profité non seulement du modèle de télétravail désormais bien établi pour cibler les organisations, mais aussi des limites habituelles qui empêchent les PME de renforcer leurs défenses de cybersécurité, à savoir principalement le manque de ressources budgétaires et d’expertise. Les PME ont rarement un service informatique ou de sécurité dédié, ce qui signifie qu’en l’absence d’expertise interne en matière de sécurité et d’une attention réduite aux correctifs de sécurité, ces entreprises sont plus faciles à pirater et à infiltrer. En outre, les employés des PME assument généralement plusieurs rôles, ce qui leur donne un accès plus large à des domaines essentiels de l’entreprise et à des informations. En cas de violation, ils représentent donc une menace à plusieurs niveaux de l’entreprise. De plus, l’infrastructure informatique de l’entreprise est souvent utilisée à des fins de communication personnelle (réseaux sociaux, e-mails personnels, etc.), ce qui facilite l’accès aux pirates informatiques, car les données sont souvent non sécurisées.

Les acteurs de la menace ciblent souvent les PME car ce sont des proies faciles en raison de leur rôle vital dans les chaînes d’approvisionnement. D’autant plus que ces attaques font des ravages non seulement sur une organisation mais sur des entreprises entières au sein des réseaux d’approvisionnement. Avec des tactiques telles que le phishing, les cybercriminels accèdent à une organisation pour lancer une attaque de malware, voler des données et des informations d’identification ou mettre en place un ransomware.

Pourquoi il est essentiel pour les PME de maîtriser la cybersécurité

Au-delà de l’impact financier immédiat et de l’atteinte à la réputation d’un partenaire fiable et de confiance, les PME peuvent également être confrontées à des répercussions juridiques ou légales, à des perturbations opérationnelles, à des coûts supplémentaires pour l’assainissement des systèmes et la réponse aux cyberattaques, à la perte de clients et à la perte à terme de l’avantage sur la concurrence qui peut faire le succès ou l’échec d’une entreprise. En fait, une réputation ternie comme voie d’attaque peut être encore plus préjudiciable pour une PME, car la perte de confiance auprès d’une plus grande organisation peut entraîner une perte de marché et de revenus potentiels à long terme avec elle ou d’autres nouveaux clients potentiels.

Dans cette optique, les contraintes budgétaires pour protéger les ordinateurs et les réseaux d’entreprise ne doivent en aucun cas être une excuse, car la protection des données et des informations sensibles apportera de nombreux avantages et bénéfices aux entreprises. Il peut s’agir d’économies globales, de conformité avec les lois sur la protection des données, de gagner la confiance des clients et des fournisseurs, ou encore de protéger au maximum vos documents et vos informations en évitant tout type de violation des données.

Comment les PME peuvent-elles prévenir les attaques de la chaîne d’approvisionnement

En appliquant des cyberdéfenses plus solides, les PME sont en mesure de fournir aux entreprises plus importantes l’assurance que les grandes entreprises qu’elles approvisionnent ne seront pas compromises par le biais du partenaire de la PME ou d’un fournisseur tiers.

S’il existe de multiples moyens de prévenir de telles attaques de la supply chain, la première chose à faire est de disposer d’une solution capable de protéger les différents environnements IT, terminaux, applications et données de l’entreprise, soutenu par des sauvegardes régulières afin qu’en cas de cyberattaque, ils aient la possibilité de restaurer toutes les données.

Tout appareil qui se connecte au réseau peut devenir une faille de sécurité, il est donc important de sécuriser tous les points d’extrémité. Il est surtout essentiel pour les équipes de télétravailleurs ou hybrides d’éviter les brèches de sécurité et la compromission des données. En outre, tous les employés devraient être formés à la cybersécurité afin de constituer eux-mêmes la première barrière à toute tentative d’attaque, telle que le phishing par e-mail ou SMS. Il convient de garder à l’esprit que la prévention est l’une des meilleures protections disponibles.

Une option viable pour les PME est d’envisager de faire appel à un fournisseur expérimenté de services de sécurité gérés (MSSP), qui disposera des ressources qualifiées, des solutions de sécurité mis à jour et d’une expertise expérimentée pour surveiller et analyser les menaces au nom de la PME. Ceci est particulièrement utile pour les PME qui n’ont ni le temps ni les ressources pour appliquer de manière adéquate la détection et la réponse aux menaces.

En fin de compte, les PME recherchent une solution simple et prête à l’emploi offrant la meilleure protection contre les menaces, et ce, en raison de leur manque de moyens financiers et de compétences. Grâce à une stratégie de cybersécurité efficace, les PME sont mieux placées pour afficher leur crédibilité en tant que partenaires sûrs auprès des grandes organisations, leur ouvrant ainsi de nouvelles opportunités commerciales.

Par Michael Techer, Country Manager France, Check Point

