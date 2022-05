La quasi paralysie du port de Shanghai, le plus grand complexe portuaire de conteneurs du monde, ouvre la voie à de nouvelles pénuries mondiales, dans un contexte déjà difficile. En effet, le conflit actuel en Ukraine ainsi que les événements suscités par la pandémie (restrictions des déplacements, pénuries, achats de panique, fermeture de grands ports internationaux, explosion des prix des conteneurs…) mettent à rude épreuve les supply chains mondiales depuis plus de deux ans. Ces événements présentent une série de nouveaux défis pour la capacité de réponse des entreprises à la demande des consommateurs.

Comme nous pouvons le constater, les technologies numériques sont l’un des principaux facteurs de résilience de la chaîne d’approvisionnement. Si celles-ci sont indispensables à la mise en place d’une supply chain robuste, à même de résister aux perturbations, encore faut-il miser sur les bonnes technologies. Chaque entreprise doit investir dans des systèmes et solutions qui s’intègrent avec l’écosystème plus vaste, car l’isolement n’est plus une option viable sur le long terme.

L’information doit circuler avec fluidité et sécurité entre les employés, les départements de l’entreprise et ses partenaires. Si les organisations ne s’appuient pas sur les technologies adéquates, elles accentuent le risque de nuire à la collaboration entre leurs employés, à la transparence avec leurs réseaux externes et, en définitive, au bon fonctionnement de leur supply chain dans son ensemble.

La supply chain moderne est connectée et résiliente

La supply chain moderne devient de plus en plus complexe à mesure qu’elle incorpore un nombre croissant d’entreprises sur une étendue géographique sans précédent. C’est pourquoi il est vital que les acteurs de la supply chain collaborent, faute de quoi il peut en résulter des surcoûts et des perturbations, un gaspillage de matériaux, un allongement des délais de livraison, des erreurs de livraison ou encore un impact sur la qualité de service. C’est là où le besoin d’une supply chain connectée et résiliente se fait sentir.

Depuis le début de la pandémie, et désormais dans un contexte belliqueux, les chaînes d’approvisionnement qui se révèlent les plus solides sont celles qui peuvent s’adapter instantanément. Cette prouesse est rendue possible par une collaboration efficace grâce à des technologies modernes telles que le cloud, l’Internet des objets (IoT), les Big Data, etc. Il importe d’adopter et de connecter ces technologies à tous les niveaux pour en faire une réalité.

Accélérer la transformation numérique est essentiel

Pour franchir le palier suivant et obtenir une véritable résilience, les entreprises doivent accélérer leurs projets de transformation numérique. Ainsi, leur écosystème de supply chain pourra intégrer l’analyse des données, les contenus transactionnels et la cybersécurité, tout en se dotant d’outils et de tableaux de bord robustes en matière de rapports d’activité, de création de contenu et de réception. En outre, l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analytique est devenue un facteur clé pour les entreprises cherchant à mieux mettre en phase leurs opérations avec les besoins de leurs clients. Ces innovations leur procurent également la flexibilité nécessaire pour réagir aux imprévus et adapter rapidement leur modèle économique aux nouvelles demandes.

Les technologies émergentes sont au cœur de la quatrième révolution industrielle. L’IA et l’analytique transforment le rythme de création des produits par leurs fabricants, qui s’appuient sur les données passées pour identifier les méthodes les plus efficaces. Dans le monde entier, de nombreux constructeurs adoptent ces technologies émergentes pour stimuler leur croissance. Il est courant qu’elles emploient des solutions reposant sur l’IA afin d’améliorer la qualité et la conception de leurs produits. Bon nombre d’industriels font aussi appel à l’IA pour la maintenance prédictive de leurs machines, afin de résoudre les problèmes avant qu’ils ne risquent d’interrompre la production.

Tandis que certains fabricants avancent encore lentement dans leur transformation numérique, il apparaît que de nombreux autres sont conscients de cette opportunité et utilisent les technologies émergentes pour accélérer leurs progrès. La combinaison de l’IoT, l’IA et l’analytique fournit aux entreprises un accès à des données de supply chain intelligentes afin de mesurer et d’analyser les activités en leur sein et avec leurs partenaires en aval. Cela assure non seulement l’efficacité et la résilience de la supply chain mais aussi un maximum de transparence dans les méthodes de travail de leurs partenaires. Les organisations ont ainsi la possibilité de fidéliser leur clientèle en démontrant le fonctionnement éthique de l’ensemble de leur supply chain.

Par Sandrine Saintot, Directrice des Ventes, Europe du Sud, OpenText