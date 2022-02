La crise sanitaire actuelle génère l’incertitude économique et la fluctuation de la demande. Dans ce contexte, les acteurs industriels qui ont déjà commencé à capitaliser sur le numérique en retirent de réels avantages en termes d’agilité, de productivité et au final, de rentabilité. Parmi les technologies phares de l’usine 4.0 figure la Réalité Augmentée. Apportant de réels bénéfices, économiques comme environnementaux, celle-ci ne devrait pas tarder à se généraliser.

Un enjeu considérable et urgent

L’industrie 4.0 est un enjeu de survie pour le secteur manufacturier dans son ensemble. Un rapport SFS [1] intitulé « Industrie 4.0 : relever le défi » paru en 2020, affirmait que le défi mondial du passage aux usines intelligentes se chiffre à plus de 400 milliards de dollars dans les cinq prochaines années. Et encore, ce chiffre ne prend en compte que l’investissement financier nécessaire pour une pénétration du marché de l’ordre de 50%. L’Europe représente 137,4 milliards de dollars de ce total, un chiffre colossal. Néanmoins, l’avantage concurrentiel et la compétitivité des retours sur investissements diminuant au fur et à mesure que les concurrents adoptent à leur tour l’industrie 4.0, les premiers à investir pour se transformer seront les grands vainqueurs.

L’industrie 4.0 : un impératif d’agilité, de productivité et de compétitivité

La transformation technologique permet d’augmenter la capacité globale de production, de renforcer l’agilité ainsi que d’améliorer la productivité pour proposer des tarifs plus concurrentiels. Les dirigeants d’usines doivent donc être continuellement à l’affût des nouvelles technologies parmi lesquelles l’IoT, les capteurs intelligents, l’Intelligence Artificielle, le Machine Learning, la robotique ou le cloud. La Réalité Augmentée fait partie de ces technologies 4.0. Selon le cabinet Deloitte, 98 % des entreprises chercheraient aujourd’hui à « accroître leur efficacité avec des technologies numériques, notamment les solutions MES (Manufacturing Execution System), la maintenance prédictive ou la Réalité Augmentée » [2].

La Réalité Augmentée pour optimiser le ROI global

Les coûts d’exploitation et de maintenance des machines ont une incidence majeure sur le retour sur investissement. Toute panne imprévue met à l’arrêt toute la chaîne de production, retarde la fabrication et a des conséquences désastreuses. Pour minimiser le temps d’immobilisation, qu’il s’agisse de maintenance réactive, en cas de panne, de maintenance planifiée ou de maintenance proactive, la réalité augmentée, associée à des technologies numériques innovantes, apporte une aide décisive. A l’aide de données provenant de différentes sources, notamment des rapports de performance et des capteurs intégrés, des experts mondiaux guident à distance le technicien sur site, notamment via des sessions vidéo, sur des mini-tablettes ou des lunettes 3D, et l’accompagnent dans la réalisation de procédures basées sur des analyses avancées. La Réalité Augmentée permet ainsi d’anticiper d’éventuelles pannes, réduire les arrêts imprévus et prolonger la durée de vie des machines.

Dans le domaine de la logistique 4.0, dans le secteur automobile, ces technologies avancées permettent également aux logisticiens 4.0 de livrer la bonne pièce au bon endroit pour réaliser du flux tendu avec l’approche « Just In Time » et « Just in Sequence ». Pour minimiser les stocks et optimiser la qualité et le « zéro erreur », l’opérateur de ligne sélectionne la pièce et la reçoit sur son poste de manière fluide – c’est le « Smart Picking » – au moment même où elle doit être intégrée sur la chaîne de production. Il est tenu au courant en temps réel en cas de changement. Le tout s’effectue via des lunettes de vision 3D et un bandeau RFID qui laisse les mains libres et rend les opérateurs plus productifs et agiles.

Réalité augmentée et objectifs environnementaux

En France, on estime que le secteur industriel génère à lui seul 17,8 % des gaz à effet de serre. L’industrie 4.0 – qui transforme les processus industriels en créant une usine interconnectée et agile grâce aux outils numériques – doit placer l’environnement au centre de sa réflexion. La Réalité Augmentée permet aux industriels de concilier leurs objectifs de productivité avec leurs enjeux environnementaux. Des experts peuvent dépanner une grue de haute mer sur une plateforme située à des centaines de kilomètres offshore, sans avoir à recourir à des avions. Des experts en informatique sont à même de dépanner à distance l’infrastructure d’entreprises situées à l’autre bout du globe. Les émissions de carbone, la pollution et les effets de serre sont ainsi évités. Ces bénéfices essentiels vont de pair avec des économies réalisées en termes de coût de transport et d’intervention.

L’industrie 4.0, notamment la Réalité Augmentée, est une opportunité unique pour les dirigeants de ce secteur malmené par la crise sanitaire de résoudre les dysfonctionnements et optimiser leurs processus. Ils doivent donc poursuivre leurs investissements pour gagner en agilité, en productivité et réduire les coûts de stockage et énergétiques. L’avantage concurrentiel et le retour sur investissement s’amenuisant au fur et à mesure que cette transformation se généralise, les premiers à amorcer ce changement et à adopter ces nouvelles solutions seront les grands vainqueurs.

Par Hendrik Witt, Chief Product Office, TeamViewer