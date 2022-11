5G, connectivité satellitaire, expériences immersives, internet dans l’espace et sur la Lune, voix immersive, voitures connectées, métavers, jumeaux numériques… Tous ces sujets sont liés, interconnectés par des équipements Télécom. Pour évoquer cet univers en transformation permanente, Guy Hervier a invité sur son plateau Edouard Castellant Directeur Général Entreprise de Nokia France.

Née en 1865, Nokia est une entreprise surprenante par sa capacité à se réinventer à de multiples reprises. Une faculté qui lui fait traverser les siècles et les révolutions technologiques avec une étonnante capacité d’adaptation.

Nokia est aujourd’hui le seul acteur européen à pouvoir fournir l’ensemble des éléments d’un réseau télécom en couvrant aussi bien les réseaux fixes que mobiles et critiques, les accès, le cœur de réseau, les solutions de transport de l’information (switchs et backbones optiques par exemple), les solutions applicatives d’orchestration des services, etc.

Ainsi, le Nokia d’aujourd’hui résulte de la fusion de nombreuses entités du secteur Télécom à commencer par Alcatel, Lucent, Nortel, Bell Labs, etc.

Autant dire que cet acteur européen joue désormais un rôle essentiel dans l’univers de la connectivité des entreprises. Pour évoquer les défis d’aujourd’hui, les potentiels de la 5G et de la future 6G, les nouveaux cas d’usage que sont les métavers et les jumeaux numériques, Guy Hervier a invité sur le plateau de « L’invité de la semaine », Edouard Castellant, Directeur Général Entreprise de Nokia France, est l’invité d’IT for Business et InformatiqueNews.

Ensemble, ils évoquent l’histoire de ce groupe européen pas comme les autres, les vraies révolutions à venir de la 5G, le potentiel de la 5G pour résoudre les problématiques très spécifiques de certaines industries, et le futur proche de l’univers des Télécoms et de la connectivité des entreprises.

