La 5G se déploie avec célérité. Et le chiffre des 2000 villes de plus de 5.000 habitants est sur le point d’être franchi selon Ariase.

Officiellement démarrée depuis décembre 2020, la commercialisation de la 5G s’inscrit progressivement sur le territoire national.

La France compte près de 35 500 communes. Environ, 2 210 villes comptent plus de 5 000 habitants.

Selon Ariase, le déploiement de ces villes est désormais bien avancé puisque près de 2 000 (1.985 villes exactement au 31 décembre 2021) de ces villes sont désormais équipées d’au moins une antenne 5G.

Un chiffre qui donne une perspective différente de celle proposée par les opérateurs qui préfèrent, eux, s’exprimer soit en communes, soit en sites « 5G » (autrement dit en nombre de lieux où sont placées les antennes). Typiquement, Free annonce que sa 5G couvre 9.700 communes. Bouygues annonce 6.600 communes déployées et SFR plus de 4.400. Orange se contente d’annoncer 900 villes couvertes.

De façon plus concrète, au 31 décembre 2021, autrement dit en un an, plus de 28 000 sites 5G dont 10 600 en bande 3,5 GHz ont été déployés.

Ariase rappelle que « le rythme du déploiement de la 5G dépend de la mise en service de nouvelles antennes et de nouvelles fréquences d’une part, et de la concertation « politique » entre les opérateurs de téléphonie et les municipalités d’autre part ». Le comparatif se livre ainsi régulièrement à un Palmarès des villes 5G les mieux équipées.

Paris est bien évidemment en tête de ce classement avec 862 sites 5G. La seconde ville est Marseille avec « seulement » 379 sites 5G, suivie de Toulouse et ses 259 sites 5G. On s’étonnera au passage de la lenteur de déploiement de la 5G dans les métropoles pourtant jeunes et actives de Bordeaux (137 sites seulement) et de Montpellier (132 sites).

Des métropoles comme Strasbourg (110 sites), Nantes (103 sites), Lille (99 sites) et Rennes (86 sites) ferment le classement des villes de plus de 200 000 habitants.

Ce qui rend plus remarquable encore le haut du classement des villes de moins de 200 000 habitants. Clermont-Ferrand et Aix-en-Provence arrivent en tête avec chacune 96 sites 5G, devant Saint-Étienne et ses 95 sites 5G ou encore Dijon (81 sites).

D’une manière générale, Ariase constate une montée en puissance de la 5G dans les petites et moyennes villes qui jouxtent les grandes améliorations.