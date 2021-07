L’ARCEP vient de publier un point d’étape du déploiement de la 5G sur le territoire national. Son nouvel observatoire permet au travers de cartes et graphiques de mesurer l’amélioration des performances de communication des réseaux mobiles au fil des déploiements.

Plus de 4 900 sites en bande 3,5 GHz sont désormais ouverts commercialement. En prenant en compte l’ensemble des bandes de fréquences utilisées pour fournir un service 5G (3,5 GHz, 2100 MHz et 700 MHz), plus de 16 800 sites étaient donc ouverts en 5G à la fin juin 2021.

La course à la 5G est lancée chez tous les opérateurs. Mais pour l’instant, le grand gagnant n’est autre que Free qui a pris une avance considérable sur ses concurrents. Avec 10 239 sites 5G, il dispose de plus du triple de sites que son poursuivant le plus proche, Bouygues Telecom avec ses 2945 sites. Orange et SFR n’ont quant à eux toujours pas atteint la barre des 2 000 sites ouverts.

La raison de cette différence tient dans des approches très différentes. Free accélère la conversion de ses anciens sites 4G sur la bande de fréquence 700 à 800 MHz.

À l’inverse, Orange donne la priorité au déploiement sur la nouvelle bande 3500 MHz à même d’offrir tous les bénéfices attendus de la 5G. Ainsi, avec 1 597 sites 5G en 3,5 GHz, Orange présente le réseau 5G le plus moderne, talonné par Free qui a parallèlement à son effort sur le réseau existant déployé 1 297 sites 5G en 3,5 GHz.

L’ARCEP présente également des cartes de performance par opérateur. Celles-ci combinent les résultats obtenus en 4G+ et en 5G, autrement dit des sites offrant au moins 240 Mbit/s. Le visage est alors très différent de celui des seuls déploiements 5G. Bien sûr, ce débit reste théorique. Le débit perçu par l’utilisateur dépend du nombre de personnes qui y sont connectées et de sa distance par rapport à l’antenne. À ce petit jeu, Orange (18.438 sites à 240 Mbit/s) et Free (15.860 sites à 240 Mbit/s) semblent en avance.

Une situation qui n’est qu’un instantané alors que les déploiements de la 5G sont amenés à évoluer rapidement dans les prochains mois.