L’arrivée des processeurs Apple M1 sur les Mac a bouleversé la donne sur le marché des ordinateurs et changé la perception du public et des entreprises sur les capacités des processeurs ARM en dehors de la mobilité. Jean Varaldi, Directeur Général de Qualcomm France est l’invité de Guy Hervier…

Qualcomm, l’un des leaders de la mobilité avec ses processeurs ARM « SnapDragon », est aujourd’hui très sérieusement concurrencé par Apple mais aussi une pléthore de nouveaux acteurs alors que l’entreprise rêve d’imposer ses processeurs sur les PC et envisage un retour dans l’univers des processeurs pour serveurs.

L’architecture ARM a le vent en poupe parce qu’elle est performante et économe.

À l’heure du Green IT, Qualcomm doit affûter ses armes face à une concurrence de plus en plus nombreuse et agressive. L’entreprise vient d’ailleurs de racheter Nuvia et sa pléthore de génies du CPU pour 1,4 milliard de dollars.

Pour en parler et pour évoquer l’évolution du marché des semiconducteurs, Jean Varaldi, Directeur Général de Qualcomm France est l’invité de la semaine d’InformatiqueNews et IT for Business…