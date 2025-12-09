L’émergence d’Android XR repositionne Google face à Apple et Meta sur le terrain stratégique de la réalité mixte. Lunettes légères, spatial computing et convergence avec le PC Windows esquissent une plateforme unique et de plus en plus universelle où immersivité, assistance IA, applications Android et productivité classique cohabitent devant nos yeux à tout instant.

En Octobre dernier, Google dévoilait officiellement son système Android XR avec le lancement du casque Samsung Galaxy XR, premier dispositif commercial à l’embarquer nativement. Concrètement, Android XR est la déclinaison « spatial computing » d’Android : un système d’exploitation pensé pour des casques et des lunettes de réalité mixte et étendue (AR, VR, MR) qui mêlent informations numériques et environnement réel. Il fournit l’interface, l’accès aux applications Android et aux services Google, avec Gemini au cœur de l’expérience pour l’assistance vocale, la compréhension de la scène et la surcouche IA contextuelle.

Google a ainsi décidé de ne pas laisser Meta et Apple se disputer un marché qui n’a jusqu’ici jamais réussi à véritablement décoller. Dès le départ, Android XR a été conçu pour permettre à des appareils très différents – casques immersifs, lunettes légères, futures « AI glasses » et autres « AI smart wearables » – de partager la même base logicielle, les mêmes APIs et le même Play Store, tout en ajoutant des capacités de cartographie spatiale, de suivi des mains, du regard et de passthrough vidéo.

Les lunettes XReal, une fenêtre sur le futur

À l’occasion d’un Android Show cette semaine, Google a confirmé vouloir étendre Android XR aux lunettes XR et non simplement aux casques de réalités mixtes. La nouvelle version du kit de développement Android XR supporte dès à présent les Lunettes XR.

Adoptant une approche pragmatique, Google travaille avec des partenaires hardwares sur trois types différents de lunettes XR. D’une part des lunettes IA « sans écran », qui utilisent la voix comme moyen d’interaction pour vous permettre de discuter avec Gemini. Elles intègreront des caméras pour prendre des photos mais surtout permettre à l’IA de disposer d’une perception visuelle des contextes.

D’autre part, Google travaille aussi sur des lunettes XR à écran, qui intègrent un écran pour vous monter « en privé » des informations utiles comme des traductions en temps réel, une navigation pas à pas, etc. Et deux types de lunettes sont XR sont envisagées : des lunettes « sans fil » handicapées pour l’instant par l’autonomie mais aussi des lunettes « filaires » plus immédiatement industrialisables.

Même si l’éditeur annonce travailler avec Samsung, Gentle Monster et Warby Parker, ses démonstrations se focalisent aujourd’hui sur Project Aura, de véritables lunettes XR (et non plus casque XR) développées en collaboration avec XReal (connue pour ses lunettes Xreal Air et Air 2 à relier au smartphone ou PC). Les lunettes du « Project Aura » sont filaires et devraient débarquer sur le marché dès l’an prochain notamment auprès des développeurs.

Les lunettes « Project Aura » disposent d’un champ de vision de 70 degrés et d’une technologie optique transparente qui superpose le numérique au réel. « Ces appareils offrent une immense toile privée pour placer plusieurs fenêtres, vous permettant d’emporter votre espace de travail ou vos divertissements sans bloquer votre environnement » explique les ingénieurs du projet.

Elles cherchent à rendre l’immersion XR portable et confortable, loin des casques encombrants.

Les lunettes XReal promettent des usages pratiques au quotidien, comme suivre une recette flottante en cuisine ou consulter un guide visuel pendant une réparation. Google prévoit d’en dire plus sur leur lancement l’an prochain.

Windows s’invite dans Android XR

Autre annonce majeure : l’arrivée de PC Connect, une fonctionnalité qui relie un PC Windows au casque Galaxy XR de Samsung et aux futurs autres appareils Android XR. Grâce à elle, il devient possible d’afficher son bureau Windows côte à côte avec des applications Android. « PC Connect vous permet de lier votre PC Windows à votre casque, puis d’y placer votre bureau ou une fenêtre de votre ordinateur à côté des apps natives de Google Play » explique ainsi l’éditeur.

Cette intégration ouvre la voie à une productivité hybride : travailler sur des documents Windows tout en gardant un œil sur ses applications Android, ou encore jouer à des jeux PC dans un environnement immersif. L’expérience est pensée pour dépasser les limites d’un simple écran d’ordinateur.

Avec ces annonces, Google veut montrer que son projet Android XR est bien vivant et s’enrichit pour couvrir une grande variété de dispositifs et de cas d’usage dans la vie quotidienne comme dans l’entreprise. L’éditeur semble bien décider à imposer sa vision du « XR », de la réalité mixte, qu’elle conçoit comme un prolongement naturel de votre vie numérique sur PC comme sur Smartphone.

Entre lunettes légères pour une assistance discrète, lunettes XR immersives pour le travail ou le divertissement et casques XR pour des expériences plus en immersion, Android XR veut se présenter comme une plateforme flexible, universelle, prête à accueillir une grande diversité de formats et d’usages. Histoire que l’informatique spatiale trouve enfin son marché.

