Sans keynote spectaculaire ni mise en scène hollywoodienne, mais par simple voie de communiqué de presse, Apple a officialisé cette semaine son nouveau processeur M5. Au passage, le constructeur met à jour l’iPad Pro, le Macbook Pro 14 et même son casque de réalité mixte Vision Pro pour les équiper de sa nouvelle puce.

Quatre communiqués de presse et une mise à jour de son site… Apple n’a pas vraiment sorti l’artillerie lourde de son marketing pour officialiser l’arrivée de son nouveau processeur M5 et des premières machines à en hériter. Mais cette sortie sans feu d’artifice ne signifie pour autant pas que son M5 soit une mise à niveau mineure. Le boost de performance est plutôt important, notamment du côté de l’IA.

M5 : de l’IA via GPU

Après les annonces ces derniers jours des puces Qualcomm Snapdragon X2 et Intel Panther Lake, Apple se devait de reprendre la main au moins médiatiquement.

Gravée en 3 nanomètres (de troisième génération précise Apple), le M5 embarque un CPU à 10 cœurs (4 cœurs haute performance et 6 cœurs efficients), un GPU à 10 cœurs doté d’un accélérateur neuronal dans chaque cœur (une première chez Apple)et un NPU « Neural Engine » 16 cœurs plus rapide que jamais (annoncé 18% plus rapide que celui du M4 et donc d’une puissance proche des 45 TOPS).

Apple promet un gain de 15 % en performances multithread par rapport à la M4, et jusqu’à 6 fois plus de puissance en calculs IA que la génération M1. Côté graphismes, le M5 introduit un moteur de ray tracing de troisième génération et des cœurs de shader améliorés, pour des performances jusqu’à 45 % supérieures à la puce M4. La bande passante mémoire grimpe à 153 Go/s, et la puce peut gérer jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée.

Le M5 se démarque donc surtout du M4 par son GPU qui fait la différence aussi bien du côté des graphismes que du côté de l’accélération IA. Apple joue une carte que l’on retrouve aussi chez Intel (avec Lunar Lake et Panther Lake) à savoir que le NPU est surtout là pour les travaux d’IA qui exige de l’efficience pour ne pas « taper » dans la batterie, comme bien des tâches d’Apple Intelligence. Mais le GPU peut venir seconder chaque fois qu’on a un besoin spécifique et ponctuel de puissance IA.

Il est évidemment intéressant de comparer cette puce M5 au nouveau Snapdragon X2 Elite de Qualcomm. La puce Apple semble toujours dominer en monothreading (il faudra le vérifier dans les benchmarks indépendants), mais le X2 prend largement l’avantage en multithreading avec ses 18 cœurs (12 Prime + 6 perf) cadencés jusqu’à 5 GHz. Le NPU du X2 est annoncé à 80 TOPS contre 45 TOPS chez Apple. Difficile de juger la performance côté GPU mais sur le papier la performance est assez similaire avec des fréquences proches (1,85 GHz sur X2 Elite contre 1,90 Hz sur M5) et une gestion de 1280 shaders dans les deux cas. Mais le GPU du M5 bénéficie d’une accélération matérielle du Ray-Tracing. La bande passante mémoire atteint 228 Go/s, bien au-dessus de la M5.

Toutefois Apple compense par une optimisation logicielle et matérielle intégrée.

L’iPad Pro M5, toujours plus proche d’un ordinateur

L’iPad Pro M5, disponible en versions 11 et 13 pouces, conserve son design ultra-fin (5,3 mm et 5,1 mm) mais gagne en puissance. Dit autrement, la nouvelle génération est physiquement identique à la précédente. Mais les performances sont largement dopées et c’est un détail qui a son importance alors qu’avec iPadOS 26, l’iPad Pro se rapproche beaucoup des ordinateurs et de leurs usages avec son interface multitâches, multifenêtre, avec una barre de menus étendus.

Le GPU M5 avec accélérateurs neuronaux et le Neural Engine 16 cœurs permettent une IA embarquée jusqu’à 3,5 fois plus rapide que sur M4, et jusqu’à 5,6 fois plus rapide que sur la M1, selon Apple. Les modèles 256 Go et 512 Go embarquent désormais 12 Go de RAM, et les vitesses de lecture/écriture doublent. Côté connectivité, le modem C1X promet 50 % de débit cellulaire en plus, et la puce N1 active le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le Thread. L’écran Ultra Retina XDR à technologie OLED tandem reste inchangé, mais une option verre nano-texturé réduit les reflets. « L’iPad Pro avec M5 ouvre des possibilités infinies en matière de créativité et de productivité », résume John Ternus, vice-président hardware d’Apple. Le modèle 11 pouces démarre à 1.119 Euros, le modèle 13 pouces à 1.469 Euros.

MacBook Pro : 14 pouces de puissance

Le MacBook Pro 14 pouces avec M5 reprend les mêmes fondamentaux que la génération précédente, mais pousse encore plus loin l’autonomie (jusqu’à 24 heures), les performances SSD (jusqu’à deux fois plus rapides), et la capacité de stockage (jusqu’à 4 To). Le GPU M5 permet des performances graphiques jusqu’à 1,6 fois supérieures à la puce M4, et les tâches multithreads dans Xcode, Blender ou LM Studio sont accélérées de 1,2 à 1,8 fois par rapport à la version M4. L’écran Liquid Retina XDR monte à 1600 nits en HDR, et une finition nano-texturée est proposée. Le système audio à six haut-parleurs, la caméra 12 MP Center Stage et macOS Tahoe viennent compléter l’expérience. « Le MacBook Pro reste le meilleur ordinateur portable pro au monde, et aujourd’hui, le modèle 14 pouces entre dans une nouvelle dimension grâce à la puce M5 », affirme John Ternus. Le MacBook Pro démarre à 1.799 Euros ce qui est 100 euros de moins qu’au lancement de la version M4. Mais, car il y a toujours un mais, cette version M5 est livrée sans chargeur secteur ! Ce dernier doit être acquis séparément pour 65,00 euros.

On notera que le MacBook Pro 16 pouces demeure, lui, en M4 pour l’instant.

Vision Pro : un refresh inattendu

La vraie surprise du jour, c’est annonce d’une nouvelle version du casque de réalité mixte d’Apple alors que Samsung doit annoncer la semaine prochaine le tout premier casque Android XR. L’Apple Vision Pro reçoit lui aussi la M5, avec un bond de 10 % dans le rendu des pixels sur les écrans micro-OLED, un taux de rafraîchissement porté à 120 Hz, et une autonomie prolongée à 2h30 en usage général, 3h en lecture vidéo.

Mais ce modèle bénéficie aussi d’un nouveau bandeau tissé à sangle double qui améliore le confort et son visionOS 26 enrichit l’expérience avec des widgets spatiaux, des Personas FaceTime plus naturels, et des scènes génératives en 180° et 360°. « Grâce aux capacités révolutionnaires de la puce M5, le tout dernier Apple Vision Pro devient la nouvelle référence dans le domaine de l’informatique spatiale », résume Bob Borchers, VP marketing produit chez Apple.

Sans tambour ni trompette, Apple vient donc de rafraîchir ses trois produits phares, en misant sur une puce M5 taillée pour l’IA embarquée, les performances graphiques et l’efficacité énergétique. Une offensive technique qui prépare le terrain pour une nouvelle génération d’applications créatives, immersives et productives en attendant l’annonce des déclinaisons PRO et MAX du M5.