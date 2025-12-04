Dans un marché du stockage chamboulé par l’essor de l’IA générative, la pression sur les coûts énergétiques et la montée en puissance des hyperscalers, le précurseur des baies 100% Flash, Pure Storage, continue d’avancer ses pions et de suivre sa voie. Désormais porté par sa vision d’« Enterprise Data Cloud » articulée autour de Pure Fusion, Evergreen//One et Portworx, Pure poursuit sa trajectoire de croissance à deux chiffres sur ce troisième trimestre (qui est pour lui son troisième trimestre fiscal 2026) après une année fiscale 2025 de transition, marquée par le franchissement du cap des 3 milliards de dollars de revenus et la montée en puissance des modèles d’abonnement. Pour autant, ses forts investissements inquiètent une partie des marchés.

Sur l’exercice 2025 clos le 2 février dernier, Pure Storage avait réalisé 3,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 12 % sur un an, avec une marge brute non-GAAP de 71,8 % et un résultat opérationnel non-GAAP de 559,4 millions de dollars, soit une marge de 17,7 %. Pas mal pour une de restructuration de la plateforme : extension de Fusion pour opérer le stockage comme un « enterprise data cloud », montée en gamme de la gamme Pure//E pour chasser le disque dur, accélération sur l’IA (FlashBlade certifié avec les architectures Nvidia DGX/OVX, GenAI Pod clé en main) et percée symbolique dans le monde des hyperscalers avec un premier design-win majeur pour sa technologie DirectFlash.

Dans un contexte géopolitique instable (Ukraine, Proche-Orient), de chaînes d’approvisionnement toujours tendues et de budgets IT arbitrés en permanence entre défense, souveraineté et IA, la proposition « all-flash, cloud-like et économe en énergie » qui caractérise Pure parle toujours autant aux DSI en quête de densité, de sobriété énergétique et de résilience.

Q3 FY26 : L’Enterprise Data Cloud monte en puissance

Le deuxième trimestre fiscal 2026 avait déjà donné le ton. Pure Storage y a publié un chiffre d’affaires de 861 millions de dollars, en croissance de 13 % sur un an, dont 414,7 millions issus des services d’abonnement (+15 %). L’ARR (Annual Recurring Revenue) des abonnements atteignait alors 1,8 milliard de dollars (+18 %), avec un carnet de commandes (RPO) de 2,8 milliards, en hausse de 22 %.

Le troisième trimestre fiscal 2026 confirme l’accélération. Pure Storage publie 964,5 millions de dollars de revenus, en progression de 16 % sur un an, au-dessus de sa propre guidance révisée du T2. Les services d’abonnement représentent 429,7 millions de dollars (+14 %), tandis que l’ARR franchit la barre des 1,8 milliard de dollars (+17 %) et que les RPO atteignent 2,9 milliards (+24 %).

Et la rentabilité suit : la marge brute non-GAAP s’établit à 74,1 %, et le résultat opérationnel non-GAAP grimpe à 196,2 millions de dollars, soit une marge de 20,3 %, un plus haut historique pour la société. Le flux de trésorerie opérationnel ressort à 116 millions de dollars, pour un free cash-flow de 52,6 millions et une position de trésorerie (cash + titres) stable autour de 1,5 milliard de dollars.

Le fabriquant de baies compte désormais plus de 14.000 entreprises clientes dont 63% des Fortune 500.

Cette performance permet à la direction de relever pour la deuxième fois de l’exercice sa guidance annuelle : le chiffre d’affaires FY26 est désormais attendu entre 3,63 et 3,64 milliards de dollars (soit une croissance de 14,5 à 14,9 %, contre 13,5 à 14,5 % précédemment), pour un résultat opérationnel non-GAAP compris entre 629 et 639 millions de dollars, en nette hausse par rapport à la fourchette antérieure de 605–625 M$. Chez Pure, il n’existe apparemment pas de crise du stockage.

L’ombre portée des hyperscalers et des investissements IA

Si les fondamentaux sont solides, la lecture boursière est plus nuancée. Les marchés s’inquiètent des réinvestissements prévus au-delà de FY26 et d’un manque de visibilité à moyen terme du business hyperscaler.

Pourtant les signaux sont plutôt tous au vert. Pure Storage confirme avoir dépassé dès le troisième trimestre son objectif annuel de 2 exabytes de livraisons hyperscalers pour DirectFlash, avec des royalties qui dopent la marge brute. Certes, cette percée se fait au prix de coûts R&D et commerciaux en forte hausse. Mais on n’attaque pas un tel marché sans un minimum d’agressivité. Et la direction de Pure assume sa stratégie : elle va continuer d’utiliser les cash-flows générés par la vague IA pour financer une montée en puissance dans les architectures hyperscale tout en continuant à sécuriser le cœur de portefeuille entreprise.

Au final, Pure Storage réalise donc un excellent trimestre dans un contexte où la pression combinée de l’IA générative, des exigences de résilience (ransomware, NIS2), de la hausse du coût de l’énergie et des engagements RSE éclaire la justesse de son positionnement : architecture full-flash à forte densité énergétique, modèle « storage as a service » avec Evergreen//One, unification des silos de données via l’Enterprise Data Cloud et intégrations serrées avec les stacks IA et Kubernetes. La feuille de route IA et cloud-native de Pure (GenAI Pod, certifications Nvidia, intégration Portworx/Fusion, offres de cyber-résilience avec Veeam, CrowdStrike et Superna) montre que l’éditeur veille à se placer au cœur des nouveaux workloads, là où se concentrent désormais les CAPEX datacenter.

Pour autant, le paysage du stockage demeure particulièrement concurrentiel entre les généralistes (Dell, HPE, NetApp), les services managés des hyperscalers et les nouveaux entrants cloud-natifs. Toute la question est désormais de savoir si Pure Storage saura étendre sa technologie DirectFlash à plusieurs hyperscalers et si la promesse d’un « Enterprise Data Cloud » unifié suffira à maintenir la croissance une fois passée la première vague d’investissements IA.

