Les réseaux ne dorment jamais, vos équipes si. Les moteurs d’IA scrutent les logs, apprennent le “normal” et signalent le moindre écart avec, en contrepartie, des faux positifs, des biais et parfois des surprises. Jusqu’où peut-on faire confiance à l’IA ?

L’intelligence artificielle n’est plus une perspective lointaine, y compris dans la gestion des réseaux informatiques : elle transforme déjà le mode de fonctionnement des entreprises. Quel que soit le secteur, les organisations explorent comment l’IA peut prendre en charge les tâches routinières et gourmandes en ressources, libérant ainsi les équipes qui peuvent alors se concentrer sur des priorités plus stratégiques.

À une époque où les cyberattaques sont de plus en plus courantes (citons par exemple Bouygues Télécom au cours de l’été 2025), la surveillance du réseau à la recherche de cybermenaces potentielles est clairement une priorité. Mais pouvons-nous vraiment faire confiance à l’IA pour accomplir une tâche aussi importante ?

L’essor de l’IA dans les opérations réseau

La supervision des réseaux exige de surveiller l’état des systèmes, détecter les pannes et réagir aux activités inhabituelles. Les équipes ont jusque-là relevé ce défi, mais la complexité croissante des réseaux et l’évolution extrêmement rapide des cybermenaces monopolisent désormais leurs ressources. Une étude menée par Skybox Securit y le confirme : elles consacrent jusqu’à la moitié de leur semaine de travail à des tâches manuelles telles que la gestion des pares-feux ou la maintenance du réseau.

L’intelligence artificielle apparaît alors comme une solution puissante grâce à sa capacité à automatiser ces processus. À l’aide de modèles d’apprentissage entraînés sur de vastes ensembles de données, les systèmes basés sur l’IA peuvent identifier les anomalies en temps réel, qu’il s’agisse d’un pic de trafic, de tentatives d’accès inhabituelles ou de schémas ressemblant à des cybermenaces connues. Cette détection proactive permet de traiter les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent, ce qui permet de gagner du temps, de réduire les temps d’arrêt et de limiter les dommages potentiels.

L’intérêt pour les entreprises est évident : une efficacité opérationnelle améliorée, des réponses plus rapides et la possibilité pour les équipes informatiques de se concentrer sur des domaines plus stratégiques.

Gains d’efficacité et valeur stratégique

L’un des principaux atouts de l’intelligence artificielle dans la supervision des réseaux est sa capacité à exécuter rapidement et avec précision des tâches répétitives. Diagnostics de routine, suivi des performances et gestion des alertes peuvent tous être automatisés. Ainsi, plutôt que de laisser des experts parcourir manuellement les logs pour repérer des activités inhabituelles, l’IA ne fait remonter que les alertes les plus pertinentes, réduisant le bruit et limitant les faux positifs. Cela permet aux équipes de rester concentrées sur l’essentiel et de détecter plus rapidement les menaces émergentes, notamment celles qui évoluent plus vite que les systèmes de détection traditionnels basés sur des signatures.

L’évolutivité de l’IA offre également la possibilité d’adapter la surveillance aux fluctuations de la charge réseau sans augmenter proportionnellement les effectifs. Qu’il s’agisse d’une demande saisonnière ou d’un événement imprévu, les systèmes d’IA ajustent automatiquement leur niveau de vigilance.

Mais cette efficacité accrue soulève une question centrale : peut-on vraiment se fier à l’IA pour superviser des réseaux critiques ?

La question de la confiance

Malgré ses promesses, confier à une intelligence artificielle la surveillance critique des réseaux soulève des questions majeures. Peut-on réellement compter sur elle pour prendre systématiquement les bonnes décisions ? Une partie de la réponse dépend de la qualité des données sur lesquelles elle a été entraînée. Si celles-ci sont incomplètes, biaisées ou obsolètes, l’IA peut passer à côté de certaines menaces ou considérer comme suspectes des activités en réalité inoffensives. Dans les deux cas, les conséquences peuvent être graves, allant de violations non détectées à une perte de temps à traiter de fausses alertes.

La protection de la vie privée constitue un autre enjeu. Pour surveiller efficacement l’activité d’un réseau, l’IA doit pouvoir accéder à de grandes quantités de données opérationnelles, dont certaines peuvent être sensibles. Sans contrôles rigoureux, protocoles d’anonymisation et politiques claires de conservation des données, les organisations risquent de créer de nouvelles vulnérabilités en tentant d’en éliminer d’autres.

L’impact environnemental et en ressources est également à prendre en compte. Les modèles d’IA à grande échelle nécessitent une puissance de calcul considérable, consommant eau et énergie. L’optimisation des cycles de recalibrage et l’amélioration de l’efficacité des modèles sont donc essentielles pour réduire cette empreinte.

Pourquoi la supervision humaine reste importante

L’idée d’un réseau entièrement autonome géré par l’IA peut sembler séduisante, mais elle reste irréaliste, du moins pour le moment. L’IA est un outil puissant, mais elle fonctionne de manière optimale lorsqu’elle est associée au jugement humain. Les ingénieurs réseau expérimentés et les spécialistes en cybersécurité apportent un contexte, une intuition et un raisonnement éthique que l’IA ne peut pas encore reproduire.

Les modèles d’IA commettent fréquemment des erreurs. Ces « hallucinations », causées par des facteurs variés comme des données d’entraînement biaisées ou la complexité des modèles, peuvent avoir des conséquences significatives en cybersécurité. C’est pourquoi l’intervention humaine reste essentielle : valider les analyses produites par l’IA, affiner les modèles de détection et prendre les décisions finales dans des situations critiques.

Concrètement, l’IA prend en charge le fastidieux travail de surveillance et d’analyse des données, tandis que les humains se concentrent sur l’interprétation des résultats, l’évaluation des risques et la mise en œuvre des actions nécessaires. Ce partenariat permet de combiner rapidité et précision technologique avec discernement et jugement stratégique.

La complémentarité entre IA et intervention humaine devient alors la clé pour tirer pleinement parti de la technologie.

Trouver le juste équilibre

Les déploiements les plus efficaces de l’IA dans la surveillance des réseaux seront ceux qui combinent gains d’efficacité et protections contre les erreurs ou les abus. Cela implique :

– Investir dans des données d’entraînement de haute qualité pour améliorer la précision.

– Mettre en place des mesures robustes de protection de la vie privée afin de sécuriser les informations sensibles.

– Maintenir une supervision humaine forte pour garantir responsabilité et contrôle.

En prenant en compte ces éléments, les organisations peuvent tirer pleinement parti des avantages de l’IA (rapidité, évolutivité et détection plus intelligente) tout en maîtrisant les risques liés à l’automatisation accrue.

Le futur de la supervision des réseaux

L’IA transforme déjà la gestion réseaux en offrant des opportunités sans précédent pour renforcer l’efficacité, la sécurité et la résilience. Grâce à sa capacité à analyser de vastes ensembles de données en un temps record, elle joue un rôle clé dans la détection précoce des menaces, avant qu’elles ne provoquent des dommages.

Pour autant, son déploiement doit être réfléchi et mesuré. La confiance dans l’IA ne naît pas d’une adoption aveugle, mais de la transparence, de la vigilance et d’une conception responsable. En considérant l’IA comme un assistant intelligent plutôt que comme un système infaillible, les entreprises peuvent exploiter tout son potentiel tout en garantissant la sécurité de leurs réseaux les plus critiques.

Comme un pilote de Formule 1, le responsable réseau peut avoir accès à des données et de l’assistance, mais souhaite garder le contrôle de son infrastructure.

Par Laurent Bouchoucha, VP Business Development, Network Division, ALE (Alcatel-Lucent Enterprise)

