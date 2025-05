Face aux défis de la transformation numérique et à l’intensification des menaces cyber, la platformisation des environnements IT s’impose comme une réponse structurelle. Elle permet de briser les silos, d’intégrer l’IA nativement et d’assurer une sécurité proactive, dès la conception.

Le réseau est le tissu conjonctif d’une organisation. Il alimente tout, des communications interpersonnelles aux applications professionnelles en passant par la sécurité des données. Avec l’accélération des avancées technologiques et l’explosion de nouvelles innovations telles que l’IA, il est plus important que jamais d’assurer la cohérence entre réseau et sécurité. Pour les DSI, les RSSI et autres décideurs informatiques, l’intégration transparente avec et via les technologies émergentes telles que l’IA et les cadres de sécurité en constante évolution est une priorité croissante.

Une évolution est en marche, qui voit les entreprises passer à la plateformisation, et abandonner les solutions ponctuelles au profit d’une rationalisation et d’une sécurisation de l’ensemble de leur infrastructure informatique qui centralise toutes les opérations sur une plateforme unifiée. Cette approche simplifie les applications opérationnelles, facilitant non seulement les processus d’octroi de licences et de procurement, mais également la suppression des silos de données qui entravent l’efficacité de l’IA. Pourquoi cette tendance est-elle essentielle à la construction et au maintien d’infrastructures réseau résilientes et sécures ?

Un réel besoin d’unification et de simplification

Une récente étude rapporte que 75 % des décideurs IT utilisent au moins trois outils pour seulement gérer leur réseau – et ces derniers n’incluent pas les outils de dépannage ou les applications de sécurité. La grande majorité souhaite rationaliser leurs processus autant que possible, tout en y intégrant la sécurité et l’IA et en facilitant la mise à échelle. Adopter la plateformisation est clé pour pallier les problèmes provenant de stratégies d’entreprise liées à des outils fonctionnant en silos. La demande semble être particulièrement importante dans le secteur financier, où 93 % des DSI déclarent préférer un système unifié.

Alors que les pressions liées à la rapidité de la transformation numérique et à l’évolution des cybermenaces continuent de croître, la majorité des responsables informatiques ont également du mal à assumer leurs responsabilités, devant dédier leur temps et leurs ressources à la gestion de tâches associées à des configurations et outils complexes et fragmentés. Selon un rapport sur les priorités des CIO, 39 % des entreprises précipiteraient la mise en opération des réseaux, et 49 % seraient ensuite confrontées à des problèmes de bande passante sur ces derniers au cours de ces processus. L’efficacité et la performance des réseaux sont donc les premières victimes de la démultiplication des outils, fournisseurs et processus.

Enfin, à l’heure où la sécurité est une priorité absolue pour les dirigeants et leurs équipes, les déploiements multifournisseurs disparates exposent les entreprises à des risques concrets en matière de compromission des réseaux, avec conséquences importantes, particulièrement dans les secteurs sensibles de la santé ou de la finance. Une approche basée sur une plateforme garantit que les fonctionnalités d’IA, de mise en réseau et de sécurité soient connectées et interopérables dès le départ, offrant une expérience utilisateur cohérente aux administrateurs et aux responsables informatiques. Le résultat ? Une approche simplifiée et rationalisée où la sécurité est intégrée, et non ajoutée après coup.

Exploiter les bénéfices de la plateformisation

Les décideurs IT font donc face à plusieurs défis majeurs : une fragmentation qui entrave l’efficacité opérationnelle, des infrastructures mal sécurisées, et une difficulté à intégrer les innovations technologiques. Analysons trois avantages concrets à cet égard.

Le plus immédiat est la centralisation et la simplification des aspects du réseau. Réunis en un seul endroit, ils permettent aux décideurs IT et administrateurs réseaux d’en avoir une vue unifiée et de centraliser leur gestion. Si les outils de gestion sont rassemblés au même endroit et les tâches simples automatisées, les équipes informatiques peuvent récupérer un temps précieux, leur permettant de se concentrer davantage sur des activités stratégiques à fort impact plutôt que sur de la maintenance.

Par ailleurs, la plateformisation permet de mettre en place une sécurité véritablement intégrée grâce à l’IA . Elle consolide les modèles tels que le « zero-trust » au sein du réseau, et évite aux entreprises de recourir à des configurations complexes et multifournisseurs. Avec une sécurité intégrée de type « zero-trust », le système ne se contente pas de détecter les vulnérabilités : il les isole et les atténue de manière proactive et en temps réel. La sécurité n’est plus une fonction distincte mais une partie intégrante de l’écosystème, et sa gestion est simplifiée grâce à des contrôles unifiés.

Enfin, la plateformisation joue un rôle crucial pour libérer le potentiel de l’IA et garantir son intégration transparente dans la gestion et la sécurité globales du réseau. Lorsqu’elle est intégrée de manière centralisée, l’IA peut recueillir des informations beaucoup plus exploitables, renforcer la détection des menaces, et soutenir le développement de réseaux plus efficaces et évolutifs. À mesure que l’IA s’intègre davantage dans les opérations informatiques, et que les exigences augmentent en raison des charges de travail liées à l’IA, de l’IoT et de l’augmentation du trafic de données, les infrastructures doivent pouvoir prendre en charge cette complexité en toute sécurité. C’est là que l’IA entre en jeu, en aidant les équipes informatiques à gérer ces environnements dynamiques avec plus d’agilité et d’intelligence.

La plateformisation n’est donc pas seulement une tendance ; c’est une véritable nécessité pour les entreprises qui cherchent à surmonter les limites des réseaux traditionnels, et pour les services informatiques devant gérer efficacement des environnements informatiques de plus en plus complexes.

Les systèmes fragmentés, la prolifération des applications et l’IA ont créé des systèmes complexes qui entraînent des inefficacités opérationnelles, des silos d’informations, et des failles de sécurité. Les organisations ne peuvent pas atteindre leurs objectifs commerciaux, et les opérations sont plus lentes qu’elles ne devraient et ne pourraient l’être. La plateformisation crée un réseau capable de gérer la croissance à l’ère du numérique, sans submerger les responsables IT de travail ou sacrifier la sécurité. Lorsque la mise en réseau, l’IA et la sécurité fonctionnent ensemble, les entreprises peuvent évoluer et croître en toute confiance, maintenir leur niveau de performance et de conformité, et continuer d’innover.

Par Markus Nispel, CTO EMEA, Extreme Networks

