Les réseaux de télécommunications ont traditionnellement fonctionné comme une couche d’interconnexion des systèmes, largement séparée du monde du développement des applications. Toutefois, ces cloisonnements disparaissent avec l’émergence des réseaux programmables et des API de télécoms.

Cette évolution ouvre aux entreprises extérieures au secteur des télécommunications une opportunité unique d’exploiter directement les fonctionnalités des réseaux avancés et de créer des applications et des services innovants. Fondamentalement, les API démocratisent l’accès au réseau pour créer un écosystème numérique ouvert. Elles permettent aux développeurs et aux entreprises d’exploiter tout le potentiel de l’infrastructure de connectivité sous-jacente.

Créer un écosystème numérique ouvert

La connectivité n’est plus seulement une solution de transfert des données entre deux points. Avec l’avènement des réseaux programmables, elle devient une fondation essentielle que les développeurs et les entreprises peuvent exploiter et placer au cœur de leurs applications et produits. En dotant la fonctionnalité du réseau d’une nouvelle disponibilité par le biais d’API ouvertes et normalisées, les opérateurs télécoms intègrent des fonctions avancées directement dans les flux de travail des développeurs. Les développeurs pourront ainsi bénéficier du niveau de simplicité auquel ils sont habitués dans le cloud.

En pratique, cela signifie que les développeurs, même en dehors du monde des télécommunications, peuvent désormais accéder à des fonctions qui étaient auparavant inaccessibles, cachées derrière des couches de complexité. Des fonctions clés telles que la qualité de service (QoS) à la demande, les services de localisation ou les procédures d’authentification et de lutte contre la fraude sont désormais directement accessibles aux développeurs.

Ce modèle crée un écosystème numérique où le réseau n’est pas seulement une infrastructure, mais devient la fondation de nouveaux services. Les réseaux programmables séparent nettement l’infrastructure et les couches d’exposition API, ce qui favorise la modularité et la rapidité. Les développeurs n’ont pas besoin de comprendre les mécanismes des protocoles de télécoms, mais seulement de savoir qu’elle sera l’action d’une API une fois mise en œuvre.

Exploiter les API pour favoriser l’innovation

Nous avons donc ici d’excellentes nouvelles pour les entreprises. Alors que de nombreux secteurs sont encore confrontés aux défis de la transformation numérique, les applications métier poursuivent leur migration rapide vers le cloud. Dans les entreprises, les développeurs ont désormais accès à un ensemble de fonctionnalités puissantes pour créer des services personnalisables et de grande valeur, permettant de stimuler l’innovation au sein de leur organisation.

Associées à la 5G avancée et au découpage des réseaux, les API apportent aux réseaux des modalités d’utilisation inédites. En effet, les API permettent aux applications de comprendre l’état du réseau, de sélectionner des réponses appropriées en temps réel et d’ajuster dynamiquement les performances. D’infrastructure passive, le réseau devient donc un composant actif au sein d’une application.

Cette nouvelle flexibilité apporte des avantages directs aux entreprises. Par exemple, une entreprise de logistique peut améliorer la précision du suivi des véhicules ou optimiser des itinéraires grâce à la localisation en temps réel. Un développeur de jeux peut offrir des expériences plus fluides en exploitant des API de découpage du réseau. Avec une fonction d’authentification ou des API de qualité de service à la demande, un prestataire dans la santé peut assurer des communications extrêmement fiabilisées et sécurisées pour ses consultations de télémédecine.

Autre avantage crucial, ce nouveau modèle programmable est conçu pour évoluer avec les besoins. Grâce à l’architecture cloud-native, les opérateurs télécoms peuvent déployer des API sur l’ensemble de leurs réseaux via une plateforme centrale. Les développeurs peuvent intégrer ces API une seule fois, dans plusieurs zones géographiques. Les entreprises opérant à l’échelle mondiale y trouveront un avantage fort combinant portée, performance et simplicité.

Le rôle de la collaboration industrielle

Pour que les réseaux programmables réalisent leur potentiel, la normalisation doit porter sur l’ensemble du secteur des télécommunications. Cette transformation est activement supportée par des initiatives telles que le programme Open Gateway de la GSMA et le projet CAMARA de la Fondation Linux. Elles se complètent mutuellement pour offrir un cadre commun et un portefeuille d’API que les opérateurs peuvent intégrer, réduisant ainsi la fragmentation de l’écosystème et accélérant l’adoption par les développeurs.

Le projet open source CAMARA s’intéresse principalement à la définition, au développement et à l’essai des API de télécoms. Ce projet rassemble les opérateurs télécoms, les fournisseurs de technologie et les hypercalculateurs pour construire en collaboration de nouvelles API que les développeurs peuvent déployer de manière cohérente sur plusieurs réseaux. Ce type de portabilité des applications donne aux développeurs l’assurance que leurs nouvelles applications pourront fonctionner n’importe où et s’adapter à l’échelle globale.

Open Gateway va encore plus loin en créant une infrastructure pour les développeurs qui souhaitent accéder à des API éprouvées et testées. Cette infrastructure agit en fait comme une couche d’interconnexion qui améliore l’accessibilité à la communauté des développeurs, avec les ressources nécessaires pour connecter n’importe quelle API publiée à la fonctionnalité réseau de chaque opérateur de téléphonie mobile dans le monde.

Cependant, à lui seul, le secteur des télécoms ne peut pas construire la prochaine génération de services numériques. Des partenariats intersectoriels devront renforcer la collaboration entre les fournisseurs de services dans le cloud, les intégrateurs de systèmes et les leaders industriels. Ils joueront un rôle déterminant pour aider les industries verticales à adopter les réseaux programmables. En travaillant ensemble, nous pouvons créer des solutions qui intègrent la connectivité dans des flux de travail numériques, et non pas seulement après coup, pour que tout le monde bénéficie de cette valeur.

Transformer les industries verticales grâce à une connectivité polyvalente

Des API de télécoms ont déjà été déployées ou testées avec succès dans divers secteurs verticaux. Grâce à ces réussites, le potentiel de transformation est perçu avec un nouvel optimisme dans de nombreuses industries. Par exemple, des cas d’utilisation avancés ont généré des progrès importants dans les secteurs du transport et de la logistique. Dans le port d’Anvers, Liberty Global a démontré avec succès des opérations de pilotage intégrant des API à faible latence qui ont permis à des capitaines de manœuvrer à distance des navires dans des zones très fréquentées. Les avantages identifiés pendant ces essais ont inclus la réduction de la consommation de carburant, l’amélioration de la sécurité et de l’efficacité.

En Croatie, Hrvatski Telekom a lancé un projet avec Elmo, spécialiste de la conduite autonome, pour développer le pilotage à distance des véhicules routiers. En utilisant des API de télécoms qui supportent des fonctionnalités de qualité de service à la demande, des véhicules peuvent être contrôlés à l’aide de logiciels, de caméras et de capteurs dans des situations où la sécurité ou l’accessibilité sont des critères déterminants.

Le secteur des médias et du divertissement a également été parmi les premiers à adopter des API. Réalisée par l’opérateur finlandais Elisa, une démonstration de faisabilité a prouvé comment les services de streaming vidéo peuvent être optimisés, même dans des environnements de réseau à haute intensité, par exemple lors d’un concert ou d’un événement sportif. En intégrant une API de prédiction de bande passante 5G en temps quasi-réel, un flux vidéo a pu ajuster dynamiquement son débit binaire pour assurer une lecture plus fluide.

Le secteur de la santé se prépare lui aussi à bénéficier de cette transformation. Bounteous, un cabinet de conseil en transformation numérique, étudie des cas d’utilisation des API 5G dans le secteur de la santé afin d’améliorer les résultats pour les patients et la prestation de services. Des API dédiées à la qualité de service et à la localisation pourraient être intégrées dans des applications, telles que le suivi des ambulances en temps réel afin d’accélérer les délais d’intervention en cas d’urgence.

Lors d’un récent Hackathon API organisé par Orange, l’application gagnante de l’équipe de développement LabLabee était conçue pour aider les familles et les médecins à surveiller les patients souffrant de démence. L’application améliore la sécurité des patients et rassure les familles en alertant les soignants lorsqu’un patient sort d’une zone prédéfinie.

Transformer la connectivité par l’ouverture

Les API ouvertes et les réseaux programmables ouvrent la voie à une nouvelle phase de l’évolution des réseaux. La connectivité n’est plus seulement un élément passif d’un système, elle devient un composant essentiel de l’ADN des applications. Ce changement crée d’innombrables possibilités pour les entreprises et les développeurs qui recherchent des solutions plus innovantes et transformationnelles.

L’ouverture devient un vecteur clé de ce progrès. En rendant plus accessible un plus grand nombre de fonctionnalités sur les réseaux, elle annonce une nouvelle génération d’applications et de services. Les industries verticales tournées vers l’avenir sont prêtes à récolter les fruits de ces nouveaux avantages et à ouvrir cette voie dans d’autres secteurs.

Par le Dr Rolf Werner, Senior Vice President pour l’ Europe, Nokia