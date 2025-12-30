NIS2, ce n’est pas une checklist de plus dans votre arsenal de conformité : c’est bien plus un crash-test de votre organisation ! Et si la DSI reste seule au volant, vous ratez l’essentiel : Audits, délais de notification, supply chain sous tension… NIS2 transforme la cyber en sport d’équipe. Sans formation, simulations et rôles clairs entre juridique, RH, com’ et IT, la meilleure stack cyber ne tient pas longtemps. La maturité se joue dans la préparation, pas dans le reporting.

La directive NIS2, désormais incontournable pour les entreprises européennes, est souvent perçue comme une contrainte réglementaire supplémentaire : audits, outils, reporting… Mais réduire NIS2 à une simple mise en conformité technique serait une erreur stratégique. Derrière ces obligations se cache un enjeu bien plus profond : ancrer une véritable culture de résilience face aux menaces cyber au cœur de l’organisation.

NIS2 : un changement de paradigme

Avec NIS2, la cybersécurité sort du périmètre exclusif de la DSI pour devenir une responsabilité collective. La directive élargit considérablement son champ d’application : des milliers d’entreprises françaises, dans des secteurs critiques ou importants, doivent désormais se conformer à des exigences renforcées. NIS2 impose ainsi des audits préventifs, une notification rapide des incidents ainsi que des rapports de suivi détaillés.

Les sanctions sont à la hauteur des enjeux : jusqu’à 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial en cas de manquement. Mais au-delà des chiffres, NIS2 impose une transformation culturelle : passer d’une logique défensive à une posture proactive de résilience.

La résilience, un véritable impératif

La résilience ne se résume pas à un plan de continuité ou à des outils sophistiqués. Elle repose sur trois piliers essentiels :

1 – La formation continue

Chaque collaborateur est un maillon de la chaîne de sécurité. Sensibiliser, former, répéter : voilà la clé. Des modules adaptés à chaque métier, des sessions régulières pour les dirigeants, des exercices pratiques pour les équipes… La culture cyber doit être un réflexe.

2 – Les tests de crise

Rien ne vaut la pratique. Simuler une attaque ransomware, tester la réactivité des ‘collaborateurs, évaluer la communication interne et externe : ces exercices révèlent les failles invisibles et renforcent la coordination.

3 – La coordination inter-métiers

La cybersécurité n’est pas qu’une affaire de techniciens. Juridique, RH, communication, achats, managers, direction générale : tous doivent être impliqués. Une Politique de Sécurité des Système d’Information définie et à jour, une cellule de crise pluridisciplinaire, des rôles clairement définis, des chaînes d’alerte fluides… C’est cette orchestration qui fait la différence entre chaos et maîtrise dans les situations de crise.

De la conformité à la compétitivité

NIS2 n’est pas une contrainte, elle représente au contraire une réelle opportunité. Les entreprises qui réussiront à instaurer une culture de résilience gagneront bien plus qu’une conformité réglementaire : elles renforceront à la fois la confiance de leurs clients, la solidité de leurs opérations et leur capacité à rebondir face aux crises. Selon le baromètre CESIN de janvier 2025, près de la moitié des entreprises européennes (47 %) ont subi au moins une cyberattaque réussie en 2024. Dans un monde où la cybermenace reste permanente, la résilience devient ainsi un véritable avantage compétitif.

La directive NIS2 marque une étape décisive dans la maturité cyber des organisations européennes. Son impact va au-delà de la conformité, il impose de nouvelles obligations dans la sécurisation des supply chains, donc dans les relations client-fournisseur des secteurs d’activité concernés. Ainsi, seule une culture partagée de la résilience permettra de transformer cette obligation en levier stratégique. Les entreprises qui anticipent, s’entraînent et coordonnent leurs forces ne se contenteront pas de survivre aux crises : elles en sortiront renforcées pour conserver leurs clients et remporter de nouveaux marchés.

____________________________

Par Vincent Poulbère, Directeur de SysDream

À lire également :