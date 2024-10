En posant des exigences strictes pour les infrastructures critiques, NIS2 incite les entreprises à revoir leurs stratégies de cybersécurité, mais aussi à envisager la conformité comme un levier de cyber-résilience. Aller au-delà des obligations légales devient essentiel pour préserver la confiance et prévenir les impacts économiques d’une attaque.

La cybersécurité demeure un enjeu crucial pour les entreprises qui sont encore largement exposées aux risques croissants de cyberattaques. D’après une récente étude1, 78 % des TPE-PME en France se déclarent non préparées face à une attaque, ou avouent ignorer leur niveau de préparation. Plus alarmant encore, 65 % de ces entreprises affirment qu’elles ne sauraient pas évaluer l’impact d’une cyberattaque si elle survenait. Dans ce contexte inquiétant, la directive européenne NIS2, qui vise à renforcer la sécurité des infrastructures critiques, tombe à pic. Cette nouvelle législation représente-t-elle une opportunité pour les entreprises d’améliorer leurs pratiques de sécurité et d’accroître leur résilience opérationnelle, ou simplement un nouveau casse-tête réglementaire auquel il faudra se conformer, au risque de négliger l’essentiel ?

La conformité n’est pas une fin en soi

Face à des réglementations comme NIS2, de nombreuses entreprises adoptent une approche de « conformité minimale », visant uniquement à répondre aux exigences légales de manière superficielle. Cette stratégie, qui ne permet que de satisfaire les exigences de base, comporte plusieurs risques importants. En effet, elle ne permet pas de réellement faire face aux menaces complexes et évolutives qui pèsent que les systèmes d’information. En ne répondant qu’aux attentes légales, les entreprises passent ainsi à côté des opportunités de traiter les vulnérabilités spécifiques à leurs activités.

Parce que les techniques des cybercriminels évoluent bien plus vite que les réglementations mises en place pour s’y adapter, cette approche conduit à une non-durabilité de la protection. Une entreprise qui se contente de suivre les règles du moment sans anticiper les prochaines menaces prend le risque de devenir vulnérable à la moindre évolution des cyberattaques.

En cas d’incident, les entreprises s’exposent également à des sanctions sévères car la conformité de façade est loin d’être suffisante. NIS2 prévoit des amendes importantes pour les entreprises ne respectant pas leurs obligations en matière de cybersécurité. Le coût financier de telles sanctions, ajouté à la perte de données ou d’exploitation, peut avoir des conséquences très lourdes sur l’activité de l’entreprise.

Enfin, les entreprises risquent de fortement entacher leur réputation : une organisation victime d’une cyberattaque alors qu’elle a adopté une conformité superficielle risque de perdre la confiance de ses clients, partenaires et investisseurs. Dans le monde numérique actuel, la confiance est cruciale, et une simple faille peut nuire durablement à l’image d’une entreprise.

Plutôt que de considérer NIS2 comme une simple formalité administrative, il est donc primordial de faire de la cybersécurité partie intégrante de la culture d’entreprise. Chaque collaborateur, allant des équipes techniques aux dirigeants, doit être conscient des risques cyber et des bonnes pratiques à adopter. Qu’il s’agisse de la gestion des accès, de la formation continue ou de la mise à jour régulière des systèmes, la sécurité doit devenir une priorité dans les processus internes. C’est l’état d’esprit en matière de sécurité qui fait la différence entre une entreprise qui se contente de suivre les régulations et une capable de véritablement résister aux crises.

La cyber-résilience, un facteur de différenciation stratégique

Au-delà de la simple conformité, une entreprise qui peut prouver qu’elle applique des pratiques de sécurité robustes se distingue rapidement sur le marché. Les clients, partenaires et investisseurs sont de plus en plus sensibles à la protection des données et à la capacité des entreprises à faire face aux cybermenaces.

La NIS2 offre aux organisations la possibilité d’instaurer cette confiance en utilisant la conformité comme un tremplin vers une cyber-résilience approfondie. Les entreprises qui dépassent les simples obligations pour adopter des stratégies complètes de cybersécurité ne se contentent pas d’être en règle avec les régulations, elles se préparent aussi aux risques de demain. Cela leur permet de se démarquer en démontrant qu’elles sont prêtes à faire face aux menaces émergentes. Dans un monde où les cyberattaques sont omniprésentes, il s’agit d’un atout qui devient de plus en plus crucial.

De plus, NIS2 ne doit pas être vue uniquement comme un ensemble de restrictions. En encourageant une collaboration accrue entre les secteurs public et privé, ainsi qu’un partage d’informations au-delà des secteurs et des frontières, elle ouvre aussi la voie à l’innovation dans le domaine de la cybersécurité. Par exemple, les entreprises peuvent exploiter des technologies avancées comme l’automatisation, l’intelligence artificielle (IA) et la détection des menaces pour améliorer leurs capacités de protection.

Ces innovations ne se limitent pas à des outils techniques. Elles peuvent aussi inclure des modèles de gestion des risques plus efficaces ou de meilleures pratiques en matière de gouvernance de la cybersécurité. Adopter une culture de résilience et non simplement une conformité réglementaire permet aux entreprises de rester agiles face aux nouvelles menaces et de transformer la réglementation en levier de performance.

La directive NIS2 n’est pas juste un cadre réglementaire imposé aux entreprises. C’est l’occasion de repenser la cybersécurité comme un véritable levier stratégique, au-delà d’une simple obligation légale. Celles qui accueillent NIS2 comme une opportunité de renforcer leur résilience numérique en sortiront plus fortes.

_______________________________________

Par Yves Wattel, VP Southern Europe chez Delinea

