Plus encore que 2023 et 2024, 2025 aura été une année d’IA… Pas encore tout à fait l’IA agentique que nous a promis le marketing dès le début de l’année, mais la concrétisation certaine de l’IA en entreprise et dans le quotidien avec des promesses « génératives » désormais à la hauteur et même au-delà des promesses des deux années précédentes.

En 2025, l’IA a cessé d’être un simple « copilote » pour devenir une infrastructure et, surtout, un acteur. Les actualités de l’année 2025 décrivent un même basculement : des modèles qui ne se contentent plus de répondre, mais qui raisonnent, observent et même désormais exécutent seuls des actions, avec des impacts directs pour les DSI sur l’architecture, la gouvernance, la sécurité et la maîtrise des coûts.

L’agentification est devenu le « Buzz Word » de l’année. Et pour gérer la multiplication des agents, des plateformes ont commencé à émerger notamment chez Google et Microsoft, mais aussi chez AWS, Salesforce, voire Nvidia.

Derrière les agents, 2025 est aussi l’année du « raisonnement sous contrainte ». L’irruption de DeepSeek R1 et la montée des modèles ouverts ont accélèré la compétition, tout en forçant les leaders à concilier qualité, latence et frugalité d’inférence. Une accélération qui nous a progressivement mené à des modèles résolument plus intelligents comme GPT-5.2 Thinking, Gemini 3 Pro ou encore Claude Opus 4.5.

En Europe, Mistral AI essaye de suivre la course et a beaucoup œuvré pour enrichir son portfolio et commencer à maîtriser les raisonnements avancés avec Magistral et Mistral Large 3.

L’IA a progressé significativement dans les Maths, dans le codage, dans la santé, dans la recherche. Elle obtient désormais la médaille d’or aux Olympiades de Mathématiques et au principal concours de programmation et d’algorithmie avancée, égalant voire surpassant les meilleures équipes humaines.

La multimodalité, elle, est clairement passée de la démo à l’usage. L’arrivée de la vidéo générative (Sora puis Sora 2, mais aussi Veo 3) et la banalisation de la retouche/génération d’images dans les assistants (Nano Banana Pro de Google et GPT-Image 1.5 d’OpenAI) font entrer la création de contenus dans le périmètre IT, avec des enjeux de droits, de traçabilité et de politiques d’IP. Dans les suites collaboratives, l’IA s’installe au cœur des workflows : Copilot Chat dans Microsoft 365, et l’évolution de Gemini déplacent la conformité vers le run quotidien.

La bataille décisive reste toutefois celle du calcul. OpenAI multiplie les signaux de sécurisation du compute, entre ambition de puce maison et mégaprojet Stargate de datacenters dédiés, pendant que la trajectoire financière du secteur souligne l’intensité capitalistique de l’IA de frontière. En miroir, AWS avance ses accélérateurs Trainium3/Trainium4 et pousse ses AI Factories déployables en datacenter client. Google renforce l’inférence avec Ironwood TPU, pendant que Mistral propose Mistral Compute comme alternative « souveraine » à l’empilement d’hyperscalers. En toile de fond, la souveraineté devient un sujet industriel : coalition EU AI Champions, création d’INESIA en France et projets de campus IA financés par des capitaux étrangers.

Enfin, 2025 rappelle que l’industrialisation se heurte au droit et à la confiance. Le code de pratique IA européen pousse les éditeurs vers la pré-conformité, tandis que les contentieux sur les données d’entraînement matérialisent le risque juridique et réputationnel. La prolifération de benchmarks (dont ARC-AGI-2) remet la mesure au centre : utile pour présélectionner, insuffisant sans tests maison sur données, processus et contraintes réelles.

Cette bascule vers l’action change la mécanique opérationnelle : un agent n’est pas une simple interface conversationnelle, c’est un compte technique, un ensemble de secrets, des droits applicatifs, et une surface d’attaque. Elle impose donc de traiter les agents comme des workloads à part entière, avec politique d’accès (IAM/PAM), segmentation, observabilité, et traçabilité des décisions pour pouvoir auditer, expliquer et, si besoin, désactiver rapidement. De quoi très sérieusement occuper l’agenda des DSI alors que l’IA envahit l’ingénierie logicielle, le SI et les Ops, la cybersécurité, les processus métiers. La trajectoire 2026 se jouera moins sur « quel modèle choisir » que sur la capacité à opérer des agents sous contrôle (identités, permissions, journalisation), à fiabiliser les données, et à piloter l’inférence comme un centre de coût, alors même que la quasi-totalité des organisations françaises se prépare à augmenter ses budgets IA.

Retrouvez ci-dessous, classées par acteur et par dates, les principales actualités IA qui ont marqué 2025…

OpenAI

OpenAI lance Operator, son premier agent IA qui agit en votre nom sur le Web

Secoué par la folie médiatique DeepSeek, OpenAI dégaine son « o3-mini »

OpenAI Deep Research : Tout savoir sur le nouvel Agent IA de recherche avancée

OpenAI accélèrerait vers la production de sa première puce IA

OpenAI libère son agent Deep Research, y compris en Europe

OpenAI donne des nouvelles de GPT-5 !

OpenAI lance GPT 4.5, son dernier modèle LLM classique

SORA, le modèle IA de génération vidéo d’OpenAI est disponible en France et en Europe

OpenAI étend l’Accès à GPT-4.5 et investit dans la recherche universitaire avec le Consortium NextGenAI

OpenAI lance de nouveaux outils pour la création d’agents IA

OpenAI améliore le mode vocal de ChatGPT et ses API audios

OpenAI améliore les capacités de génération d’images de ChatGPT

OpenAI aussi se met aux modèles « Nano » avec GPT 4.1

OpenAI lance ses modèles « o3 » et « o4-mini », des IA douées pour analyser les images, réfléchir et programmer

OpenAI accélère l’industrialisation du code avec Codex, son nouvel agent IA qui concurrence GitHub Copilot

OpenAI atteint 10 milliards de revenus et brise son exclusivité avec Microsoft

Une IA d’OpenAI obtient la médaille d’or aux Olympiades de mathématiques

OpenAI officialise le mode Agent de ChatGPT en France

OpenAI lance le « Mode Étudier » dans ChatGPT pour stimuler l’apprentissage par l’IA

OpenAI dévoile deux nouveaux modèles… ouverts !

Ça y est… GPT-5 est là !

OpenAI dévoile GPT-5-Codex, un modèle conçu pour l’ingénierie logicielle agentique

OpenAI rachète Statsig pour unir IA et expérimentation produit

L’alliance à 100 milliards de dollars entre Nvidia et OpenAI redéfinit l’avenir de l’IA

OpenAI accélère dans la démesure et son projet Stargate

OpenAI atteint 500 milliards $ et dévoile Sora 2 : l’IA vidéo qui défie TikTok et les réseaux sociaux

AgentKit : OpenAI relance la bataille des SDK agentiques

OpenAI lance Atlas, son navigateur Web pour concurrencer Chrome, Edge, Safari et Comet

OpenAI acquiert Software Applications Inc et son outil Sky pour mieux intégrer ChatGPT à macOS

OpenAI et Microsoft trouvent un nouvel accord majeur

OpenAI lance de nouveaux modèles ouverts pour des IA plus sûres

OpenAI lance son GPT 5.1, un modèle plus performant mais surtout plus « humain »

Avec GPT-5.1-Codex-Max, OpenAI pousse l’IA de développement dans une autre dimension

Un mois après GPT-5.1, OpenAI lance déjà GPT-5.2 et fait faire un nouveau bond à l’IA

GPT Image 1.5 : OpenAI passe en mode studio créatif

OpenAI lance un nouveau modèle agentique de codage : GPT-5.2-Codex

Anthropic

Anthropic lance Claude 3.7 Sonnet avec raisonnement intégré et Claude Code

Anthropic lève 3,5 milliards de dollars et se voit valorisée à 61,5 milliards de dollars

Anthropic aussi lance une offre « Max » à 200$ par mois !

Anthropic lance son deep « Research » pour Claude et intègre son IA à Google Workspace

L’IA Claude n’est pas un bon patron… pour l’instant

Anthropic ouvre Claude à la recherche web et marche sur les platebandes de Google

Claude Opus 4.1 : Anthropic élève le niveau

Anthropic intègre Humanloop pour renforcer l’IA d’entreprise

Anthropic offre une fenêtre contextuelle d’1 million de tokens à son modèle Sonnet 4

Claude for Chrome : Anthropic teste l’IA agentique dans le navigateur

Anthropic annonce une nouvelle levée de fonds XXL

IA et copyright : Anthropic règle son affaire de piratage de livres pour 1,5 milliard de dollars

Anthropic dévoile Claude Sonnet 4.5, son « collègue numérique » plus intelligent

Anthropic présente Claude Haiku 4.5, un modèle « léger » à haut rendement

Anthropic accélère : de Microsoft 365 aux sciences de la vie, l’IA Claude s’impose partout

Claude Opus 4.5 : Anthropic remet un coup de boutoir dans le plafond de verre des LLM

Mistral AI

Mistral AI s’allie à l’AFP, Google s’allie à AP

Mistral AI dégaine Small 3, l’IA qui répond plus vite que son ombre…

Mistral AI : Une app mobile pour Le Chat et un datacenter pour ses IA

Agents API : Mistral AI ouvre la voie à l’IA opérationnelle agentique

Mistral Small 3.1 : petit, multimodal, multilingue, il fait de l’ombre aux géants

Mistral lance un nouveau modèle Medium 3 et Le Chat en version Entreprise

Mistral Code : l’agent IA d’aide au développement qui combine productivité et sécurité

Mistral AI lance sa première IA de raisonnement avec Magistral

Mistral Compute, l’infrastructure IA qui redonne la souveraineté IA aux entreprises

Mistral AI se met à l’audio et lance Voxtral en open source

Mistral AI muscle son assistant IA « Le Chat » avec une mémoire et des connecteurs MCP à son assistant IA

[MAJ] Mistral AI : plus qu’une Licorne, une « Décacorne »

Mistral veut industrialiser l’IA avec sa plateforme tout-en-un « Mistral AI Studio »

Mistral lance sa gamme de modèles ouverts Mistral 3

Mistral bouscule le marché du coding assisté par l’IA

Microsoft

Microsoft lance ses Agents IA dans Copilot et une offre Copilot Chat illisible…

Microsoft Magma : un modèle IA pour l’ère des agents et des robots

Jamais fatigués, jamais démotivés : Les agents IA de vente arrivent chez Microsoft

Microsoft lance ses premiers Agents IA de cybersécurité pour Security Copilot

Microsoft dévoile de nouveaux agents IA pour Microsoft 365 Copilot

8 nouveautés majeures pour Microsoft Copilot et une IA plus personnelle

Vers une automatisation « agentique » : Microsoft introduit « Computer Use » dans Copilot Studio

BitNet b1.58, le LLM « 1 bit » de Microsoft Research pour une IA frugale

BUILD 2025 : Copilot Tuning pour personnaliser facilement les modèles des agents IA

Microsoft muscle l’IA créative de Bing avec l’IA vidéo SORA… sur mobiles !

L’IA s’empare de la santé : Microsoft MAI-DxO

Microsoft débauche chez DeepMind et renforce l’IA dans Windows 11

Copilot s’offre un visage et Edge un mode Copilot avancé

Microsoft lance son « Gaming Copilot » pour les joueurs, non européens

Copilot 3D : Microsoft teste la conversion d’images 2D en modèles 3D

Microsoft glisse Copilot au cœur des cellules d’Excel et ça change tout!

Copilot Chat s’invite dans Microsoft 365 : l’assistant unifié directement dans les apps

Microsoft lance 2 modèles IA maison et affiche son indépendance face à OpenAI

C’est la fin du No-Code : Chez Microsoft 365, l’IA crée les apps pour vous !

OpenAI et Microsoft trouvent un nouvel accord majeur

Microsoft « humanise » un peu plus Copilot avec son avatar Mico, fils spirituel de Clippy!

Ignite 2025 : Azure Copilot passe en mode Agentique… et ça change tout !

Microsoft Agent 365 : le tableau de bord qui ramène tous les agents IA sous contrôle [Ignite 2025]

Microsoft 365 : l’IA a bon dos… la facture va grimper en 2026

GigaTIME : l’IA qui déchiffre le langage caché des tumeurs

Google

Google complète sa famille Gemini 2.0

Révolution de palais : Google intègre en standard l’IA dans Workspace

Science sous stéroïdes : cette IA de Google va plus vite que les chercheurs !

Google dévoile son IA hybride Gemini 2.5

Google lance Gemini 2.5 Flash, un modèle qui raisonne à faible coût…

Google Cloud Next’25 : Ironwood TPU, le nouvel accélérateur IA de Google décoiffe grave…

Google Cloud Next’25 : Chez Google, l’IA agentique se conjugue au pluriel

Google multiplie les IA dans Google Workspace et lance Flows !

Avec DolphinGemma, Google espère comprendre ce que les dauphins nous disent grâce à l’IA

Google I/O ’25 : VEO 3, Imagen 4, Lyria 2… L’IA plus créative que jamais !

Google I/O ’25 : Gemini dynamise un peu plus Workspace, et c’est magique !

IA : Des actions planifiées arrivent dans l’app Gemini de Google

L’IA s’empare de la santé : Google AlphaGenome

Olympiades de Mathématiques 2025 : l’IA Gemini de Google décroche, elle aussi, l’or !

Google signe le code de pratique IA européen malgré ses réticences

Google officialise son outil de codage dopé à l’IA « Jules »

Google Gemini aussi à un mode « Apprentissage Guidé »

Google Gemini 2.5 Flash Image : un nouveau modèle doué pour la retouche

Gemini Enterprise et agents IA : Google Cloud met l’intelligence autonome au cœur du travail

Google officialise la disponibilité sur son cloud de son TPU IronWood

Gemini 3 est là : La riposte foudroyante de Google pour accaparer le trône de l’IA

Google Antigravity : quand les agents IA font les petits boulots des Devs

Nano Banana Pro : l’IA de Google qui croque l’image avec style

Gemini 3 Flash : quand l’IA de pointe passe à la vitesse supérieure

Amazon

Avec Alexa+, Amazon veut concurrencer ChatGPT, Gemini et Copilot

AWS Re:Invent 2025 : Amazon dévoile Trainium3 et annonce déjà Trainium4

Re:Invent 2025 : AWS annonce ses nouveaux modèles Nova 2 et muscle Bedrock

Re:Invent 2025 : Avec Nova Forge, AWS permet à chaque entreprise de créer son propre modèle frontière

Re:Invent 2025 : AWS finalise son agent d’automatisation de tâches Web, Nova Act

Re:Invent 2025 : AWS lance ses « AI Factories », des usines IA clé en main à déployer dans votre datacenter

AWS lance sa cinquième génération de CPU maison, le Graviton5

Autres

DeepSeek R1, le modèle IA open-source Chinois qui déchaine les passions [MAJ]

Après R1, DeepSeek bouleverse le monde de l’IA génératrice d’image avec Janus-Pro

La France crée l’INESIA pour une IA sous contrôle

Les Émirats investissent 30 à 50 milliards en France pour un campus IA

Initiative « EU AI Champions » : plus de 60 entreprises européennes s’unissent pour accélérer l’essor de l’IA en Europe

Après DeepSeek R1, Grok 3 soulève à nouveau la question de la confiance en l’IA

Evo-2 : Le plus grand modèle d’IA en biologie

IBM renforce son offre IA « watsonx » avec l’acquisition de DataStax

ARC-AGI-2 : un nouveau benchmark pour guider l’IA vers l’AGI

Meta dévoile Llama 4, nouvelle génération d’IA multimodale

Avec Qwen 3, Alibaba compte détrôner Meta et DeepSeek dans l’univers des modèles IA ouverts

Deep Research souveraine : LightOn dévoile un moteur IA ultra-léger et ultra-puissant

IA agentique : H Company sort du bois avec ses trois agents IA très doués

Quandela enchante l’IA quantique avec MerLin

Meta investi 14 milliards de dollars dans Scale AI et fâche OpenAI et Google

xAI prépare « Baby Grok », une version pour enfants de son assistant IA… Et ça fait un peu peur !

Alibaba accélère en IA : Qwen3, agents GUI et Wan2.2-S2V

98 % des entreprises françaises vont augmenter leurs budgets IA en 2026

Qualcomm veut sa place dans les datacenters de l’IA

5000 milliards de dollars de valorisation : Nvidia défie les lois de la gravité économique… mais jusqu’où ?

De FAIR à la startup : ce que le départ de Yann LeCun révèle du virage IA de Meta

Nvidia pulvérise les doutes : la Bulle IA s’envole encore plus haut après les annonces des résultats Q3-2025 du groupe

L’Europe a (déjà) basculé dans l’IA conversationnelle

IBM mise 11 milliards sur Confluent pour propulser son virage IA et watsonx.data

HPE met l’IA au cœur du stockage : le prétraitement arrive dans les baies Alletra MP

Avec Nemotron 3, Nvidia veut reprendre la main sur les modèles ouverts

L’Agentic AI Foundation (AAIF) réunit OpenAI, Microsoft, Anthropic et Block pour bâtir les standards ouverts de l’ère agentique