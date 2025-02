La vieille Europe se secoue et tente d’afficher sa solidarité et son identité pour continuer d’exister à l’ère de l’IA à travers une initiative commune menée par 60 entreprises européennes, des startups au grandes entreprises au rayonnement international. Parmi elles, Airbus, AXA, BNP Paribas, Dataiku, EDF, Heineken, L’Oréal, Mistral, Orange, SAP, Siemens, Total Energies, Spotify, TomTom…

C’est la grande annonce du jour alors que d’ouvre le « Sommet international sur l’IA » regroupant de nombreux chefs d’état et point d’orgue de la semaine parisienne pour l’action sur l’IA. Une coalition regroupant plus de 60 entreprises – d’Airbus et L’Oréal à Spotify et Mistral AI – a été officiellement dévoilée. Baptisée « EU AI Champions Initiative », cette alliance stratégique vise à faire de l’Europe un leader mondial de l’IA…

Présentée ce lundi à l’Élysée devant le président Emmanuel Macron, 15 chefs d’État et de gouvernement européens ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, l’initiative ambitionne de coordonner les actions dans les domaines technologique, industriel, financier et politique. « EU AI Champions Initiative arrive à un moment clé pour que l’Europe se positionne aux avant-postes de l’IA et transforme son économie », a ainsi souligné Arthur Mensch, fondateur de Mistral AI.

La coalition entend « débloquer le potentiel plein et entier de l’Europe » en accélérant l’adoption de l’IA dans les industries traditionnelles, en modernisant les infrastructures et en créant un écosystème technologique compétitif. À cet égard, les premiers échanges avec la Commission européenne et les gouvernements des États membres devraient s’enclencher dès aujourd’hui, marquant le début d’un dialogue collaboratif pour repenser la réglementation et coordonner les efforts d’investissements.

Une vision portée par l’urgence d’un tournant historique

Dans une lettre accompagnant le lancement, Jeannette zu Fürstenberg, au nom de l’initiative, rappelle que « À une époque de progrès technologique rapide et de changements géopolitiques, l’Europe se trouve à un tournant critique. Nous pouvons mener avec vision et détermination ou risquer d’être laissés pour compte. »

Il y a urgence à réagir face aux défis économiques et démographiques – tels qu’une population vieillissante et une productivité en déclin – qui menacent le modèle social européen alors que Chinois et Américains investissent des centaines de milliards de dollars pour faire de leur puissance, la première puissance IA.

La lettre publiée par la coalition insiste sur le rôle déterminant de l’IA pour offrir à l’Europe des opportunités inédites de progrès économique et d’autonomie stratégique. Elle détaille également la mission de la coalition : « L’EU AI Champions Initiative pose les jalons d’une coordination de nos efforts à travers la technologie, l’industrie et la politique afin d’accélérer l’adoption de l’IA, moderniser les infrastructures et favoriser un écosystème technologique compétitif. »

En mobilisant talents et capitaux, l’initiative souhaite accélérer l’intégration de l’IA dans des secteurs clés comme la fabrication, l’énergie ou la défense, afin de renforcer la compétitivité et la souveraineté du continent.

Un appel à la collaboration pour une renaissance européenne

Soulignant l’importance d’unir les forces, la lettre se termine avec une ambition affichée : « Notre mission commune va au-delà de ce que chacun d’entre nous peut accomplir seul. Nous sommes enthousiastes à l’idée de saisir cette opportunité avec la détermination qui définit l’esprit européen, ouvrant la voie à une nouvelle renaissance européenne. »

Ce message fédérateur affirme ainsi un engagement collectif des entreprises européennes, qu’il s’agisse de start-ups innovantes ou de grands groupes industriels, à transformer l’ambition d’une « IA Européenne » en résultats concrets. Il s’agit pour l’Europe (et pour ses entreprises) de prendre le virage nécessaire pour ne pas être reléguée au second plan dans l’actuelle course effrénée mondiale à l’intelligence artificielle. Reste le plus dur… Passer des bonnes intentions aux réalisations concrètes.

