La Semaine pour l’action sur l’IA à Paris démarre sur les chapeaux de roues avec une annonce stratégique qui doit aider la France à renforcer sa position de leader européen de l’IA.

La France, reconnue pour son important réseau de datacenters – grâce à sa position centrale, sa haute connectivité, ses noeuds de backbones (Paris, Marseille…) et son énergie bas carbone – constitue un terreau fertile pour le développement des infrastructures numériques indispensables à l’intelligence artificielle.

Et pour ouvrir la Semaine pour l’Action sur l’IA à Paris, il fallait une annonce forte ! Le Président de la République, Emmanuel Macron, a dévoilé en ouverture un partenariat historique avec les Émirats arabes unis pour la création d’un campus européen avec des centres de données dédiés à l’IA.

Lors d’une cérémonie officielle ce jeudi 6 février 2025, en présence du président français et de son homologue Mohamed ben Zayed Al-Nahyane, les Émirats Arabes Unis se sont engagés à investir entre 30 et 50 milliards d’euros en France pour la création de ce grand campus IA. Ce projet phare comprendra notamment un data center d’envergure exceptionnelle, dont la puissance pourrait atteindre un gigawatt. Le campus, qui sera le plus grand de son genre en Europe, verra le jour grâce à un consortium réunissant des acteurs français et émiratis, dont le fonds d’investissement MGX.

Au-delà de la construction du data center, l’accord prévoit des investissements dans des domaines stratégiques tels que l’acquisition de technologies de pointe, le renforcement des compétences dans le secteur et la mise en place d’infrastructures souveraines de cloud et d’IA. Ces mesures devraient permettre de consolider l’autonomie numérique des deux pays face à la Chine et aux USA et de positionner parallèlement la France en tête de l’innovation européenne face à la concurrence mondiale. L’Hexagone est internationalement reconnu pour ses chercheurs en IA (employés par toutes les grandes entreprises Tech dans le monde) et le savoir-faire de jeunes pousses comme Mistral AI.

Parallèlement, le gouvernement français a aussi annoncé la disponibilité de 35 sites prêts à accueillir de nouveaux centres de données sur un territoire de 1 200 hectares, confirmant ainsi le rôle majeur de la France en tant que « terre de datacenters ». Ce partenariat stratégique, dévoilé en plein cœur du sommet mondial sur l’IA et rassemblant une centaine de pays, marque le premier grand investissement annoncé dans le cadre de cet événement. La première tranche de l’investissement devrait être confirmée lors du Sommet Choose France 2025 en mai, soulignant l’engagement franco-émirati à faire passer l’IA de la recherche aux applications concrètes et à renforcer la compétitivité de l’Europe sur la scène mondiale alors que les USA ont récemment annoncé leur projet Stargate et 500 milliards d’investissement pour des centres de données IA sur leur territoire.

