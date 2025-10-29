Microsoft transforme la création logicielle en dialogue, permettant à chacun de concevoir et d’orchestrer ses propres applications sans coder au sein de l’univers Microsoft 365. Avec Copilot App Builder et Copilot Workfloaws, les frontières entre développeur et utilisateur s’effacent un peu plus. L’IA agentique promet de redessiner notre conception du logiciel et notre utilisation de l’ordinateur.

On a tous besoins de petites applications pour nous simplifier le quotidien. On a rarement la compétence pour les créer et surtout rarement le temps. Les outils No-Code ont souvent apporté une solution à ce besoin dans des contextes métiers où l’application s’imposait sans être perçue comme un gadget. Et certains ont su se créer des macros sous Office 365 pour alléger leurs tâches répétitives.

Mais tout ça n’a plus de raison d’être. Ce que l’utilisateur ne sait faire, l’IA peut le faire ! Désormais, il suffira de demander en langage naturel l’application très personnelle dont on a besoin pour soulager son quotidien et l’IA la génèrera automatiquement pour vous ! De la science-fiction ? Absolument pas ! C’est déjà là et Microsoft vient de le dévoiler.

Avec ses nouveaux agents Copilot (pour Microsoft 365 Copilot), justement dénommés App Builder et Workflows, il n’est plus nécessaire de savoir coder ni même de manipuler des interfaces complexes pour créer une application ou automatiser un processus. Il suffit désormais de décrire son besoin en langage naturel, et l’IA se charge du reste.

Des applications construites comme une conversation

Avec l’agent App Builder, Microsoft 365 Copilot permet de concevoir en quelques minutes des applications métiers complètes : tableaux de bord, calculateurs, listes interactives ou encore graphiques. Plus besoin de bases de données sophistiquées : les données sont stockées dans Microsoft Lists, et le partage se fait aussi simplement qu’un document Word ou Excel.

Charles Lamanna, président de la division Business & Industry Copilot, résume l’ambition : « Décrivez ce dont vous avez besoin en langage naturel, et Copilot vous aide à le construire. » Une promesse qui transforme la création logicielle en un dialogue continu, où l’utilisateur peut affiner son application par itérations successives, sans quitter l’environnement Microsoft 365.

L’automatisation au bout des doigts

Le second agent, Workflows, s’attaque à la productivité quotidienne. Envoyer des rappels, planifier des réunions, diffuser des mises à jour dans Teams ou automatiser des validations : tout cela peut désormais être déclenché par une simple phrase.

Comme l’explique Microsoft : « Copilot convertit vos mots en flux automatisés à travers Outlook, Teams, SharePoint ou Planner. » L’utilisateur voit chaque étape se construire en temps réel et peut ajuster le processus à la volée. Derrière cette simplicité, l’infrastructure repose sur les mêmes fondations que Copilot Studio (l’outil de création et d’orchestration des agents de Microsoft), garantissant sécurité, conformité et gouvernance à l’échelle de l’entreprise.

On devrait découvrir plus en détails tout le potentiel de ces nouveaux agents à l’occasion de la conférence Microsoft Ignite 2025 fin novembre.

App Builder Agent et Workflows Agent sont encore expérimentaux et ne seront accessibles pour l’instant qu’aux entreprises abonnées au programme « Frontier ». Mais ils sont une nouvelle preuve que l’IA est non seulement complètement en passe de réinventer les métiers de l’ingénierie logicielle mais également de totalement métamorphoser l’idée que l’on se fait des logiciels. En donnant à chacun le pouvoir de créer ses propres outils sans intermédiaire, elle va bouleverser tout l’écosystème numérique.

L’ère du « no-code » touche à sa fin… bienvenue dans l’ère du « no-prompt, no-app » 😉

