Microsoft recompose son paysage de partenariats IA, associant OpenAI et Anthropic pour enrichir Copilot d’une pluralité de modèles et d’usages.

Pendant des années, Microsoft et OpenAI ont entretenu une relation exclusive. Mais à mesure que leurs ambitions se sont chevauchées, la coopération a laissé place à une rivalité feutrée. Les deux partenaires historiques, devenus concurrents frontaux sur le terrain des assistants, des modèles de langage, des outils IA de codage, des outils IA pour RH et sur la recherche Web, semblaient s’éloigner inexorablement. Pourtant, un court communiqué publié la semaine dernière a marqué un tournant. Les deux entreprises y affirment vouloir « renforcer leur collaboration dans un esprit d’ouverture et de complémentarité », une manière élégante de dire que la coopération reprend ses droits.

Ce rapprochement ne signifie pas pour autant que Microsoft va se limiter à OpenAI. Depuis plusieurs mois, la firme de Redmond multiplie les signaux d’intérêt envers Anthropic, la startup fondée par d’anciens chercheurs d’OpenAI et soutenue à la fois par Google et, surtout, par AWS.

Longtemps perçue comme un joyau de l’écosystème concurrent, Anthropic a su séduire les grandes entreprises américaines grâce à ses modèles Claude, réputés pour leur fiabilité et leur capacité à raisonner en profondeur. Comme le résume un dirigeant de Microsoft, « nous voulons offrir le choix du meilleur modèle pour chaque usage », une phrase qui traduit bien la stratégie actuelle : ne plus dépendre d’un seul partenaire, mais composer un portefeuille de technologies complémentaires.

Cette ouverture se concrétise aujourd’hui avec une annonce symbolique : Anthropic rejoint officiellement Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio et Researcher Agent. Les utilisateurs professionnels pourront désormais sélectionner Claude Opus 4.1 ou Claude Sonnet 4 pour des tâches allant de la recherche complexe à la génération de contenu, en passant par l’automatisation de processus métiers. Dans le communiqué de Microsoft, on peut lire que « le pouvoir du choix est désormais entre les mains des clients », une manière de souligner que Copilot devient une plateforme multi-modèles, où OpenAI et Anthropic cohabitent et se complètent.

Cette intégration illustre aussi une tendance plus large : Microsoft utilise de plus en plus souvent les modèles d’Anthropic dans ses produits, après les avoir introduits dans GitHub Spark et GitHub Copilot ainsi que plus récemment dans Word, Excel et Outlook. L’arrivée dans Microsoft 365 Copilot marque une étape supplémentaire, qui confirme que la firme ne se contente plus d’un partenariat exclusif mais construit un véritable écosystème d’IA.

Enfin, il faut rappeler que Microsoft Copilot, la version grand public gratuite, a, de son côté, beaucoup évolué et progressé ces dernières semaines. L’introduction du mode Smart, basé sur GPT‑5, a surpris par sa capacité à fournir des réponses plus convaincantes que ChatGPT dans de nombreux cas. Cette performance démontre que les implémentations Microsoft des modèles d’OpenAI ne sont pas de simples copies, mais des intégrations optimisées, pensées pour l’usage concret des entreprises et du grand public.

En somme, Microsoft ne choisit plus entre fidélité et diversification : il orchestre les deux. Et dans ce jeu d’alliances mouvantes, Copilot en ressort gagnant avec non seulement des performances en hausse mais aussi des intégrations de plus en plus fluides avec Edge, Microsoft 365 et Windows 11.

