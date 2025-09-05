En triplant sa valorisation en six mois, Anthropic frappe un grand coup : croissance explosive, clients en forte hausse et investisseurs prêts à miser gros. La start-up défie OpenAI avec une nouvelle levée de fonds XXL, des revenus en plein essor et ses modèles Claude qui séduisent déjà des centaines de milliers d’entreprises. Anthropic accélère son expansion tout en verrouillant ses accès contre ses rivaux étrangers.

Anthropic annonce avoir conclu une levée de fonds de 13 milliards de dollars lors de son tour de série F, propulsant sa valorisation à 183 milliards de dollars. Une valorisation multipliée par trois par rapport aux 61,5 milliards de dollars atteints en mars 2025 qui, forcément, matérialise une confiance exceptionnelle des investisseurs. Il est vrai que la jeune pousse s’est imposée comme le grand concurrent d’OpenAI. Une récente étude dévoilait même que ses modèles IA et API étaient désormais plus utilisées par les entreprises que ceux d’OpenAI. Difficile de vérifier à quel point l’étude reflète la réalité de terrain, mais elle témoigne néanmoins de l’intérêt des entreprises pour les modèles Claude bien qu’ils soient parmi les plus onéreux.

Une tendance d’ailleurs confirmée par Krishna Rao, directeur financier d’Anthropic, qui explique dans l’annonce de cette levée : « Des entreprises du Fortune 500 aux start‑ups nées de l’IA, nos clients s’appuient sur les modèles de pointe et les produits de plateforme d’Anthropic pour leurs travaux les plus importants et critiques. Nous constatons une croissance exponentielle de la demande sur l’ensemble de notre base de clients. Ce financement démontre la confiance extraordinaire des investisseurs dans nos performances financières et la solidité de leur collaboration avec nous pour continuer à alimenter notre croissance sans précédent. »

Le financement a été mené par Iconiq, avec la participation de Fidelity Management & Research et Lightspeed Venture Partners, rejoints par un ensemble diversifié d’investisseurs institutionnels et de fonds souverains.

Ce coup de force financier survient dans un contexte de croissance exponentielle : le run-rate des revenus d’Anthropic est passé d’environ 1 milliard de dollars début 2025 à plus de 5 milliards en août. L’IA Claude compte désormais plus de 300 000 entreprises clientes, et le nombre de comptes générant plus de 100 000 $ par an a été multiplié par près de sept en un an. Le produit Claude Code, dédié aux développeurs, génère déjà plus de 500 millions de dollars en run-rate, avec une croissance d’utilisation multipliée par dix en trois mois.

Selon le communiqué interne d’Anthropic, cette injection de capitaux doit permettre de répondre à la demande croissante des entreprises, d’approfondir les efforts en matière de sécurité des modèles et de soutenir l’expansion internationale.

Parallèlement à cette annonce, on apprend que dans une démarche alignée sur ses enjeux de sécurité et de valeurs démocratiques, Anthropic a annoncé qu’elle suspendait immédiatement l’accès à ses services d’IA pour les entités majoritairement détenues par des groupes chinois comme ByteDance, Tencent ou Alibaba, y compris via des plateformes cloud, pour prévenir toute exploitation à des fins militaires ou du renseignement. Les géants de l’IA américain ont toujours suspecté les acteurs chinois de l’IA (notamment DeepSeek) d’avoir pompé leurs services IA pour entrainer leurs modèles. C’est une mauvaise nouvelle pour le service agentique MANUS qui reposait sur les modèles d’Anthropic. Le porte-parole d’Anthropic explique ainsi que « nous prenons des mesures pour fermer une faille qui permet aux entreprises chinoises d’accéder à l’IA de pointe », ajoutant que cette politique de restriction des accès s’appliquera aussi aux « adversaires des États-Unis, y compris la Russie, l’Iran et la Corée du Nord ».

