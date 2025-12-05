Au sommaire de ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo,Google tente de réinventer le PC avec Aluminium OS, un Android pour postes de travail, pendant que la suite OnlyOffice s’ouvre franchement à l’IA agentique. AWS, de son côté, profite de re:Invent pour repositionner sa pile IA de haut en bas. Mistral revient avec Mistral 3 et signe un accord global avec HSBC. SFR Business s’allie à Cloud Temple pour revenir dans la course du cloud de confiance. Le gouvernement publie un Guide d’implantation des datacenter sen France, et notre coup de gueule revient sur le fiasco numérique du logiciel pénal de la Police.

Bienvenue dans cette nouvelle édition d’InfoNews Hebdo, le rendez-vous hebdomadaire qui décortique l’actualité IT. Cette semaine, le poste de travail revient au centre du jeu avec un pari audacieux de Google : abandonner ChromeOS pour préparer une génération de PC ARM sous Aluminium OS, dérivé d’Android, bardé de Gemini et pensé pour l’ère des PC IA.

En attendant, OnlyOffice poursuit sa montée en puissance en se hissant au niveau fonctionnel des suites historiques, tout en misant sur une IA « agnostique » et sur les protocoles d’agents émergents.

Dans le cloud, AWS profite de re:Invent pour afficher un rattrapage musclé sur l’IA conversationnelle et agentique avec Nova 2, l’enrichissement de Bedrock en modèles « open-weight » — dont Mistral 3 et Ministral — et l’arrivée des AI Factories opérées au plus près des datacenters des entreprises. Une stratégie qui résonne avec la trajectoire de Mistral, désormais choisi par HSBC pour irriguer un large spectre d’usages métiers, de la traduction multilingue à l’analyse de risque crédit;

Du Cloud toujours avec SFR Business qui tente un retour en force sur le cloud souverain via un partenariat structurant avec Cloud Temple et son label SecNumCloud.

Enfin, la semaine est aussi très française. Le ministère de l’Économie publie un guide opérationnel pour implanter un datacenter en France, au moment où les zones adaptées sont sous tension et où les projets se heurtent à la fois aux contraintes énergétiques, foncières et à la contestation locale.

Et au registre des leçons à tirer, notre coup de gueule revient sur un nouveau naufrage de la commande publique numérique : un logiciel pénal lancé en 2015, toujours quasi inutilisable malgré plus de 250 M€ dépensés, symbole d’une gouvernance de projet défaillante et d’une DINUM une nouvelle fois questionnée.

Aluminium OS, Android pour PC

Google prépare la succession de ChromeOS avec Aluminium OS, un système dérivé d’Android pour PC ARM, pensé dès l’origine pour l’IA embarquée avec Gemini, la gestion centralisée et un écosystème applicatif mobile porté sur le poste de travail.

> On en sait un peu plus sur Aluminium OS, la version Android pour PC

OnlyOffice à l’ère de l’agentique

La suite bureautique open source OnlyOffice passe un cap avec Doc 9.2 et DocSpace 3.6 en intégrant nativement l’IA… mais sans choisir de camp. Les DSI peuvent en effet y raccorder le modèle de leur choix (OpenAI, Mistral, autres) pour la rédaction assistée, la correction ou la génération de macros en langage naturel, tandis que la couche collaborative s’ouvre aux agents via le protocole MCP.

> ONLYOFFICE convertit DOCS 9.2 et DocSpace 3.6 à l’IA agentique

Re:Invent réinvente tout

À Las Vegas, AWS a déroulé une véritable révision générale de sa pile IA : nouveau modèle multimodal Nova 2 avec fenêtre de contexte géante, Bedrock enrichi de modèles open-weight faciles à personnaliser, et lancement des AI Factories, des briques d’infrastructure IA opérées par AWS dans les datacenters de ses clients pour répondre aux enjeux de souveraineté et de latence.

> AWS re:Invent 2025 : Amazon transforme l’IA agentique en chaîne de montage industrielle

> Re:Invent 2025 : AWS dévoile Trainium3 et annonce Trainium4

> Re:Invent 2025 : AWS annonce ses nouveaux modèles Nova 2 et muscle Bedrock

> Re:Invent 2025 : AWS lance ses « AI Factories », des usines IA clé en main à déployer dans votre datacenter

> Re:Invent 2025 : Avec Nova Forge, AWS permet à chaque entreprise de créer son propre modèle frontière

>Re:Invent 2025 : AWS finalise son agent d’automatisation de tâches Web, Nova Act

Mistral signe avec HSBC

Après BNP Paribas, Stellantis ou encore plusieurs grandes écoles, Mistral franchit une nouvelle étape avec un accord global signé avec HSBC. Au passage, Mistral lance sa famille de modèles Mistral 3.

> Mistral lance sa gamme de modèles ouverts Mistral 3

SFR s’allie à Cloud Temple

SFR Business enterre discrètement sa plateforme Cloud Agility et choisit de se relancer sur le cloud de confiance en s’adossant à Cloud Temple, acteur SecNumCloud bien connu des projets sensibles.

Le Dossier

Implanter un data center en France

La Direction générale des entreprises publie un guide synthétique mais très opérationnel pour aider industriels, hébergeurs et grands comptes à implanter un datacenter en France. On y trouve un recensement d’une soixantaine de sites « prêts à l’emploi », des points d’attention sur le foncier, l’accès à une puissance électrique suffisante, les aides potentielles de l’État et des collectivités, ainsi que des repères sur les démarches administratives à anticiper.

> Datacenters en France : l’état publie un guide d’implantation

Rendez-vous

CES 2026 à Las Vegas

Du 6 au 9 janvier 2026, le CES réunira une nouvelle fois à Las Vegas le gratin mondial de la tech, avec une édition annoncée comme celle de la « AI-powered everything era ». Au programme : AI PC, convergence IA/robotique/IoT, véhicules de plus en plus autonomes, objets connectés dopés aux modèles génératifs et nouveaux scénarios d’usage tirés par l’agentique.

Coup de gueule

Le fiasco numérique du logiciel de la Police

Nouvel épisode dans la série noire des grands projets publics ratés : le logiciel pénal de la Police nationale, lancé en 2015 pour moderniser le recueil des plaintes, a déjà englouti plus de 250 millions d’euros pour un résultat jugé « quasi inutilisable ». La Cour des comptes grince des dents et les Français voient rouge…