L’IA agentique pousse un peu plus le plafond de verre des LLM, la sauvegarde se mue en arme forensique, la facture électronique devient une opportunité business et les smartphones sont désormais au cœur de la menace. Sans oublier un carton rouge pour HP, malgré sa franchise : le fabriquant assume publiquement le lien entre IA et suppressions d’emplois.

Bienvenue dans ce nouvel épisode d’InfoNews Hebdo, l’émission qui déchiffre l’actualité IT. Cette semaine, la bataille des modèles frontière se déplace sur le terrain très concret du poste de travail et du développement logiciel. Après Google et OpenAI, Anthropic réplique avec Claude Opus 4.5, un modèle taillé pour le code, les agents et l’usage direct de l’ordinateur, qui rappelle qu’en matière de LLM, le plafond de verre est encore loin d’être atteint. En face, OpenAI pousse GPT-5.1-Codex-Max dans une autre dimension avec un « développeur artificiel » capable de tenir des chantiers de refactoring pendant des heures, ce qui pose autant de questions de gouvernance que de productivité.

Côté infrastructures, Veeam Data Platform v13 intègre désormais des capacités forensiques avancées et ouvre largement son intégration aux hyperviseurs alternatifs, de quoi rassurer les DSI échaudés par la saga VMware/Broadcom.

La transformation réglementaire s’invite aussi au sommaire avec la solution conjointe Banque Postale–Docaposte qui promet de transformer l’obligation de facture électronique en levier d’optimisation des processus, tandis que Cegid frappe un grand coup en rachetant Shine pour bâtir une plate-forme unifiée combinant gestion, paiements et services bancaires pour TPE-PME.

Notre dossier de la semaine revient sur une publication dense de l’ANSSI consacrée aux menaces qui pèsent sur les mobiles, entre vulnérabilités des protocoles, chaînes d’exploits zéro-clic et prolifération d’outils offensifs commerciaux.

Et nous terminons par un carton rouge adressé à HP, premier grand groupe à relier aussi frontalement intégration de l’IA et plan massif de suppressions de postes…

AU SOMMAIRE

En Bref

Anthropic répond à OpenAI et Google

Avec Claude Opus 4.5, Anthropic reprend la main sur le code, les agents et l’« usage de l’ordinateur », avec des scores de référence sur SWE-bench et OSWorld qui ravivent la guerre des modèles agentiques en fin d’année.

>> Claude Opus 4.5 : Anthropic remet un coup de boutoir dans le plafond de verre des LLM

GPT-5.1-Codex-Max, développeur artificiel

OpenAI transforme Codex en véritable chef de chantier logiciel : un agent capable de travailler plus de 24 heures sur un dépôt, de refactorer, tester et documenter, au point de redéfinir l’économie de la dette technique… à condition d’encadrer très strictement ses pouvoirs.

>> Avec GPT-5.1-Codex-Max, OpenAI pousse l’IA de développement dans une autre dimension

Veeam muscle sa plate-forme en v13

Avec Veeam Data Platform v13, la sauvegarde devient un outil de cyber-résilience active, dopé par l’analyse forensique issue de Coveware et par une Universal Hypervisor Integration API qui libère enfin les DSI du tête-à-tête forcé avec VMware.

>> Veeam muscle sa plateforme de sauvegarde avec des capacités forensiques et plus d’ouverture

Simplifier la facture électronique

La Banque Postale et Docaposte lancent une plate-forme unifiée de gestion électronique des factures qui promet de transformer une contrainte réglementaire en opportunité d’optimisation des processus, avec personnalisation métier, interopérabilité internationale et archivage probatoire.

>> Réforme de la facture électronique : état des lieux et suite de la feuille de route côté SI

Cegid rachète Shine

En s’offrant Shine pour 1 Md€, Cegid se dote d’un pilier bancaire et de 400 000 clients supplémentaires pour bâtir une plate-forme intégrée combinant facturation, compta, paie, paiements, compte pro et fiscalité, le tout à l’échelle européenne.

Le Dossier

L’ANSSI scrute les menaces du mobile

Dans un document de référence, l’ANSSI dresse un état des lieux sans fard des menaces qui pèsent sur les terminaux mobiles depuis 2015 : attaques sur les protocoles (cellulaire, Wi-Fi, Bluetooth, NFC), chaînes d’exploits zéro-clic, implants furtifs et prolifération d’outils offensifs commerciaux, avec à la clé des recommandations très concrètes pour les organisations et un rappel : en cas d’alerte éditeur, priorité absolue au CERT-FR avant toute manipulation du terminal.

>> Rapport menaces et incidents – CERT-FR

Rendez-Vous

Open Source Expérience

Les 10 et 11 décembre à la Cité des Sciences, Open Source Expérience met en scène l’open source comme levier d’autonomie stratégique pour l’Europe, avec une plénière d’ouverture très politique, les interventions de figures comme Cristina Caffarra, Stefane Fermigier ou Laurent Tréluyer, et une table ronde consacrée aux initiatives clés de l’industrie pour construire une véritable souveraineté logicielle.

>> Open Source Experience

Carton Rouge

HP relie IA et suppression d’emploi

HP prévoit de supprimer jusqu’à 6 000 postes d’ici 2028 en expliquant noir sur blanc que ces coupes sont liées à l’intégration de l’IA et aux gains de productivité attendus, un précédent symbolique qui alimente les inquiétudes jusque chez Apple et pose crûment la question de la responsabilité sociale des stratégies IA des grands acteurs… et des entreprises qui les suivent.