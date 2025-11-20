À l’occasion d’Ignite 2025, Microsoft a un peu plus levé le voile sur la métamorphose de Windows 11 en OS « IA Natif » enrichi par une pléthore d’agents impatients de faire des tas de choses en votre nom pour vous simplifier le quotidien et l’utilisation du PC et de ses logiciels.

Nous en parlions en début de semaine. Pour les Windows Insiders, Windows 11 a déjà commencé sa mue en « système agentique ». Un « Agent Workspace » a fait son apparition dans les dernières builds bêta et dev du système. C’est un espace isolé du système et indépendant du bureau de l’utilisateur (techniquement c’est une session Windows dédiée et distincte de la session de l’utilisateur) dans lequel s’exécutent en toute autonomie mais sous haute surveillance les Agents IA. Le mécanisme permet aux agents IA d’ouvrir des applications, de parcourir le Net, de gérer des fichiers ou d’exécuter des processus sans interférer directement avec la session principale de l’utilisateur. Il permet aussi aux utilisateurs de contrôler quels sont les agents actifs, ce qu’ils font, et de leur définir des autorisations.

Mais ce que nous ignorions encore, c’est comment tout ceci allait s’exprimer du côté des utilisateurs et comment Microsoft comptait intégrer les agents dans le quotidien de l’utilisateur Windows. Cette semaine, à l’occasion de la conférence Ignite 2025, l’éditeur a dévoilé une partie du mystère.

La barre des tâches devient un hub intelligent

La barre des tâches va ainsi se transformer en véritable centre de pilotage de l’IA agentique. Une nouvelle expérience « Ask Copilot » intégrée va remplacer progressivement la recherche classique pour offrir une interface plus fluide et contextuelle. Les utilisateurs pourront alors y lancer des agents en un clic, suivre leur progression grâce à des badges ou notifications, et continuer leur travail pendant que l’IA agit en arrière-plan.

« En plaçant Copilot, les agents IA et la recherche sémantique directement dans la barre des tâches -au cœur de votre flux de travail – Windows rend l’assistance IA plus simple que jamais » explique Pavan Davuluri, président de Windows + Devices.

« Ask Copilot » transforme ainsi la barre des tâches en véritable tour de contrôle de l’IA. Il suffira ainsi d’exprimer un objectif en langage naturel et les agents gèreront de façon autonome la complexité de la tâche : rechercher des données, organiser des fichiers, rédiger un e‑mail ou préparer une présentation, etc.

Chaque action confiée à un agent s’affiche sous forme d’icône discrète dans la barre des tâches. Un simple survol permet de voir l’avancement, tandis que des badges visuels indiquent le statut : une coche verte pour une tâche terminée, un symbole jaune si l’agent requiert une intervention humaine.

Microsoft vise à permettre aux agents de ne pas être de simples applications IA isolées, mais des composants natifs du système, capables d’orchestrer des tâches à travers fichiers, paramètres et logiciels. Lancés dans l’Agent Workspace, les agents en cours d’exécution disposent d’un Agent ID permettant de les identifier et apparaissent dans la barre des tâches, comme toute application en cours d’exécution. À termes, Windows devrait disposer depuis la barre des tâches d’une sorte de gestionnaire des tâches spécialisé pour les agents IA.

Microsoft insiste sur la simplicité et la sécurité : « Ask Copilot agit comme un contrôle intégré au shell, qui permet d’invoquer facilement Copilot et Microsoft 365 Copilot depuis n’importe où dans le système » et par extension d’appeler aisément les agents IA nécessaire à la concrétisation du prompt utilisateur.

L’Explorateur de fichiers ouvre ses portes à l’IA

Autre évolution majeure, l’Explorateur de fichiers s’ouvre au protocole MCP (désormais supporté en natif par l’OS) et accueille ainsi des intégrations directes avec des applications IA comme Claude ou Manus. Ces agents IA peuvent, avec l’accord de l’utilisateur, accéder aux dossiers locaux pour résumer des documents, créer des présentations ou transformer des fichiers en sites web.

Microsoft précise que les fichiers ne sont pas envoyés dans le cloud : l’IA lit le contenu directement via l’Explorateur.

L’intégration d’agents capables d’accéder aux fichiers locaux soulève des questions de sécurité et de confiance que Microsoft ne cherche pas à effacer. L’éditeur explique même les nouveaux risques induits par l’IA agentique mais explique également avoir mis en place des garde-fous et des protocoles de consentement pour justement limiter ces risques.

Copilot Actions : des macros agentiques au cœur de Windows

À Ignite 2025, Microsoft a également dévoilé les Copilot Actions, une évolution d’une fonctionnalité introduite au départ dans la version Web de Windows 365 Copilot. Désormais, Copilot dans Windows propose une nouvelle entrée « Action ». Copilot Actions active un agent Copilot polyvalent : il suffit de décrire la tâche que vous souhaitez accomplir avec vos propres mots, et l’agent tentera de la réaliser en interagissant avec des applications de bureau et le web dans un environnement confiné, séparé de la session utilisateur interactive (le fameux Agent Workspace évoqué plus haut), un peut comme si Copilot évoluait sur son propre bureau distinct. Que vous ayez besoin d’aide pour trier vos photos de vacances récentes, organiser votre dossier Téléchargements, convertir vos fichiers, ou extraire des informations d’un PDF, Copilot Actions peut faire le gros travail pour vous selon le contexte de ce qui est sur votre PC.

Une étape vers l’OS du futur

Avec ces nouveautés, Windows 11 se positionne comme une plateforme où l’IA n’est plus un outil périphérique mais une composante centrale. La barre des tâches et l’Explorateur de fichiers deviennent les portes d’accès à ce nouveau potentiel de l’IA agentique. Car Microsoft est bien décidé, coûte que coûte, à faire de Windows un système où agents et utilisateurs collaborent, chacun dans son rôle, pour gagner en efficacité et en créativité.

